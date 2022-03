Mobilisation climatique

Il appert que 2022 sera particulièrement active sur la scène du militantisme actionnarial face à la dérive climatique. Parviendra-t-il à secouer l’inertie dominante ?

En début d’année, le Forum économique mondial a publié son traditionnel rapport sur les différents risques mondiaux. Depuis 2019, les trois considérés comme les plus susceptibles de se concrétiser sont environnementaux. Toutefois, en 2022, l’inaction climatique détrône les conditions météorologiques extrêmes, relève le Groupe d’investissement responsable (GIR) dans son analyse 2022 publiée la semaine dernière.

Cela nous ramène au xième rapport qu’a publié à la fin de février le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), ces rapports étant toujours plus alarmants les uns que les autres. Les scientifiques y constatent que le réchauffement climatique va encore plus vite qu’on le craignait et que certains de ses impacts sont dorénavant « irréversibles ». Pour ajouter que « tout retard […] nous fera rater la brève fenêtre d’opportunité nous permettant d’assurer un futur viable pour nous tous et qui se referme rapidement ».

Avant l’Accord de Paris servant de référence, on a pu dénombrer une quinzaine de conférences internationales, au moins trois Sommets de la Terre, une dizaine d’initiatives internationales et au moins cinq rapports du GIEC, qui entame son sixième cycle d’évaluation. Au total, près de 35 ans sont passés depuis la création du GIEC et 26 ans depuis la COP1 de Berlin, en 1995, sans qu’on parvienne à réduire suffisamment les émissions de gaz à effet de serre (GES). Pire, dans le secteur énergétique, les émissions mondiales ont atteint un niveau record en 2021, pour reprendre les données de l’Agence internationale de l’énergie.

Militantisme actionnarial

Le GIR voit toutefois de l’activité croissante et de l’engagement toujours plus accru parmi les investisseurs. « Le changement climatique demeure l’enjeu environnemental de l’heure pour les investisseurs responsables. De nombreuses propositions seront soumises en 2022, dont plusieurs portent sur les cibles de réduction et les plans de transition énergétique. »

L’année 2021, plutôt fertile en résultats, est venue renforcer l’idée qu’un militantisme actionnarial et l’exercice des votes « constituent un outil clé afin d’améliorer la transparence et les pratiques environnementales des sociétés ». Il a notamment été observé une augmentation du nombre de résolutions retirées, ce qui indiquerait qu’elles se sont traduites par une action du conseil d’administration et de la direction. Aux États-Unis, pour les assemblées générales de 2022, l’examen des directives de vote par procuration formulées par l’organisme à but non lucratif Interfaith Center on Corporate Responsibility permet de mesurer que les propositions d’actionnaires axées sur le climat ont augmenté de 88 % par rapport à l’année dernière, ce qui fait « du climat la catégorie de dépôt [de résolutions] la plus active ».

« Notre examen des résolutions sur l’action climatique présentées en 2021 ou préparées pour être présentées en 2022 a montré que leur contenu varie considérablement. La résolution la plus élémentaire exige que les entreprises calculent et divulguent leurs émissions de GES. Les plus avancées, en revanche, […] demandent des plans solides liés à des orientations internationales qui incluent le suivi et l’évaluation, et dans certains cas, la création de comités au sein du conseil pour étudier les risques climatiques ou la nomination de spécialistes des risques climatiques compétents au sein des conseils. »

Il reste beaucoup à faire

Mais il reste beaucoup à faire. Selon des observations canadiennes, un rapport publié en janvier par la firme d’experts-comptables PwC à partir de données colligées en septembre faisait ressortir que 62 % des 150 grandes entreprises inscrites en Bourse disent reconnaître les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais que seulement 30 % ont établi des délais d’exécution pour atteindre leurs objectifs ESG. L’inertie est plus marquée face au réchauffement climatique. Seulement 35 % ont un engagement formel de zéro émission nette, mais à peine 17 % d’entre elles se sont fixé une échéance.

Aux États-Unis, la contradiction entre les valeurs déclarées des entreprises et leurs pratiques de lobbying et de financement politique contraires à leurs engagements constitue un important sujet de préoccupation pour les investisseurs responsables. « En 2022, plusieurs propositions porteront plus spécifiquement sur le lobbying climatique et l’alignement sur les objectifs de réduction des émissions de GES de l’Accord de Paris. D’autres se pencheront plus largement sur l’incohérence entre les valeurs affichées par les sociétés sur divers enjeux (diversité, protection du climat…) et les fonds octroyés à divers partis, politiciens ou organisations », précise le GIR.