Inflation généralisée

L’inflation s’est généralisée avant même l’impact de l’invasion de l’Ukraine sur le prix de l’énergie et des matières premières. Après une hausse de 5,1 % en janvier, les prix à la consommation ont poursuivi leur ascension le mois dernier avec une progression de 5,7 % sur un an. Il s’agit de la plus forte hausse depuis les 6 % d’août 1991, nous dit Statistique Canada. Et février est le deuxième mois d’affilée pendant lequel la hausse de l’inflation totale a dépassé 5 %. Même constat au Québec, où la flambée des prix atteignait 5,4 % le mois dernier, après 5,1 % en janvier.

Même lorsqu’on exclut les composantes volatiles de l’énergie et de l’alimentation, l’indice des prix à la consommation (IPC) était supérieur de 3,9 % par rapport à février 2021, alors que les trois principales mesures de l’inflation que retient la Banque du Canada affichaient, en moyenne, une hausse de 3,5 % d’une année à l’autre. Tout cela est bien loin de la cible de 2 % pour l’IPC de la banque centrale. L’inflation telle qu’elle est mesurée par cet indice se maintenait ainsi au-delà de la fourchette cible de 1-3 % pour un 11e mois consécutif.

« Les prix de l’énergie au Canada ont de nouveau été un moteur majeur de l’augmentation globale en février, mais cela n’incluait même pas la récente flambée des prix mondiaux de l’énergie en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. En date d’hier, les prix de l’essence étaient d’environ 11 % plus élevés qu’ils ne l’étaient à la fin de février », retient Royce Mendes, directeur général et chef de la stratégie macroéconomique au Mouvement Desjardins. En fait, l’inflation était généralisée en février, avec près des deux tiers des composantes du panier de l’IPC inscrivant des hausses de plus de 3 %.

Les consommateurs ont payé plus cher pour presque tout, avec l’essence et les produits d’épicerie en tête de liste des grandes sources d’alimentation de l’inflation. S’y greffe la phase haussière des frais de logement qui ont, en février, enregistré l’augmentation d’une année à l’autre la plus prononcée depuis août 1983.

Les automobilistes canadiens ont déboursé 32,3 % de plus à la pompe comparativement à février 2021. « Les prix mensuels de l’essence ont augmenté de 6,9 % dans le contexte des conflits géopolitiques dans l’Europe de l’Est et au Moyen-Orient, du fait que les incertitudes relatives à l’approvisionnement mondial en pétrole exercent une pression à la hausse sur les prix », souligne l’agence fédérale.

L’épicerie coûte encore plus cher

Pour leur part, les prix des aliments achetés en magasin ont crû à un taux encore plus élevé en février qu’en janvier, soit une poussée sur un an de 7,4 % contre 6,5 % respectivement. « Il s’agit de la hausse annuelle la plus marquée depuis mai 2009 », note Statistique Canada, qui retient pour explication l’augmentation des prix des intrants et des coûts du transport. Dans le panier d’épicerie, « l’augmentation d’une année à l’autre des prix de la viande en février (+11,7 %), y compris les prix du bœuf (+16,8 %) et du poulet (+10,4 %), a été supérieure à celle enregistrée en janvier (+10,1 %) ».

Les prix des produits laitiers et des œufs ont suivi, avec une poussée de 6,9 % en février, après avoir inscrit une augmentation de 4,5 % en janvier. « Les prix à la ferme reçus par les producteurs pour le lait ont augmenté le 1er février 2022 afin de contrebalancer en partie l’augmentation des coûts de production », rappelle l’agence fédérale. Faible consolation, la croissance d’une année à l’autre de 3,7 % du prix du pain a été inférieure à celle de 7,5 % enregistrée en janvier.

Parmi les autres grands postes, les frais de logement ont retenu l’attention avec des hausses de 6,2 % des coûts du logement en propriété et de 4,2 % du logement locatif. Dans le premier cas, la pression est demeurée forte sur le coût de remplacement par le propriétaire (+13,2 %), qui est lié au prix des logements neufs et aux autres dépenses pour le logement en propriété (+14,3 %). Une pression à peine atténuée par le recul de 6 % du coût de l’intérêt hypothécaire.

Enfin, Statistique Canada retient l’explication de la Société canadienne d’hypothèques et de logement selon laquelle « l’amélioration de la conjoncture économique et démographique au cours de l’année précédente, y compris la reprise de l’emploi chez les jeunes et la relance des activités de migration internationale vers le Canada, a soutenu la demande de logements locatifs, ce qui a contribué en partie à l’augmentation des prix des loyers (+4,2 %) d’une année à l’autre en février ». Tout cela, c’était avant que le déclenchement de la guerre de Vladimir Poutine contre l’Ukraine n’enflamme les prix de l’énergie, des produits agricoles et des métaux stratégiques. Avant, aussi, l’apparition d’indices d’une possible nouvelle vague de COVID-19 susceptible d’affecter des chaînes d’approvisionnement déjà perturbées — comme peuvent en témoigner les récentes fermetures en Chine afin de contenir une nouvelle propagation du virus. Et avec un marché du travail fonctionnant désormais au plein-emploi devant alimenter l’inflation interne. Beaucoup de travail en perspective pour la Banque du Canada.

L