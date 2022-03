Le bon bord

Le premier ministre François Legault ne déteste pas la comparaison avec Maurice Duplessis, qui a quand même dirigé le Québec pendant plus de 18 ans et qui a eu droit à sa statue sur les parterres du parlement, mais cela ne veut pas dire qu’il doit en emprunter tous les travers.

Comme le « cheuf », il a clairement laissé entendre sur les ondes d’une station de radio de Longueuil que les électeurs de Marie-Victorin auraient intérêt à « voter du bon bord » lors de la partielle du 11 avril s’ils veulent une plus grosse part du gâteau.

« Quand on a un député de la CAQ qui vient du gouvernement, c’est beaucoup plus facile de transmettre des dossiers locaux auprès de ses collègues ministres », a-t-il expliqué. On s’en doutait un peu, direz-vous. L’admission n’en étonne pas moins. Il faut croire que la lutte dans Marie-Victorin est serrée.

À l’époque où elle était dans l’opposition, la CAQ accusait le gouvernement Couillard d’avantager systématiquement les circonscriptions représentées par des députés libéraux. En 2016, elle avait épluché la liste des projets retenus dans le cadre de la phase 3 du Programme de soutien aux installations sportives et avait calculé que 87 % de l’enveloppe budgétaire avait été consacrée à des projets éparpillés dans des circonscriptions libérales. M. Couillard n’avait cependant pas donné la recette avec autant de candeur que l’a fait M. Legault.

« Je ne dis pas que, quand on est dans l’opposition, c’est impossible », a cru bon de nuancer le premier ministre, mais c’est nettement plus difficile, si on se fie au programme examiné par la CAQ. La part de l’enveloppe qui allait aux circonscriptions péquistes était de 6 %, celle des circonscriptions caquistes, de 2 %.

Sans aller jusqu’à écarter définitivement un projet jugé d’intérêt public, il y a toujours moyen de faire traîner les choses. En mars 2018, Radio-Canada rapportait des allégations à l’effet que Gaétan Barrette aurait demandé qu’on retarde après l’élection du 1er octobre le regroupement des services spécialisés de pédiatrie sur la Rive-Sud à l’hôpital Charles-LeMoyne parce que celui-ci était situé dans Taillon, circonscription représentée par sa vis-à-vis péquiste, Diane Lamarre.

M. Legault se pique de dire franchement ce qu’il pense, quitte à en choquer certains, mais il y a des choses qu’il vaut parfois mieux garder pour soi, même quand on se croit à l’abri des oreilles indiscrètes.

Bernard Landry l’avait appris à ses dépens au congrès péquiste de 2003. Alors qu’on lui conseillait d’appuyer une proposition visant à garantir l’égalité des hommes et des femmes en politique, qui était de nature à plaire aux organismes qui militaient en faveur des droits des femmes courtisés par le PQ, il avait répondu d’un ton irrité, inconscient de la présence d’un micro accroché à une perche : « Ne me parlez pas des groupes de femmes… Je préfère rencontrer le président de la Sun Life. »

M. Legault croyait lui aussi qu’on ne l’entendrait pas, jeudi, à l’Assemblée nationale, quand il a qualifié de « mère Teresa » la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, qui dénonçait le traitement réservé aux femmes incapables de trouver une place en garderie pour leur enfant.

Par malheur, sa remarque était suffisamment audible pour que même ceux qui suivaient la période de questions à la télévision soient en mesure de la capter. Qui plus est, les tribunes étaient occupées par plusieurs femmes membres du mouvement Ma place au travail, qui manifesteront samedi devant le parlement pour réclamer une aide financière d’urgence.

« Il devrait s’excuser de son mépris […] J’aimerais qu’il arrête d’être méprisant envers les femmes qui s’appauvrissent », a lancé Mme Labrie. Une action concrète à l’occasion du budget qui sera présenté mardi constituerait sans doute la meilleure des excuses.

Périodiquement, les partis d’opposition ont tenté d’accoler au gouvernement l’étiquette de « boys’ club ». On a reproché au premier ministre une plus grande indulgence envers les défaillances de ses ministres masculins qu’envers celles de leurs collègues féminines.

On ne peut pas dire que les électrices boudent la CAQ. Selon le dernier sondage Léger sur les intentions de vote, 42 % des hommes et 40 % des femmes lui accordent leur appui. Elles sont toutefois encore moins nombreuses (38 %) que les hommes (45 %) à voir en M. Legault le meilleur candidat au poste de premier ministre. Sa maladresse ne fera rien pour rehausser son image féministe et les inciter à voter « du bon bord ».

La CAQ fait néanmoins beaucoup mieux que le Parti conservateur d’Éric Duhaime, qui recueille deux fois plus d’intentions de vote chez les hommes (18 %) que chez les femmes (9 %). Ces dernières font davantage confiance au PLQ que les hommes (20 % contre 16 %). Même chose dans le cas de QS (16 % contre 12 %). Au PQ, c’est la parfaite égalité à 10 %.