Les idées fixes

Le ton monte à l’Assemblée nationale au fur et à mesure que les élections approchent. La moindre étincelle suffit à mettre le feu aux poudres.

Mercredi, le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette — lui-même toujours prêt à jeter de l’huile sur le feu —, s’est indigné quand le député libéral de LaFontaine, Marc Tanguay, a comparé le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, au célèbre Idéfix de la bande dessinée.

Dressé sur ses ergots, M. Jolin-Barrette a voulu comprendre qu’on traitait son collègue de chien. Bien entendu, il s’agissait d’un simple jeu de mots dénonçant l’« idée fixe » du ministre, qui refuse avec entêtement de redonner à la Régie de l’énergie le pouvoir de déterminer annuellement la hausse des tarifs d’Hydro-Québec, comme tout le monde le réclame.

Au-delà de l’anecdote, cet échange illustre bien l’exaspération que provoque la tendance du gouvernement Legault à vouloir imposer son rythme à la parade avec une arrogance croissante, même quand il est le seul à avoir le pas.

Les tarifs d’Hydro-Québec sont simplement un exemple parmi d’autres. Le premier ministre déchire régulièrement sa chemise quand Ottawa ose empiéter sur les champs de compétence des provinces, mais son gouvernement n’hésite pas à se mêler de ce qui relève sans équivoque des municipalités, avec la même brutalité qu’il reproche au fédéral quand ce dernier abuse de son « pouvoir de dépenser ».

Depuis des semaines, le torchon brûle entre le gouvernement et le maire de Québec, Bruno Marchand, à propos du projet de tramway. On ne sait plus trop si celui-ci aboutira, ni quand ni à quel coût.

Le conflit s’est envenimé mercredi quand la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, également ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, a déclaré que le projet défendu par la Ville devait être revu pour tenir compte des besoins des banlieues, y compris les plus éloignées, aussi bien sur la rive nord que sur la rive sud du fleuve.

La « voie partagée » entre le tramway et les automobiles que la Ville souhaite aménager sur certains tronçons du boulevard René-Lévesque pour limiter la coupe d’arbres imposerait un ralentissement intolérable aux banlieusards qui désirent se rendre au centre-ville en voiture, déplore la vice-première ministre, qui s’en veut la fière représentante face à ces nombrilistes urbains auxquels elle reproche de ne pas avoir de « vision régionale ». Son collègue Éric Caire, autre champion de la banlieue, a accusé M. Marchand de vouloir « polluer l’existence des automobilistes ».

Le maire, qui a démontré de quel bois il se chauffe quand les camionneurs ont voulu envahir la capitale pour protester contre les mesures sanitaires, n’entend pas laisser le gouvernement lui dire comment il doit aménager sa ville. Le gouvernement doit cesser de « démoniser » les transports en commun, dit-il, exigeant l’adoption sans plus tarder des décrets qui permettront le lancement des travaux. « Sans conditions », ajoute-t-il, à l’instar de M. Legault quand il réclame qu’Ottawa contribue au financement de ses projets.

En novembre dernier, quand M. Marchand a officiellement succédé à Régis Labeaume à la mairie, Mme Guilbault avait ouvertement manifesté sa satisfaction. « Ça va vraiment être une nouvelle ère. Et c’est une excellente chose, tant qu’à moi », avait-elle lancé. De toute évidence, rien n’a changé. Comme toujours, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Qui plus est, la ministre semble voir dans le nouveau maire un allié de Québec solidaire.

Les automobilistes des banlieues auxquels le gouvernement souhaite éviter des désagréments sont avant tout des électeurs caquistes qu’il craint de perdre au profit du Parti conservateur, dont le chef, Éric Duhaime, s’oppose au tramway depuis le début.

Tout cela n’est pas sans rappeler le projet du REM de l’Est, que le gouvernement laisse la Caisse de dépôt mener à sa guise sans égard aux préoccupations de la Ville de Montréal. Peu importe qu’on défigure le centre-ville et vampirise le métro : aux yeux de la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, accommoder ses électeurs de l’est de l’île est manifestement plus important.

L’arrogance vient généralement après de trop longues années au pouvoir. La faiblesse des partis d’opposition aidant, un seul mandat a suffi pour que la CAQ en arrive à se confondre avec l’État. On n’ose pas imaginer comment elle se comportera dans un deuxième.

Après la victoire d’octobre 2018, M. Legault avait mis ses nouveaux députés et futurs ministres en garde contre le danger de l’arrogance. « On pourrait être tentés de gouverner comme bon nous semble », disait-il, leur recommandant plutôt d’être à l’écoute et de pratiquer l’« humilité ». C’est bien pour dire !