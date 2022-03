Ajustement inflationniste

À l’approche du dépôt du budget à Québec, l’inflation est sur toutes les lèvres et cohabite avec la guerre en Ukraine au sommet de la liste des grands sujets de préoccupation. Ménages et entreprises se mettent sur le mode de l’austérité. L’inquiétude est palpable parmi les PME. Dans une note de recherche publiée cette semaine par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), près des trois quarts des PME québécoises nomment l’augmentation des prix (du carburant, des produits alimentaires, des assurances, d’autres intrants) comme étant parmi leurs principales préoccupations, voire leur plus grand défi en 2022. La pénurie de main-d’œuvre arrive en deuxième place, rejoignant 67 % des répondants, suivie de près par les distorsions des chaînes d’approvisionnement (64 %).

En ce qui concerne les effets ressentis, 60 % répondent que l’inflation a des répercussions significatives, tandis que le quart parlent de conséquences modérées. Autrement dit, ils ne sont que 11 % à qualifier les répercussions de légères et seulement 3 % à ne pas en subir les effets. Et ils sont nombreux à craindre que les pressions inflationnistes s’inscrivent dans la durée : près des trois quarts des répondants prévoient que ce problème durera.

Pour 73 % des PME sondées, la première mesure prise pour faire face à l’inflation est d’augmenter les prix, tandis que 38 % disent devoir encaisser une réduction temporaire de leur marge bénéficiaire afin de demeurer concurrentielles, ajoute la FCEI. Cette sensibilité aux prix était déjà palpable une fois levées les restrictions liées à la pandémie. Seulement 43 % des PME québécoises ont retrouvé des revenus égaux ou supérieurs à la normale. « Lorsqu’interrogées sur les principales raisons expliquant l’absence de revenus normaux, 28 % des PME mentionnent qu’elles ont été dans l’obligation d’augmenter leurs prix et que les clients ne sont pas enclins à payer. »

Autres mesures retenues : 29 % prévoient réduire leurs investissements et revoir à la baisse leurs prévisions de croissance. Afin d’encaisser le coup, d’autres augmentent leur capacité d’endettement ou utilisent leurs économies personnelles (23 %) et réduisent certains coûts (19 %), notamment en changeant de fournisseurs. Une portion non négligeable (12 %) revoient leur modèle d’affaires et misent sur l’innovation (automatisation, transition vers la vente en ligne, etc.).

Ces entreprises auront aussi à conjuguer avec une réduction des dépenses des consommateurs et un réajustement du budget des ménages. « Les prix de l’essence, du transport, de la nourriture et de l’immobilier sont ceux qui ont connu la plus forte hausse dans les deux dernières années. Si la tendance se maintient, le fardeau de ces hausses de prix sur les budgets des ménages pourrait ralentir les dépenses des consommateurs », a résumé Pierre Cléroux, économiste en chef à la Banque de développement du Canada.

Effet de richesse résorbé

Donc, si l’on croyait que la montagne d’épargne excédentaire accumulée lors de la pandémie allait servir d’adoucisseur au choc inflationniste, il semble qu’on serait désormais rendus ailleurs.

La Presse canadienne dévoilait vendredi les résultats d’un sondage réalisé par la firme Léger soulignant que la plupart des Canadiens cherchent à réduire leurs dépenses dans la foulée de l’augmentation du coût de la vie. Environ 80 % des répondants indiquent qu’ils ont commencé à acheter des denrées moins chères dans les épiceries, voire renoncé à se procurer des fruits et des légumes à la faveur d’aliments de moindre qualité, et qu’ils évitent de plus en plus de jeter des aliments. Les trois quarts des répondants réduiront leurs dépenses pour la maison et fréquenteront les restaurants moins souvent. La moitié ont commencé à réduire l’usage de leur automobile afin d’économiser l’essence, et l’achat d’un véhicule électrique est envisagé par le tiers des participants au sondage.

Hausse des taux d’intérêt

S’ajoute à la trame le mouvement de hausse des taux d’intérêt que vient d’enclencher la Banque du Canada.

Les résultats d’un autre sondage, dévoilés par l’Institut Angus Reid, indiquent que tant les paiements hypothécaires que les loyers mettaient déjà le budget des ménages sous pression avant que le durcissement monétaire ne s’enclenche. Ainsi, 58 % des répondants propriétaires de leur logement et 74 % des répondants locataires disent que leurs mensualités amputent d’autres postes budgétaires.

Ils sont seulement 26 % parmi les répondants locataires (42 % parmi les propriétaires) à affirmer pouvoir faire leurs paiements sans difficulté. Et 29 % (contre 12 %) déclarent que ces paiements perturbent leur style de vie, voire qu’ils sont difficiles à respecter. Ils sont aussi 23 % et 12 % respectivement à affirmer ne pas pouvoir faire face à une dépense imprévue.

Devant la flambée des prix du panier d’épicerie, 65 % des répondants soulignent que respecter l’enveloppe budgétaire consacrée à l’alimentation devient difficile. Ainsi, 92 % modifient déjà leur comportement en réduisant les repas à l’extérieur et en s’en remettant à des marques moins chères.

Dans l’ensemble, la diminution des dépenses discrétionnaires (pour 53 % des répondants), le report d’achats importants (41 %), la réduction de la conduite automobile (31 %), l’annulation ou le report de projets de voyage (29 %) et le report ou la cessation de la cotisation au REER (22 %) composent désormais le lot quotidien de nombre de ménages.