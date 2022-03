Le psy et l’insoutenable légèreté

Avec l’inquiétude soulevée par les bouleversements créés par la pandémie et la guerre en Ukraine, il est de bon ton de faire appel au psychologue, expert de la souffrance psychologique, pour lui demander quelque chose qui pourrait souvent se résumer par « comment fait-on pour se sentir mieux ? »

Bien que je comprenne tout à fait que cette requête nous soit adressée, j’avoue avoir toujours ressenti un malaise face à la posture du psychologue-expert, relayeur d’une pensée selon laquelle il serait possible de développer une série de compétences personnelles permettant d’éviter la souffrance inhérente au fait de traverser l’existence, son époque et ses affres. Je persiste à croire que, face à cette question, il s’agit davantage d’inviter à soulever la couverture du symptôme pour entrevoir quelque chose d’une tâche existentielle, difficile, mais inévitable : celle d’extirper un sens intime, personnel et non standardisable de nos malaises.

Il me semble que mon expertise ne consiste ni à permettre aux gens de se donner bonne conscience ni à les culpabiliser davantage. Elle loge plutôt dans une forme d’invitation à creuser, plutôt qu’à « surmonter », à réfléchir au-delà de ce qui est apparent et à se soucier de l’intériorité. Elle consiste en une mise en route des « appareils à penser » dont chacun dispose, et présuppose que les états humains ne sont pas pathologiques du simple fait qu’ils soient souffrants. En d’autres termes, il me semble que le psychologue n’est pas là pour dire aux gens « comment vivre », mais bien pour les inviter à considérer que leur monde intérieur réclame leur attention, que des révolutions nécessaires peuvent être en dormance sous des couches de symptômes. La présente chronique, son appel aux récits s’inscrivent entièrement dans cette perspective. Vous n’avez pas besoin que je vous dise quoi faire, vous avez peut-être besoin de vous dire.

Le virage des dernières décennies, qui a fait de la psychologie une discipline des sciences humaines se rapprochant de la médecine, tout en l’éloignant de ses sœurs des humanités (philosophie, littérature, arts, etc.), n’est pas étranger à cette posture du psychologue en tant qu’expert prescripteur du « bon comportement ». Pourtant, il y a ces choses de l’expérience humaine qui échapperont toujours au langage des données probantes, qui relèvent de la pensée conceptuelle, de l’expérience clinique, du dialogue aussi.

En ce moment, au-delà de l’agacement, c’est un malaise éthique qui commence à m’habiter lorsque j’entends ou je lis le recours à cette pensée bienveillante, mais réductrice, voire infantilisante, des « meilleurs moyens pour calmer nos angoisses » face à une guerre qui touche « les autres ». Au-delà de recommander ce qui m’apparaît souvent comme l’évidence, le psychologue ne pourrait-il pas aussi se faire accompagnateur d’un renversement de paradigme faisant basculer la « recherche du seul bien-être individuel » à un élargissement de la « conscience de soi » incluant une plus grande tolérance à l’inconfort, une ouverture à l’altérité, une refonte nécessaire de notre narcissisme moderne ?

Composer avec l’impuissance, la laisser nous travailler, nous transformer, nous sortir de nos perspectives égocentrées me semblent non seulement urgents, mais requis par cet avenir qui est déjà commencé.

Qui sait si, en 2022, il n’est pas tout à fait sain de ressentir quelque chose de cette culpabilité devant nos postures privilégiées ? Préambule aux transformations sociales essentielles pour faire face aux nombreuses crises qui nous attendent, cette culpabilité ne pourrait être que transitoire, mener vers une actualisation de nos visions du monde, de nos postures génératrices de sens, nos choix.

Appliquer les « trucs et conseils rapides » pour arriver à restaurer une bulle individualiste, se rassurer sur le fait que « jusqu’ici tout va bien » ne nous maintient-il pas dans des mécanismes de défense dont il faudrait revoir l’utilité pour penser (et panser) le monde de demain ? L’anxiété n’est-elle pas entièrement légitime et, même, preuve de santé mentale en ce moment ? Et si nous nous tournions vers elle, si nous l’invitions à se dire, à s’écrire, à se symboliser, au lieu de chercher à la « gérer » (encore ce terme), que nous pousserait-elle à faire ? À changer ? Peut-être. Il me semble que c’est ce que l’époque réclame de nous : des changements.

Le flot des migrations humaines associé aux conflits armés, aux crises climatiques ou à l’effondrement de systèmes politiques commandera bien assez vite que nous cherchions à faire sens différemment de nos existences aisées, protégées « pour le moment ». Si nous laissions les sentiments sombres nous travailler un peu plus, peut-être serions-nous en mesure de nous transformer d’une manière qui nous mènerait à cet apaisement beaucoup plus profond que celui procuré par le simple fait de faire de l’exercice, de « gérer notre temps d’exposition aux images catastrophiques » et d’avoir une bonne hygiène de sommeil.

Si je n’ai rien contre la légèreté de l’être, je ne nous recommanderai pas, non, de nous départir entièrement de son aspect « insoutenable ».

Qu’en pensez-vous ?

Appel aux récits Racontez-moi la guerre, ce qu’elle a déposé en vous, dans vos lignées ou votre vie, ce qu’elle travaille en vous, psychologiquement. Nous publierons les extraits retenus à la fin du mois sous la rubrique « Des nouvelles de vous » dans la section « Opinion ».