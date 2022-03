Les siphonneux d’essence

La flambée des prix à la pompe en pousse certains à réclamer une baisse des taxes à la consommation, d’autres à proposer l’élimination de taxes sur le carburant afin d’en atténuer l’impact sur le budget des ménages. Or, l’histoire n’enseigne-t-elle pas qu’au-delà d’un effet temporaire et éphémère, une telle réduction reste rarement dans les poches des consommateurs ?

La flambée des cours pétroliers de référence, attisée par l’invasion de l’Ukraine et par la spéculation visant les hydrocarbures russes, profite dans une large mesure aux producteurs, transformateurs et détaillants. Selon Kalibrate, entre les 10 mars 2021 et 2022, c’est le poids du coût du brut dans le prix de l’essence à la pompe qui a gonflé (passant de 41,5 % à 50,8 %) au détriment de celui des taxes gouvernementales (qui est passé de 38 % à 30,4 %), dont près de 60 % sont fixes. La part du raffinage est demeurée autour de 16 %.

Le même constat découle des données de la Régie de l’énergie établissant une comparaison avec la moyenne de 52 semaines. À partir des chiffres colligés sur le Plateau-Mont-Royal, à Montréal, le poids des taxes atteignait les 30 % (contre 35 % pour la moyenne), alors que celui du coût minimal d’acquisition a monté à 65 % (contre 60 %).

Le poids de la marge de détail excluant toute taxe est demeuré comparable, à 5 %. Et l’observation demeure valable lorsqu’une moyenne pour l’ensemble du Grand Montréal est établie.

Toutefois, en cents par litre d’essence ordinaire — et toujours par rapport à la moyenne de 52 semaines —, il est permis de mesurer que les retours aux détaillants affichent la plus forte augmentation, soit une hausse de 58,6 % au 10 mars, suivis d’une augmentation de 50,1 % pour les producteurs et raffineurs. L’augmentation des cents par litre perçus sous forme de TPS et de TVQ a été moindre, à 36,7 %.

Plus enclins à taxer ?

Tout cela est à mettre dans la perspective que, contrairement à la croyance populaire, les gouvernements au Canada ne sont pas des plus enclins à taxer lourdement

l’essence. Si, en 2020, dans une conjoncture moins volatile, le poids des taxes pouvait composer grosso modo 40 % du prix de l’essence au Canada, il oscillait autour des 20 % (en moyenne) aux États-Unis, mais il dépassait les 50 % au Japon, en plus de graviter autour de 70 % au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Italie.

Dans un commentaire publié vendredi, Luc Godbout, directeur du Département de fiscalité de l’Université de Sherbrooke et titulaire de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques, ajoutait que lorsque l’on compare la présence de l’ensemble des taxes (et écotaxes) appliquées au carburant en pourcentage du prix hors taxe, on constate que le Québec est l’un des endroits où cette proportion (91,4 %) est la plus faible. « En effet, le Québec arrive au 31e rang sur 35 lorsqu’on l’insère parmi les pays de l’OCDE. On observe même que, dans 27 pays sur 35, le poids des écotaxes est supérieur au prix du carburant sans les taxes (c’est-à-dire que la proportion des taxes dépasse 100 % du prix de l’essence avant les taxes). »

Luc Godbout rappelle qu’au-delà de la TPS et de la TVQ, les prélèvements gouvernementaux comprennent le Système de plafonnement des émissions et des droits d’échange (la Bourse du carbone, qui ajoute 8,4 ¢ le litre au prix initial pour chaque litre de carburant). Ensuite, Ottawa et Québec prélèvent respectivement une taxe de 10 ¢ et de 19,2 ¢ le litre. À cela s’ajoute un prélèvement de 3 ¢ pour l’Autorité régionale de transport métropolitain.

La dimension spéculative

Bref, amoindrir la taxation afin d’atténuer le poids du prix de l’essence sur le budget des ménages viendrait certes plomber les entrées fiscales, mais l’effet, ténu, serait à mettre dans la réalité d’un gouvernement subissant également l’impact du choc pétrolier sur ses dépenses.

Il faudrait aussi le situer dans la perspective d’une poussée spéculative sur les cours énergétiques comptant pour une grande partie des quelque 30 $US le baril séparant présentement le West Texas Intermediate du prix dit d’équilibre d’environ 80 $US qu’estimaient les experts avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Sans oublier que l’expérience indique que de telles réductions restent rarement totalement dans les poches des consommateurs.

Et d’autres, comme notamment M. Godbout, évoquent aussi le signal qu’enverraient les gouvernements quant au sérieux de leurs engagements climatiques en posant un tel geste.