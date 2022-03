La gueule d’atmosphère des 94es Oscar

On peut bien conjecturer sur celles et ceux qui remporteront aux Oscar les plus grands honneurs, une certitude demeure : la cérémonie télévisée de dimanche soir va piquer du nez, plus encore qu’en 2021. Question de gueule d’atmosphère. La pandémie a encore bousillé le paysage culturel de l’année écoulée. La guerre en Ukraine ne pousse guère les gens à s’inviter au bal des riches et célèbres. Si le gala Les Olivier faisait triste mine dimanche dernier, les Oscar, sur leur planète hollywoodienne, tomberont de plus haut. Parfois pour les mêmes raisons, à large échelle. Ajoutez la multiplication des plateformes de diffusion, qui ont éparpillé le public. Les gens ont trop raté de productions, surtout dans des salles longtemps fermées ou désertées, et se sentent hors du coup.

À telle enseigne que, même aux États-Unis, le vedettariat et sa machine à rêves perdent des plumes et des paillettes. Qui croit encore au père Noël et aux fées des étoiles en robes griffées ? Les stars paraissent déplacées dans un monde en danger. D’ailleurs, leurs chics demeures sur les collines californiennes ont parfois brûlé dans les incendies causés par les changements climatiques. Une mythologie s’effondre.

Le milieu du cinéma et les cinéphiles restent fidèles au poste. Mais ce gala longtemps incontournable du septième art égare, aux yeux de plusieurs, sa pertinence. Mauvaise nouvelle pour l’hégémonie américaine, également pour le cinéma.

Les galas des Oscar ont des côtés irritants et tapageurs. Ils se sont fait taper sur les doigts pour leur sous-représentation des femmes cinéastes et des minorités ethniques. Mais leur locomotive tire le train d’un art qui a besoin de lumière pour susciter le désir chez le spectateur. On assiste à une débâcle plus profonde qu’au seul Dolby Theater.

L’an dernier, la cérémonie avait enregistré ses pires cotes d’écoute : 9,85 millions de spectateurs américains, soit une chute de 58,3 % par rapport à 2020, une édition déjà dégarnie. L’Académie est aux abois. Tellement qu’une des trois animatrices du gala de cette année, Amy Schumer, a révélé que l’équipe avait jonglé avec l’idée (heureusement écartée) de demander au président de l’Ukraine son témoignage par vidéo ou par satellite. Les images de la guerre volent la vedette au divertissement et à l’art. Mêler leurs fracas au spectacle pour attirer les foules est une proposition indécente qui éclaire le désarroi ambiant.

Plusieurs films en nomination n’ont guère connu le succès, par-delà leurs qualités indéniables. Au fil des derniers crus, l’inclusion plus large de femmes, des minorités et de cinéastes étrangers offre une porte d’ouverture à agrandir. Cette année, Jane Campion, avec The Power of the Dog, et Ryusuke Hamaguchi, avec Drive My Car, en témoignent. Mais les Américains, bercés par le chauvinisme culturel, préfèrent leurs productions phares aux œuvres lentes et sophistiquées. La pluie d’Oscar sur Parasite, de Bong Joon-ho, a consacré en 2020 un film sud-coréen, il est vrai. Reste que cette comédie noire, doublée d’un thriller fort bien tissé, était en mesure de séduire les États-Unis mieux que des œuvres moins rythmées.

Les membres votants vont peut-être octroyer leurs statuettes majeures à The Power of the Dog, pour sa finesse et sa beauté — d’ailleurs, cette production de Netflix de haut vol domine la course —, surtout appréciée des cinéphiles.

Les meilleurs candidats de tête aux Oscar ne sont pas les plus commerciaux. Et le sublime Drive My Car japonais s’est également révélé trop subtil pour attirer grand monde dans son orbite chez nos voisins. Même le remake de West Side Story, du célébrissime enfant du pays Steven Spielberg, encensé par la critique, fit piètre figure en salle. On souhaite bien des victoires à leurs maîtres d’œuvre, mais les œuvres auront-elles désormais autant d’écho ?

Pour l’Oscar du meilleur film, certains misent sur CODA, de Sian Heder, primé ailleurs, adaptation américaine de La famille Bélier, en mélange d’émotion, de comédie et de chant qui avait su plaire. D’autres misent sur le formidable Dune de Denis Villeneuve, appelé à récolter plutôt de nombreux prix techniques. Ou sur Belfast, de Kenneth Branagh, tissé de souvenirs d’enfance sous la guerre en Irlande. Reste que le commun des mortels, assommé entre autres par l’épisode pandémique, s’en balance un peu.

Au fond, le gala des Oscar paraît de plus en plus miné par sa double vocation : attirer à la fois les cinéphiles — que la cérémonie fait bâiller — et le grand public — peu familier des films en lice et moins assoiffé de glamour qu’hier. Peut-être l’Académie devrait-elle courtiser davantage les amoureux du cinéma, raffiner sa formule, retirer des paillettes et conseiller aux lauréats de parler plutôt de leur art. Mais elle s’entête à chercher à tâtons son miroir d’autrefois dans un monde complètement transformé.