Au gré du vent

L’ex-éditorialiste en chef de La Presse et ex-sénateur André Pratte, qui vient de se joindre à l’équipe de Jean Charest, avait de la suite dans les idées. Après avoir publié son Syndrome de Pinocchio. Essai sur le mensonge en politique, il avait poursuivi son étude de l’Homo politicus dans une biographie intitulée L’énigme Charest, qui portait sur la période outaouaise (1984-1998) du candidat à la chefferie du Parti conservateur.

Le personnage lui était manifestement sympathique, et il se refusait à voir dans son parcours une démonstration de ce détestable opportunisme qu’on prête aussi aux professionnels de la politique ou simplement le succès d’un beau parleur.

« Car d’abord et avant tout, Charest est un plaideur, expliquait-il. Jeune, il a choisi le droit criminel pour pouvoir convaincre des jurys. Plaider, c’est ce qu’il fait depuis qu’il est en politique. Or, un avocat ne choisit pas ses causes en vertu d’une idéologie ou de ses convictions. Il défend, simplement, les causes que lui confient ses clients. Nul besoin de fumer pour être l’avocat des fabricants de tabac, point besoin d’être convaincu de l’innocence d’un inculpé pour lui éviter la prison. Ainsi en est-il pour Jean Charest ». Les conservateurs, les libéraux, TransCanada, Huawei, encore les conservateurs… Amenez-en !

Certes, il avait quelques principes de base, par exemple celui selon lequel les Québécois avaient intérêt à demeurer au sein de la fédération canadienne. « Pour le reste, qu’il s’agisse de la société distincte, du déficit ou du contrôle des armes à feu, tout dépend de la direction des vents », écrivait son biographe. Disons qu’on s’en doutait un peu.

De toute évidence, M. Charest sent que le vent souffle présentement de l’ouest et que les clients à satisfaire sont d’ardents partisans du développement de l’industrie pétrolière. Le plaideur expérimenté qu’il est a tout de suite vu le parti qu’il pouvait tirer de la guerre en Ukraine et de l’insécurité énergétique qu’elle génère.

Ses clients auraient néanmoins intérêt à écouter attentivement son plaidoyer avant de lui signer un chèque. Contrairement à Andrew Scheer ou à Erin O’Toole, il s’est bien gardé de promettre d’utiliser les pouvoirs du gouvernement fédéral pour imposer un corridor énergétique.

En réalité, quand il conditionne la construction de nouveaux pipelines à « l’acceptabilité sociale et environnementale », il ne dit pas autre chose que François Legault, qui était favorable lui aussi au projet Énergie Est quand la CAQ était dans l’opposition.

Bien entendu, on n’entendra jamais M. Charest parler d’« énergie sale », mais si le vent devait changer de direction encore une fois, l’homme du sommet de Rio redécouvrira peut-être l’urgence de lutter contre les changements climatiques, qu’il plaidera avec la même sincérité.

« Jean Charest n’est pas un politicien corrompu. Il est, instinctivement, un homme honnête et intègre. Mais la politique a ses règles, ses exigences, que l’ambitieux n’ignore qu’à ses dépens. N’attendons pas de Jean Charest qu’il réforme les mœurs politiques canadiennes », écrivait André Pratte.

De ses années dans le gouvernement Mulroney, il a trouvé bien peu à redire. Il est regrettable qu’il n’ait pas donné une suite à L’énigme Charest qui aurait porté sur les années de pouvoir à Québec.

« Le financement politique se faisait toujours d’une telle façon, nous, on l’a fait dans les règles, on l’a fait honnêtement », a plaidé M. Charest cette semaine dans une entrevue accordée à Mario Dumont. À preuve, après avoir fouillé pendant neuf ans et interrogé 300 personnes, l’UPAC a dû mettre fin à l’enquête Mâchurer.

Il faut reconnaître une chose à l’ancien premier ministre : il peut proférer les pires énormités avec une assurance telle qu’on en arriverait presque à le croire. Finalement, ces gens d’affaires qui sont venus raconter à la commission Charbonneau qu’on leur avait fait comprendre qu’une contribution à la caisse libérale était une condition à l’obtention d’un contrat étaient des paranoïaques ou des fabulateurs.

L’ancienne ministre des Transports, Julie Boulet, qui devait collecter ses 100 000 $ par année, comme tous ses collègues, l’avait bien expliqué lors de sa comparution : si les entrepreneurs se bousculaient dans ses cocktails de financement, c’était simplement pour encourager le gouvernement à continuer son bon travail.

Il est vrai que les autres partis pratiquaient aussi le financement illégal, mais les libéraux formaient une classe à part.

Une vérification du Directeur général des élections rendue publique en 2013 évaluait à 7,3 millions de dollars la somme engrangée par le PLQ notamment grâce à l’usage de prête-noms entre 2006 et 2011. Durant la même période, le PQ avait recueilli 2 millions et l’ADQ, 800 000 $. Il n’y avait là aucune énigme, simplement des faits.

Heureusement, s’il devient chef du PCC, M. Charest n’aura plus à se préoccuper de ces sordides questions d’argent. Même dans l’opposition, les conservateurs continuent de remporter le championnat du financement. Il pourra concentrer toute son attention sur la direction du vent.