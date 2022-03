Le ministre des Finances, Eric Girard, dépose un budget 2022-2023 sur fond de guerre en Ukraine. Un budget s’insérant dans un contexte d’inflation qui s’annonce plus forte et de plus longue durée ; un budget devant comptabiliser une flambée des cours pétroliers qui vient alourdir le coût d’approvisionnement du Québec.

Dans une entrevue au Devoir, Eric Girard promet que le gouvernement Legault gardera le cap sur 2027-2028 pour renouer avec l’équilibre budgétaire sans freiner le financement des services publics et sans imposer de mesures d’austérité aux Québécois. « Le but, c’est d’atteindre l’équilibre budgétaire sans que les citoyens s’en rendent compte », résume-t-il. Dans ce budget, qui coïncide avec le deuxième anniversaire de la mise sur pause de pans complets de l’économie, le ministre dit miser sur la croissance en augmentant les revenus investis dans les principales missions de l’État. On verra mardi s’il parle d’une hausse réelle ou nominale de ces « investissements ».

Car on ne peut que se rappeler que cette pandémie a fait ressortir les séquelles d’une approche de sortie de crise (de 2008) ayant emprunté à l’austérité, ayant priorisé les équilibres comptables au prix de compressions qui ont conduit à un sous-financement chronique des missions de l’État et d’une dégradation continue des infrastructures.

Revenir au retour à l’équilibre, le ton était pourtant déjà donné dans la mise à jour économique de novembre. Dans l’exercice qui a plutôt pris la forme d’un mini-budget, on y consacrait alors le gros des quelque 11 milliards de dollars en nouveaux investissements à « contrer la rareté de la main-d’œuvre » et à « aider les Québécois à faire face au coût de la vie ». Dans les projections présentées, Québec nous rappelait que sa définition de l’équilibre budgétaire comprenait les versements au Fonds des générations. Dans cette mise à jour, le budget atteignait la zone des surplus dès 2023-2024 avant la provision de 1 milliard pour risque économique. Le solde se transformait en déficit de quelque 4 milliards pour 2023-2024 et les deux exercices suivants en raison des versements au Fonds des générations.

Gorgé d’inflation

Le Québec a affiché l’une des reprises les plus vigoureuses au Canada une fois les restrictions retirées. La surchauffe immobilière, le retour au plein-emploi et les pressions qu’il exerce sur les salaires, l’excédent d’épargne dégagé lors de la pandémie, l’excédent d’exploitation net des entreprises alimenté par les programmes de subvention et l’impact de la forte progression des prix sur des revenus autonomes de 106 milliards en 2021-2022 sont venus grossir le PIB nominal et gonfler l’assiette fiscale.

« La consommation nominale augmentera de 7,5 % en 2021 et de 8,2 % en 2022 », prévoyait le ministère des Finances en novembre. Les attentes inflationnistes soutenant le déflateur du PIB ont dû être multipliées par deux dans les projections du Ministère, sous le poids de la poussée des coûts de transport et des distorsions persistantes sur les chaînes d’approvisionnement ramenant la pénurie de main-d’œuvre à l’ordre du jour.

Et si l’on misait sur un retour de l’Indice des prix à la consommation (IPC) à la cible de 2 % de la Banque du Canada quelque part au deuxième semestre de 2022, la guerre de Vladimir Poutine contre l’Ukraine vient tout décaler. Dans son Rapport sur la politique monétaire publié en janvier, la banque centrale canadienne voyait l’inflation mesurée par l’IPC demeurer autour de 5 % au cours du premier semestre pour terminer l’année à environ 3 %, au fur et à mesure que les distorsions sur les chaînes d’approvisionnement s’estomperont. L’inflation devrait ensuite s’établir autour de 2,25 % au cours du deuxième semestre de 2023 pour rester près de la cible de 2 % en 2024, disait-elle.

Les probabilités demeuraient toutefois fortes que cette poussée des prix s’incruste. D’abord, que les pressions à la hausse sur les salaires viennent ébranler l’ancrage des attentes inflationnistes. Ensuite, que les pressions sur les prix perdurent selon l’évolution de la pandémie et les répercussions sur le choc d’offre. Puis est venue l’invasion, qui a propulsé les cours énergétiques et de matières premières à des sommets.

Québec devra aussi composer avec une remontée des taux d’intérêt qui ajoute à la facture du service de la dette, bien qu’il soit attendu que la réduction de sa marge de manœuvre en résultant soit atténuée par un accroissement des recettes fiscales gorgées d’inflation.

Le pétrole, cet inconnu

L’autre grande inconnue découle de la forte poussée de fièvre des cours pétroliers. Toujours en novembre dernier, le ministère basait ses calculs sur un prix de 64 $US le baril pour le West Texas Intermediate (WTI), contre 58 $US dans son budget de mars 2021. Au taux de change de 1,25 $ pour 1 $US, il est estimé que chaque variation de 10 $US le baril augmente de 1,6 milliard de dollars canadiens le coût d’approvisionnement de pétrole, soit l’équivalent d’une baisse de 0,3 % du PIB nominal. On parle d’un coût d’approvisionnement de 9,8 milliards au prix de 60 $US le baril et de 13,1 milliards au cours de 80 $US le baril, montant étant retenu comme le prix d’équilibre avant que l’attaque sur l’Ukraine ne s’enclenche, soit l’équivalent de 2 % du PIB nominal dans le dernier cas. Aujourd’hui le WTI touche les 110 $US le baril.