Le «monde d’après»?

Qui se souvient encore du « monde d’après » ? C’était il y a quelques mois à peine. C’est ainsi qu’on appelait hier encore ce monde nouveau qui devait naître de la pandémie. Rappelez-vous. Rien ne serait plus jamais pareil. Chacun s’étant retrouvé face à lui-même en ces temps de confinement, une société revigorée allait surgir, plus respectueuse de la nature et des personnes âgées. Le rapport au travail allait être transformé, le tourisme de masse allait disparaître, et nous allions revoir nos habitudes de consommation. Bref, un monde plus bienveillant, plus écologiste et plus coopératif était à nos portes.

Et bien, ce « monde d’après », nous y sommes, et le réveil est brutal ! Car, pour le coup, nous voilà ramenés dans le monde réel et à cette constante de l’histoire de l’humanité : la guerre. Pour tout dire, ce « monde d’après » ressemble pour l’instant étrangement au monde d’avant-hier.

Au fond, nous ne l’avions jamais quitté. Avec les affrontements militaires, on voit évidemment resurgir la censure. Cette censure, elle s’abat aujourd’hui sur le peuple russe, où la seule évocation du mot « guerre » peut vous valoir la prison. Dans un reportage remarquable publié dans L’Obs, l’auteur de Limonov (P.O.L.), Emmanuel Carrère, nous raconte comment le monde des milieux culturels russes dans les grandes villes cosmopolites est littéralement en train de s’effondrer. Sans Netflix, Facebook et le champagne français, plusieurs ont l’impression de revenir à l’époque du mur. De rentrer dans leur « trou », comme on dit là-bas. Tout cela pendant que la Russie profonde, qui est toujours derrière Poutine, poursuit inexorablement sa vie.

On a même vu resurgir des techniques de propagande dont le totalitarisme soviétique fut le maître et souvent l’inventeur. En évoquant un prétendu « fascisme » ukrainien et de non moins chimériques « génocides » dans le Donbass, Poutine montre qu’il est bien le digne héritier des procès maquillés de Staline et des villages Potemkine de Catherine II.

À cette propagande grossière, certains ont cru bon de répondre par une forme de réflexe pavlovien en censurant à leur tour des auteurs et des artistes russes. L’annulation par l’OSM (après la Vancouver Recital Society) du concert du jeune prodige Alexander Malofeev donne le vertige tant elle révèle un abîme de bêtise. Le même obscurantisme a amené l’Orchestre philharmonique de Cardiff à retirer Tchaïkovski de son programme. Dans la même veine, l’Université Bicocca de Milan a tenté de censurer les cours du professeur Paolo Nori sur Dostoïevski. Un auteur que Georges Steiner mettait sur le même pied qu’Homère, Shakespeare… et Tolstoï !

Dans un autre registre, le concours de l’Eurovision s’est permis de priver de scène les artistes russes. Face à la censure, certains sont pourtant plus égaux que d’autres. Ainsi, sur Facebook et sur Instagram, ceux qui s’en prennent aux soldats russes et à Vladimir Poutine n’auront plus à respecter les règles habituelles bannissant les appels à la haine. En réponse au maire de Toulouse qui le sommait de se prononcer contre la guerre en Ukraine, le chef russe Tugan Sokhiev a dignement choisi de démissionner de l’Orchestre national du Capitole. Et, dans un geste courageux, il a fait de même pour la direction musicale du Bolchoï.

Une façon de nous renvoyer à notre propre intolérance, celle de cette culture du bâillon, adolescente et puérile, que l’on nomme la « cancel culture » et qui considère la culture comme un hochet politique. Après la Libération, l’idée ne serait venue à personne de censurer Goethe et Wagner. Même les attentats islamistes de Paris n’ont pas suscité l’ombre d’une censure d’un artiste musulman ou d’un poète arabe. Au contraire, les médias se sont rués sur les auteurs arabo-musulmans. Les expositions se sont multipliées. Et ce fut avec raison, puisque rien n’était mieux en mesure de nous préserver de l’esprit de clan et de nous faire comprendre comment pensent ceux que l’on se plaît à désigner comme nos ennemis.

Cette censure aujourd’hui omniprésente prend aussi chez certains la forme plus subtile du refus d’analyser la complexité de cette guerre. Au prétexte que Poutine serait le seul agresseur, ce qu’il est de toute évidence, on est sommé de faire l’impasse sur l’analyse complexe des nombreux facteurs politiques et économiques qui ont précipité depuis 20 ans ce drame et l’ont rendu possible.

Ainsi serait-il malvenu de rappeler, par exemple, que c’est l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel qui, en décidant en 2011 de sortir du nucléaire, a choisi délibérément de rendre son pays dépendant du gaz russe et donc vulnérable au chantage d’un Poutine dont les ambitions impériales étaient déjà connues. Voilà pourquoi les gigantesques redevances gazières que paie l’Europe à la Russie financent aujourd’hui la guerre en Ukraine.

Heureusement qu’il y a eu, cette semaine, cette photo magnifique des dirigeants polonais, tchèque et slovène venus braver à Kiev les bombes russes et soutenir Volodymyr Zelensky. On ne peut s’empêcher de songer à François Mitterrand débarquant à l’improviste dans Sarajevo assiégé le 28 juin 1992. Comme si avec les années, l’esprit originel des nations européennes, celui de la liberté et de l’indépendance, avait migré à l’Est, là où l’on a préservé une certaine conscience du tragique de l’histoire.