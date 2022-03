Fermer les yeux

Pierre Poilievre est peut-être le chouchou des conservateurs de l’Ouest canadien, mais Jean Charest y compte aussi des admirateurs qui ont applaudi son entrée dans la course à la succession d’Erin O’Toole.

La chroniqueuse Licia Corbella, du Calgary Herald, en fait partie. Dans sa chronique de samedi dernier, elle se remémore le love-in sur la Place du Canada, trois jours avant le référendum du 30 octobre 1995. « Je ne me rappelle pas beaucoup ce qui a été dit ce jour-là. Je me souviens avant tout d’un geste plus éloquent que les milliers de mots qui ont été prononcés. […] Charest était sur la scène, très à l’aise en français et en anglais, quand il a brandi son passeport canadien. Il m’a donné la chair de poule et me la donne encore aujourd’hui juste à y repenser », écrit celle qui trouve que Jean Charest ferait un « excellent premier ministre ».

Tout le monde reconnaît que M. Charest était le plus éloquent du triumvirat du « non » et que le coup du passeport était une grande trouvaille, même si ses conseillers avaient craint que le geste ne soit un peu trop théâtral quand il l’avait exhibé la première fois, à Saint-Joseph-de-Beauce, avant le début officiel de la campagne.

Ce que bon nombre de Québécois ont retenu du love-in, c’est cependant moins la performance de M. Charest — dont ce n’était d’ailleurs pas la meilleure — que la marée humaine qui a submergé le centre-ville de Montréal grâce à de généreux commanditaires qui les avaient fait venir à grands frais, en contrevenant ouvertement à la Loi sur la consultation populaire.

* * * * *

M. Charest s’est toujours insurgé contre l’idée que le référendum aurait été « volé » par l’argent du Canada anglais. Selon lui, ce serait faire injure à l’intelligence des électeurs, qui ont voté en toute connaissance de cause.

Il a assuré que, à l’époque, il ignorait tout des activités d’Option Canada, dont les dépenses effectuées illégalement durant le mois précédant le référendum ont été évaluées par la commission d’enquête présidée par le juge Bernard Grenier à plus de 500 000 $, un montant que plusieurs estimaient toutefois n’être que la pointe de l’iceberg.

M. Charest n’a cependant rien d’un naïf. Même s’il n’était pas dans tous les secrets des dieux, il est difficile de croire qu’il ignorait complètement que le camp du « non » dépensait plus qu’il n’y était autorisé ; il y a des moments où il vaut mieux fermer les yeux.

Chose certaine, il ne peut pas dire qu’il ne savait rien de la campagne que son ami et allié dans la course à la chefferie, le maire de Brampton, Patrick Brown, a lancée en décembre dernier pour financer la contestation judiciaire de la loi 21, qu’il juge « odieuse » et « raciste ». Sa popularité a monté en flèche depuis.

Comme bien des Québécois, M. Charest a parfaitement le droit de s’opposer à la Loi sur la laïcité de l’État. C’est une tout autre affaire que d’accepter que de grandes villes du Canada anglais utilisent l’argent de leurs contribuables pour contester une loi adoptée en toute légitimité par l’Assemblée nationale, et qui ne les touche d’aucune façon.

* * * * *

L’historien et ex-candidat à la chefferie du PQ Frédéric Bastien, un groupe d’avocats québécois et un résident de Toronto, Louis Labrecque, se sont adressés vendredi dernier à la Cour supérieure de l’Ontario afin de faire invalider une subvention de 100 000 $ autorisée par le conseil municipal de Toronto, en espérant que cela vaudra aussi pour les autres villes qui ont suivi le mouvement.

On verra ce qu’en dira la justice, mais cela ne dispense pas M. Charest de se prononcer. À l’époque où il était premier ministre, aurait-il accepté que les villes du Canada anglais se cotisent pour contester une loi que son gouvernement aurait fait adopter ?

La Cour supérieure de l’Ontario rendrait un grand service à M. Charest en déclarant illégales les contributions des villes. Cela lui éviterait d’indisposer les bien-pensants du ROC qui se sentent le devoir d’« éduquer » les Québécois, soit ces éternels péquenots qui comprendront mal qu’il tolère qu’on vienne encore une fois leur apprendre comme ils doivent se comporter chez eux.

Sans parler du premier ministre Legault. M. Charest n’a peut-être pas besoin de lui pour devenir chef du Parti conservateur, mais il pourrait lui être très utile lors de la prochaine campagne fédérale. Qu’il ne cherche pas à lui nuire serait déjà une bonne chose.