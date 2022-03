Les avatars de Zelensky

J’ai regardé sur Netflix plusieurs épisodes de la série ukrainienne Serviteur du peuple. Quelle mise en abyme de la réalité et de la fiction ! On perd pied. Quand les Ukrainiens suivaient, entre 2015 et 2019, le fil de cette comédie politique, ils se trouvaient dans une position différente de la nôtre. Aujourd’hui, voir Volodymyr Zelensky y incarner le président du pays, après l’être devenu il y a trois ans grâce à ce rôle fétiche, procure une impression de vertige. Accrue durant cette guerre aux contours irréels. La plateforme géante faisait bien d’offrir une nouvelle vie en Amérique du Nord à la série d’hier, qui cartonne également sur des chaînes européennes comme Arte et Channel 4. L’invasion de l’Ukraine par Poutine et ses troupes bouleverse nos esprits. On veut mieux connaître l’homme qui brave le maître du Kremlin en ces heures si tragiques.

Ajoutant au sentiment de confusion, entre deux épisodes sur Netflix, sur un autre canal, le même visage ressurgit aux infos. Dernier avatar du comédien politicien : celui de ce héros de guerre barbu, infatigable, admirable, admiré. Ce modèle de courage et de sang-froid, ce chef de crise qui inspire et mobilise son peuple parmi les gravats, ce dirigeant qui réclame avec dignité, sans grand espoir, une aide accrue de ses homologues occidentaux, c’est celui qui s’amusait hier à faire rire ses compatriotes en mimant la position du pouvoir. Comme dans la série, il avait été élu surtout grâce à sa campagne sur les réseaux sociaux. Son parti se sera appelé Serviteur du peuple afin de mieux brouiller les frontières entre jeu et réalité, déjà mises à mal par les fausses nouvelles.

Fascinante série, souvent drôle, avec une chanson-thème enlevante et des trompettes de jazz du plus bel effet. Zelensky ne brille pas par ses talents de comédien. Mais avec un sens du punch, des maladresses à la Mister Bean, il s’était créé un type : celui d’un président ordinaire, proche de son peuple, désireux de faire le ménage dans une Ukraine gangrenée par la corruption.

Les premiers épisodes sont plus étoffés que les suivants, alors que le héros, d’abord enseignant d’histoire puis à la tête du pays, voit surgir des personnages du passé qui le guident, d’Hérodote à Lincoln en passant par Jules César et Che Guevara. La série égare ensuite des références. Mais elle aide à saisir les problèmes de l’Ukraine. Les gags abondent sur les ministres parvenus, enfargés dans leurs lacets, et sur la famille du chef d’État aux allures de Bougon. Reste que la figure présidentielle s’en tire avec les honneurs dans cette fiction aux échos souvent prémonitoires. De là à imaginer son interprète en chef militaire aussi aguerri…

Pourtant, son bagage d’acteur-producteur constitue un atout d’autant plus précieux. Il l’aide à se mettre en scène, à utiliser les médias sociaux à bon escient. De même, Trump avait utilisé en politique son expérience dans The Apprentice pour marquer ses effets et poser sa voix. Le passé d’acteur de Ronald Reagan lui a offert des outils de manipulation collective durant son passage à la Maison-Blanche. Les chefs d’État maîtrisant les codes de la représentation, dans notre monde d’images, possèdent une longueur d’avance sur les moins aguerris.

Le vrai Zelensky fut d’ailleurs traité de clown quand il a accédé au pouvoir. Ses débuts étaient chaotiques, son équipe trop novice. Donald Trump l’avait entortillé dans l’enquête sur Hunter Biden. Il n’avait pu enrayer substantiellement la corruption dans sa patrie, lui-même s’étant fait accuser d’avoir trempé sa main dans la soupe. Mais il tenait tête à Poutine en velléités d’expansion avant l’invasion de l’Ukraine. Depuis, le voici au Panthéon, tel le dieu Mars des combattants. Qui peut prétendre au statut de héros ? Ça se révèle, semble-t-il, au champ d’honneur. Une dame ayant connu les bombardements de Londres durant la Seconde Guerre mondiale m’avait déclaré que rares étaient les fiers à bras arrogants qui sauvaient des enfants en courant sous les bombes. Plutôt des personnes discrètes, sans le physique de l’emploi, ignorant jusque-là posséder l’étoffe des braves. Tel Zelensky révélé dans la bataille.

Certains destins ressemblent à des poupées russes, passez-moi l’image, qui en cachent bien d’autres. Que deviendra ce politicien improbable dans dix ans ? On ne lui souhaite surtout pas le même sort que celui de Rudolf Giuliani, héros du 11 Septembre, déchu après ses accointances trumpiennes. Puisse du moins le président de l’Ukraine être toujours vivant en 2032, tant il met sa vie en danger ! Comme quoi, l’héroïsme dépasse la somme de ses composantes pour s’auréoler aussi de profond mystère. Impressionné, on songe : cet homme portait sans le savoir en lui ce profil sublime. Ses premiers avatars s’effacent, et chapeau bas !