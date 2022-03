La poutre et la paille

La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, a dénoncé avec virulence la nouvelle mouture du projet de loi visant à renforcer la Loi sur les langues officielles. Elle devrait commencer par faire un examen de conscience.

Dans un monde idéal — ou s’il était souverain —, le Québec aurait la pleine compétence en matière linguistique, mais on voit mal en quoi le projet de loi C-13, présenté par Ginette Petitpas Taylor, constitue un si grand recul par rapport à celui (C-32) que Mélanie Joly avait présenté en juin dernier.

De manière générale, les communautés francophones hors Québec, de même que le commissaire aux langues officielles, y ont plutôt vu un progrès, même si tous s’accordent à dire qu’il pourrait encore être amélioré.

Contrairement à la loi actuelle, le projet de loi C-13 reconnaît que la situation du français, minoritaire au Canada et en Amérique du Nord, ne peut pas être comparée à celle de l’anglais et mérite une attention particulière. Sans se faire d’illusion, on ne peut qu’approuver son engagement à « favoriser au sein de la société canadienne une égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais ».

Ottawa prend également acte du fait que la Charte de la langue française a établi le français comme « la langue officielle du Québec ». Pas la « seule langue officielle », comme l’affirme le projet de loi 96, présentement à l’étude à l’Assemblée nationale, mais il y a là une reconnaissance qui se faisait attendre depuis 45 ans.

* * * * *

Il est assurément regrettable qu’Ottawa refuse d’assujettir à la loi 101 les entreprises privées qui sont de compétence fédérale, comme le prévoit également le projet de loi 96. Même le Parti libéral du Québec ne s’oppose pas à ce que la province fixe seule les règles du jeu en matière de langue de travail.

Puisque ces entreprises demeureront libres de choisir entre la Loi sur les langues officielles et la loi 101, Mme LeBel a raison de dire qu’elles vont préférer celle dont les dispositions sont les moins contraignantes, c’est-à-dire la première, même si de nombreuses entreprises, surtout parmi les plus grosses, ont accepté depuis longtemps de se plier aux exigences de la seconde.

Les propositions de Mme Petitpas Taylor, sensiblement pareilles à celles de Mme Joly, constituent néanmoins une amélioration par rapport à la loi actuelle. Comme le prévoit la loi 101, les employeurs devront démontrer la nécessité d’une connaissance suffisante de l’anglais pour en faire une condition d’embauche.

Pour être cohérente, Mme LeBel aurait dû dénoncer aussi l’article du projet de loi C-13 qui imposerait à Ottawa d’« appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice, de l’emploi et de l’immigration, et [de] protéger et [de] promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités ». Évidemment, cela reviendrait pratiquement à remettre en question le fédéralisme lui-même, ce à quoi elle n’est manifestement pas disposée.

* * * * *

En réalité, elle donne plutôt l’impression de s’en prendre à Ottawa pour faire oublier les insuffisances du projet de loi 96. Elle préfère chercher la paille dans l’œil de Mme Petitpas Taylor, plutôt que la poutre qui lui obstrue la vue.

Tout le monde sait qu’on ne peut pas compter sur Ottawa pour assurer la défense du français au Québec. Il est déjà difficile de l’empêcher de nuire. Le gouvernement Legault prétendait s’ériger en rempart, alors qu’il doit plutôt se défendre d’être trop mou en refusant d’étendre la loi 101 au cégep.

Le premier ministre ne semble pas trouver anormal que les établissements de langue anglaise diplôment 52 % des étudiants du niveau collégial à Montréal, alors que les anglophones ne représentent que 17 % de la population.

L’aberration n’est pas limitée à la métropole. Dans une lettre ouverte publiée mercredi, un professeur d’économie au cégep Garneau, Gabriel Coulombe, souligne l’absurde situation du collège Champlain St. Lawrence, à Québec, où 75 % des étudiants sont francophones et suivent les cours donnés en anglais par les professeurs, dont 63 % sont également francophones. Trouvez l’erreur !

Le plafond que le gouvernement entend maintenant imposer aux collèges anglais aura simplement pour effet d’accentuer une élitisation qui les rendra encore plus attrayants, explique-t-il. « Chez bon nombre d’élèves admis dans un cégep francophone après avoir essuyé un refus dans un cégep anglophone s’installe la perception erronée voulant que leur formation soit d’une valeur moindre. »

Avant de faire la leçon à Ottawa et de réclamer de nouveaux pouvoirs, le gouvernement Legault devrait avoir le courage d’utiliser ceux dont il dispose.