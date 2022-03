Danse au pied et musique à l’oreille

Durant mes études en ethnologie, par-delà ma cueillette de contes, de légendes et de chansons folkloriques à travers le Québec, j’avais vite compris que le patrimoine artistique faisait rougir de honte plusieurs d’entre nous. L’enchantement que me procurait cette merveilleuse tradition orale, avec aussi les gigues et les rigodons, s’en voyait tout assombri. Quelque chose de précieux se dissolvait dans l’indifférence. Pire, dans le mépris. Au fil des ans, l’amnésie collective a recouvert ce bagage collectif d’un blanc manteau. Le « trad », comme on dit, se voit servi aux Fêtes et à la Saint-Jean avant d’être remballé dans le fond de la boîte à bois. Des groupes musicaux et dansants exceptionnels font surtout carrière dans les festivals de folklore ici comme à l’étranger. Sinon, les radios les ignorent, et leur peuple avec elles. On entend des immigrés se scandaliser devant ce dédain des racines, eux qui avaient cultivé au foyer l’amour de la culture immatérielle. On croise des personnes âgées détentrices de connaissances précieuses en voie de disparition. Au Québec, ces accords, ces chants, ces pas évoquent encore la Grande Noirceur avec son poids d’obscurantisme.

Durable, cette impression de vivre dans une société enfantée par la Révolution tranquille, contrainte de passer le balai sur les empreintes plus profondes. Nous portons inconsciemment tant de générations sur notre dos, autant leur tirer notre chapeau. À travers ce folklore si beau, le legs de la vieille France transmis d’une génération à l’autre se marie aux reels des Écossais, au violon des Irlandais. Il est peuplé d’histoires de rois, de Croisades, de draveurs et de Premières Nations, unis sur des pas de danse ou des complaintes chavirées. L’aventure de notre occupation sur ces terres, et bien avant elle, en strates successives, compose ce trésor de survivances. Des traces immatérielles scrutées par les ethnologues avec la même attention que les archéologues accordent aux artefacts découverts sous les pierres puis ramenés à la lumière du jour.

Alors, quand je suis allée voir au théâtre d’Aujourd’hui Pas perdus, d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier, ce spectacle sur la mémoire m’a éblouie. Ils avaient déjà mis en scène de remarquables documentaires scéniques. Celui-là possède une telle grâce, dégage tant d’émotion, avec des personnages si attachants, un fil de trame si profondément ancré, qu’il atteint un sommet du genre. Huit non-acteurs jouent leur propre rôle, liés par la passion commune pour une danse traditionnelle. Anaïs Barbeau- Lavalette (présente sur les planches) a fait avec eux des interviews brûlantes, servies en fond sonore. La mise en scène d’Émile Proulx-Cloutier se révèle d’une rare élégance, assortie d’éclairages raffinés et de projections vidéo inspirantes.

Et chaque personnage d’évoquer sa vie, son métier, ses bonheurs et ses drames, en recréant sur scène les gestes du quotidien. Leurs existences auraient été vouées à l’ombre sans la longue quête des auteurs, assortie de centaines d’heures d’enregistrement dont subsiste la crème. Que de parcours fascinants ! Certains travaillent aussi avec leurs mains, artisans et danseurs à la fois, d’origines diverses. Parfois, des pas du folklore québécois survivent grâce à des gens venus par les sentiers de l’immigration qui les perpétuent.

Un Anichinabé de Kitcisakik les mêle à ceux de sa propre tradition. Un artisan âgé gardait vive cette passion, seul dans son garage, tout en s’occupant de son épouse malade. De jeunes Québécois francophones, entichés d’abord discrètement d’un art de mémoire faute d’intérêt manifesté par leur entourage, se dévoilent devant nous en pleine ardeur communicative. Aidants naturels, orthophonistes, artisans, étudiants, fous de jeux vidéo, retraités ou autres témoignent de l’identité québécoise avec une poésie et une authenticité poignante.

Du coup, le public se sent interpellé au théâtre, surtout les nombreux jeunes présents dans la salle. Désintéressés de ce folklore d’hier, plusieurs l’entrevoient soudain d’un autre œil ; doté d’une magie, d’une modernité, d’une humanité qui le remet au goût du jour. Les deux auteurs offrent à leur société un sursaut de fierté, devenus passeurs à leur tour par ce spectacle clôturé sur une apothéose.

Si vous avez manqué Pas perdus, qui roule à guichets fermés jusqu’au 2 avril, huit balados tirés de cette démarche seront proposés fin mars sur la plateforme OHdio, de Radio-Canada. Je vous en recommande chaudement l’audition. Pour la profondeur de champ, pour les percutants propos sur la perte ou la sauvegarde du patrimoine immatériel, pour les témoignages généreux de ces héros du quotidien. Sages d’avoir, comme chanterait Vigneault, danse au pied et musique à l’oreille.