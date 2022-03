Les exilés

Les événements passent, les traumas restent. Je le sais bien, en théorie, et, parfois, en pratique aussi. À ma toute petite échelle, cette semaine, je n’étais que réminiscences, errance et dissociation, un véritable « petit lexique du trauma » incarné en chair, en os et en tremblements.

Le téléphone a été allumé, posé près de la chaise de thérapie, sur le bureau pendant l’enseignement, ou encore dans la poche du manteau, vérifié mille fois du bout des doigts, presque collé sur la peau, près du cœur, près de là où on attend quelque chose d’important. J’attendais l’appel, celui du « Numéro masqué » qui, tel un intrus qui ne daigne même pas s’annoncer à visage découvert, ferait irruption sur l’écran du téléphone pour me livrer des informations qui, pour moi, déterminent en pourcentages les chances que j’ai de pousser l’audace du vivre au-delà de la majorité du plus grand peut-être, ou au moins, je vous en supplie, mon Dieu, jusqu’à la fin du primaire de la petite.

J’attends les résultats du « TEP-scan », l’examen de tomographie par émission de positrons. Entre patientes, on le désigne comme étant le « scan complet », différent de l’IRM, l’imagerie de résonance magnétique qui produit le son d’une mauvaise techno allemande des années 1970. Le TEP, c’est celui, méthodique, qui exécute son travail tout en lenteur et en silence et qui a pour but de rendre apparentes les taches, de celles qu’on ne veut avoir nulle part, comme dans nulle part, pas même sur le bout d’un ongle d’orteil, mais surtout pas sur les os, les poumons, le cerveau ou le foie, organes préférés par la récidive d’un cancer du sein.

Il y a de fortes chances que mes images soient immaculées comme une plage des Caraïbes.

De grandes et immenses chances que je m’affaire à déployer en de vastes pièces enluminées en mon esprit, dans lesquelles je retourne du matin au soir, du soir au matin, reprenant la pose, dans une sorte de méditation infinie qui prend l’allure d’un camp de fortune installé au-dessus du néant.

L’attente est insoutenable, au sens où elle ne se soutient pas. Il faut, pour y survivre, savoir bricoler dans le vide, actionner les murs du déni, fermer les yeux, retenir son souffle, repousser toutes les attaques des « et si », tandis qu’on assiste, fière, à l’expo-science ou au cours de ballet, ne pas prendre la pluie qui tombe sur la vitre pour une invitation à la dissociation, ne pas regarder en bas, ne pas regarder en bas, ne pas regarder en bas.

Au lexique déjà exposé s’ajoute un mot qui pourrait bien être celui qui exerce la plus grande attraction mentale dans la psyché de toute personne porteuse de traumatismes : l’exil. Largement documenté par les psychanalystes que sont Robert Stolorow ou encore Doris Brothers, le sentiment d’exil désigne quelque chose comme cette aliénation, à soi et au monde, que le traumatisé traîne avec lui, partout, où qu’il soit.

Découlant des mécanismes de protection déployés afin de protéger l’intégrité psychique, l’exil résulte de ce principe dissociatif qui vise à se « couper de la part indigeste » de soi-même, de celle qui contient l’image, les affects et les sensations rattachées à l’expérience traumatique.

Brothers appelle « vision corridor » cette perspective vécue et ressentie lors de l’événement traumatique, et qui perdure au-delà, qui vise à ne plus tenir compte de l’ensemble de la situation, mais à rétrécir le champ perceptuel, pour étaler l’horizon en un long corridor menant vers une seule issue : survivre. C’est ce mécanisme qui ne nous permet plus de tenir compte de toute la complexité d’une situation donnée, celui qui transforme notre monde en une série de gros plans sur des détails. Les flocons de neige sur les jaquettes bleues d’hôpital sont parfois les déclencheurs de torrents internes, pour moi, même lors d’un simple examen de routine. C’est ainsi que fonctionne la psyché, qui cherche seulement à digérer ce qui ne l’est pas encore, ce qui ne le sera possiblement jamais, ce qui dit « ici, j’ai rencontré le réel de la mort », selon l’expression du psychanalyste François Lebigot.

Cette semaine, je me tiens quelque part dans un camp de fortune au-dessus du néant, mais j’ai la chance d’habiter, dans la réalité, une maison vaste, chauffée, dans un quartier où j’irai au café, tout à l’heure, boire l’apéro avec les amis et les enfants, en tenant mon téléphone serré dans mes mains.

Cette semaine, de mon camp imaginaire, j’ai pensé à ce que serait l’exil doublé, triplé par la perte des êtres aimés, de la maison, du territoire et de la langue, par l’horreur et les visions qu’elle implante dans les psychés de tant d’humains. J’ai pensé à la chance que j’avais d’attendre le destin au bout du téléphone et de pouvoir encore l’espérer doux, ce destin.

La guerre tue. Puis, il y a ceux qui restent.

Tous ceux qui, pour le moment, affluent en Europe, mais qui ne tarderont pas à venir se joindre à ceux qui sont déjà ici et qui charrient avec eux leur exil. Cette chronique est dédiée à tous les nouveaux exilés du siècle.

Certains disent : « si tu veux la paix, prépare la guerre. »

D’autres disent : « si tu veux la paix, prépare la paix. »

Cette semaine, j’ai envie de dire « si tu veux la paix, prépare une chambre », pour l’accueil des grands traumatisés.

Plusieurs camps de fortune ensemble, au-dessus du néant, ça pourrait bien commencer à ressembler à notre nouvelle humanité.