L’arbalète, parce que trop meurtrière, est susceptible de dépeupler l’humanité. En 1139, devant les perfectionnements récents des mécanismes qui animent ce nouvel engin de guerre, les hommes d’Église souhaitent d’urgence en limiter l’usage. Aussi entendent-ils user de leur pouvoir sur la société pour atténuer les maux que cette arme peut entraîner.

Au concile de Latran, en avril, l’Église prohibe l’usage de l’arbalète. Elle veut limiter, au plus vite, les possibilités d’agressions armées entre chrétiens, lesquelles pourraient diviser son empire moral. Rien n’empêche cependant d’user de cette arme contre les infidèles, contre les mécréants… Mais qui respectera cette division du monde ? Pratiquement personne. L’arbalète va se répandre et révolutionner la guerre. Il en ira à peu près de même, au XXe siècle, avec la prolifération de l’arme suprême, le nucléaire, portée par des missiles balistiques.

Les armes changent, mais la guerre demeure ce qu’elle a toujours été : une écœurante boucherie qu’engagent entre eux d’inguérissables somnambules.

Dans le casse-tête des destins croisés qui se posent à l’humanité, attenter à un territoire et à sa population se réalise toujours selon les mêmes schémas. Les cas de figure se ramènent à trois. Soit vous prétendez, pour justifier un coup de force, que la nation qui se trouve devant vous ne mérite pas de s’y trouver. C’est frontal. Soit vous affirmez que ces mêmes gens sont opprimés et que votre action consiste à les aider. C’est latéral. Enfin, il y a cette parade à géométrie variable qui vous autorise à projeter votre poing en avant au nom de la légitime défense. C’est fatal. Poutine mélange allègrement ces trois options dans une vieille sauce nationaliste de son cru. À l’entendre, il jure que sa politique hégémonique est un prélude nécessaire à ce que la Russie puisse enfin entendre la douce musique de la paix. Il voudrait enrayer une contagion, répète-t-il. Celle d’un État qu’il proclame être à la solde de nazis. L’Ukraine est pourtant dirigée par un président d’ascendance juive, Volodymyr Zelensky, dont une partie de la famille est morte durant l’Holocauste. Quand l’heure est à partir pour le front, arme à l’épaule, pourquoi s’embarrasser de détails ? Il suffit d’avoir soi-même du front tout le tour de la tête.

Les oppositions à son projet d’hégémonie, l’autocrate russe les confond avec des éclosions d’araignées tout juste bonnes à écraser. Sa guerre est présentée comme nécessaire, de la même façon que le clamaient les légions des César, Napoléon, les Anglais, Hitler, les Soviétiques, les Américains ou tous les autres conquérants de diverses tailles, en différentes époques.

Les grandes manœuvres militaires, toujours justifiées au nom d’une volonté d’instaurer un calme qui soit à l’avantage des États qui les conduisent, ont presque toujours pour revers de créer des angoisses en série. Ce qui conduit, de part et d’autre, à une course folle et désordonnée vers les illusions d’une sécurité toujours à réinventer. L’insécurité qui en résulte, fort peu de périodes dans l’histoire de l’humanité sont parvenues à l’éviter. Ceux qui, comme moi et tant d’autres, ont grandi au milieu de la course folle à l’armement de la guerre froide n’éprouvent pas sans raison l’angoisse du retour de la menace nucléaire.

L’action intempestive de Poutine, ce Caligula botté, rappelle que, si la notion de souveraineté est admise partout depuis longtemps, elle est réglée, la plupart du temps, par des instances qui n’hésitent pas à la nier quand cela les arrange, tant pour faire la guerre que pour faire de l’argent. Vous vous souvenez de l’AMI, l’accord multilatéral sur l’investissement négocié en catimini par les membres de l’OCDE ? L’accord promettait de se passer de la souveraineté des États pour accélérer la progression des affaires. Autrement dit, au plus fort était accordée la possibilité de clamer sa supériorité sur les législations étatiques. Cet accord secret finit par être jeté aux orties, mais on en a vu fleurir de nouveaux, arrosés de la même eau. Autrement dit, la guerre contre la souveraineté se mène de plusieurs manières, à cause de nos propres lâchetés. Elle profite de l’engourdissement paresseux des États, auxquels on a fait croire que leur déshérence assurerait une bienheureuse croissance.

Comment Poutine peut-il oser fracasser le calme heureux de la paix sur terre ? Il mène, par le fer, une politique d’appropriation qui a déjà cours autrement, moins brutalement. Mais restons-en au seul chapitre de la guerre. De 1496 avant Jésus-Christ à 1861 de notre ère, à l’heure où les États-Unis s’entredéchirent dans une guerre civile, il y a eu 219 années d’une paix relative, avait calculé Jean Bacon. Vu autrement, sur 3358 ans, ce sont 3139 années qui ont été consacrées à guerroyer. Est-il besoin d’ajouter le triste XXe siècle dans la balance ? Les guerres n’ont jamais arrêté. Elles ont toujours été l’expression d’une vision politique du monde. Et pourtant, aveuglé sur cette réalité, l’on se surprend qu’elle recommence de plus belle, au point de se faire croire que celle-ci marquera le début de temps nouveaux, ceux d’une société libérée de son assujettissement aux hydrocarbures russes !

Durant la guerre de 1914-1918, laquelle promettait d’être la dernière de toute, les nations ont dépensé, au bas mot, 340 milliards de dollars. Avec une telle somme, il eût été possible d’offrir à toutes les familles des États-Unis, du Canada, d’Angleterre, d’Irlande, d’Allemagne, de France et de Russie, avait-on calculé, une maison décente. Chaque ville d’importance eût pu, dans un même élan, être pourvue d’un hôpital, d’une bibliothèque, d’une université. Lors de la guerre du Vietnam, les États-Unis ont dépensé 494 milliards. En 1990, juste dans la guerre éclair du Golfe, ce sont 60 milliards qui furent claqués. L’être humain est un animal qui pense, un prodige de la nature. Il est malheureux que, lorsqu’il agit, il paraisse surtout doué pour se tirer des flèches dans le pied.