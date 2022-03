Électoraliste ne signifie pas mauvais

Quand arrive le dernier budget avant une élection, peu importe ce qu’il contient, l’opposition déchire sa chemise et dénonce un électoralisme indécent dont la population ne sera pas dupe.

La tradition a été respectée de façon scrupuleuse. « M. Legault fait pleuvoir les chèques en espérant passer à la caisse le 3 octobre », a lancé Manon Massé. Le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, a même trouvé que le ministre des Finances, Eric Girard, avait repoussé les limites de l’électoralisme à un niveau inégalé.

On peut trouver qu’une compensation de 500 dollars est insuffisante pour compenser la hausse du coût de la vie et surtout qu’elle aurait dû être plus ciblée. Il est difficile de qualifier de clientéliste une mesure qui touche 6,4 millions de Québécois, mais il ne faut pas être naïf : plus il y a de contribuables heureux, plus il y aura d’électeurs heureux qui seront tentés de « voter du bon bord ».

Un budget qualifié d’électoralisme n’est pas nécessairement un mauvais budget pour autant. Celui de M. Girard cela n’éradiquera pas la pauvreté, ne réglera pas la crise du logement ou la pénurie de places en garderie, sans parler de la lutte contre les changements climatiques. Il y a cependant des moments où une aide ponctuelle est aussi nécessaire.

On ne peut pas accuser le gouvernement de sacrifier les missions essentielles de l’État, quand les dépenses consacrées à la santé, à l’éducation et à l'enseignement supérieur augmenteront de 6,3 %, 5,4% et 13,1% respectivement, soit bien plus au-delà de la hausse des « coûts de système ».

L’expérience des dernières décennies autorise une certaine prudence, pour ne pas dire un scepticisme certain, avant de croire que le réseau de la santé deviendra nécessairement « plus performant et plus accessible », comme l’a déclaré la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel. Si la « refondation » annoncée est un échec, ce ne sera pas faute de moyens.

Alors que l’arrivée au pouvoir de la CAQ avait fait craindre à plusieurs un désengagement en règle, les budgets présentés par cet ancien candidat conservateur qu’est M. Girard, s’inscrivent plutôt, année après année, dans une perspective sociale-démocrate de bon aloi.

***

Le gouvernement Legault avait été le premier en plus de trente ans à hériter d’une situation économique et financière aussi avantageuse, dont le gouvernement Couillard a eu le tort de ne pas chercher à profiter à la veille de l’élection de 2018.

Il a toutefois su résister à la tentation de priver l’État de sa capacité d’intervention en diminuant le fardeau fiscal de façon excessive ou prématurée, comme certains le réclamaient. Il n’y aura d’ailleurs pas d’autre allègement avant le retour à l’équilibre budgétaire, a averti le ministre des Finances.

Il est vrai que le rebond postpandémique de l’économie québécoise, plus rapide que dans le reste du pays, survient à un moment particulièrement propice pour le gouvernement. Dans les circonstances, un déficit structurel inférieur à 3 milliards, soit une baisse de plus de la moitié en un an, est presque inespéré et ne risque pas de faire craindre aux électeurs un retour à l’austérité.

Cette relative prospérité n’est cependant pas de nature à renforcer son argumentaire pour réclamer une augmentation de 6 milliards par année du Transfert canadien en matière de santé (TCS). Si le Québec a les moyens de réinvestir dans son système de santé, pourquoi le fédéral accepterait-il d’augmenter sa participation ?

Que le gouvernement soit libéral, péquiste ou caquiste, c’est depuis longtemps une figure imposée pour le ministre des Finances de consacrer quelques paragraphes de son budget aux réclamations du Québec, tout en sachant qu’il ne doit en tenir aucun compte dans l’élaboration de son cadre financier. Paul St-Pierre Plamondon y voit un aveu d’échec ; c’est simplement la réalité du fédéralisme.