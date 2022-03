Merci à l’inflation

Le budget 2022-2023 du gouvernement Legault est marqué par le sceau de l’empreinte inflationniste. Elle dote le Québec d’une marge de manœuvre budgétaire et financière plutôt confortable susceptible de lui permettre de devancer de deux ans le retour à l’équilibre budgétaire (une fois exclues les sommes versées au Fonds des générations).

Les milliards séparent ce que prévoyait le gouvernement en mars 2021 et les projections pour l’exercice terminé en mars 2022. Les revenus sont de 12,9 milliards de dollars plus élevés que ceux prévus pour 2022 un an plus tôt, alors que les dépenses sont supérieures de 4,8 milliards, en raison notamment de l’adoption, à l’automne dernier, d’une prestation exceptionnelle pour le coût de la vie. Uniquement pour les revenus autonomes, la croissance dépassera les 15 % au cours de l’actuel exercice alors que l’on tablait sur 6,3 %. Ainsi, le déficit pour 2021-2022 se dirige vers les 6,1 milliards alors que l’on prévoyait 12,3 milliards en mars 2021.

Quant à l’équilibre budgétaire, il serait désormais atteint en 2023-2024 (en excluant les versements au Fonds des générations). En mars 2021, Québec parlait plutôt de 2025-2026, rappelle l’agence d’évaluation Moody’s.

Les besoins d’emprunt seront de 5,6 milliards moins que prévu, et les besoins de financement nets sont inférieurs de 9 milliards à ceux projetés en mars 2021, ajoutent les économistes de la Banque Nationale et du Mouvement Desjardins.

La forte croissance des prix gonfle encore plus le PIB nominal, dont l’augmentation est estimée à 11,3 % en 2021. S’y ajoutera une croissance attendue de 6,4 % en 2022, des chiffres plutôt très élevés d’un point de vue historique. Les années 2021 et 2022 seront ainsi charnières et gonflées d’inflation avec, à la clé, un bond attendu de 8,8 % des recettes perçues en taxe à la consommation en 2022-2023. Car cette croissance prévue du PIB nominal est ensuite ramenée autour des 3,5 % annuellement pour les années 2023 à 2026, avec des risques d’une récession chiffrée à 25 % par le ministre des Finances, Eric Girard. Avec, aussi, l’incertitude géopolitique. Même si Québec calcule que l’impact économique de l’invasion de l’Ukraine sur le PIB ne retranchera que 0,2 point de pourcentage au taux de croissance du PIB, essentiellement en raison de la hausse des cours pétroliers, cette estimation est entourée d’inconnu.

500 $ à chacun et indexation des tables d’impôt

Les observateurs retenaient en ce lendemain du dépôt du budget que le gouvernement entend réinjecter une bonne partie de ces sommes additionnelles dans l’économie québécoise, avec une hausse considérable de ses dépenses. Et on en avait en particulier pour cette distribution d’un montant ponctuel de 500 $ aux adultes affichant un revenu annuel de 100 000 $ ou moins, une affaire de 3,2 milliards touchant 6,4 millions de contribuables.

Dans son texte accompagnant une présentation mercredi, Luc Godbout, titulaire de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, a fait la corrélation entre ce versement unique et l’indexation du régime d’imposition du Québec reposant sur une mesure d’inflation décalée, y voyant une mesure de compensation.

Le taux d’indexation est calculé par la variation de l’indice des prix à la consommation (IPC) sans l’alcool, le tabac et le cannabis récréatif entre la période de douze mois se terminant le 30 septembre et celle prenant fin le 30 septembre de l’année précédente. Pour 2022, l’indexation est de 2,64 % basée sur une inflation entre les 12 mois terminés en septembre 2021 et la période correspondant de 2020.

L’IPC global a progressé de 3,8 % en 2021, après avoir connu une accélération en fin d’année qui a débordé à 2022. Québec table sur une augmentation de l’indice de 4,7 % en 2022, pour ensuite prévoir un retour à 2,3 % en 2023. On arrive à un écart à compenser d’un peu plus de 2 %. Appliqué à la mesure du panier de consommation de 21 500 $, faisons le calcul.

Et Luc Godbout d’ajouter que l’effet combiné de la mise en place, l’an dernier, de la Prestation exceptionnelle pour le coût de la vie pour les personnes admissibles au crédit d’impôt remboursable pour la solidarité et celle du crédit d’impôt remboursable attribuant un montant ponctuel de 500 $ par individu profite davantage aux ménages à faible revenu en proportion de leurs revenus.

Le tout est toutefois à mettre dans la perspective d’une étude de la Réserve fédérale de Boston indiquant qu’aux États-Unis, la propension marginale à consommer passe de 97 % dans les quintiles de revenu disponible dits inférieurs, à 48 % dans le segment supérieur, un écart qui ne serait pas tellement différent au Canada. Et cette tranche la plus faible de revenu consacre proportionnellement davantage de ressources à l’alimentation, au logement et aux autres dépenses courantes répondant à des besoins primaires — où l’inflation frappe plus durement — qu’aux services et aux dépenses discrétionnaires.