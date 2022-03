Les livres, remparts de guerre

Michel Marc Bouchard a eu des nouvelles d’Anetta, son éditrice ukrainienne. La pièce Tom à la ferme du dramaturge québécois avait été traduite, publiée et jouée dans trois villes du pays : Kiev, Lviv et Dnipro en 2017, avec liens tissés. La dame lui envoyait une photo de boîtes empilées remplies de livres devenus sacs de sable et remparts dérisoires contre les balles dans les vitrines de son local à Kiev.

Il m’évoquait aussi l’écrivain Lev (pour des raisons de sécurité, je ne donnerai ici que des prénoms) qui a carrément mis sa propre bibliothèque devant la fenêtre, protection et symbole de résistance en autodafé consenti. Ces scènes de siège décrites par l’auteur des Feluettes m’évoquaient les images d’un pays où les mots menacés témoignent du saccage de l’humanité autant que les morts. Chacun oppose aux bombes ce qu’il a de plus précieux. Sa vie, parfois des œuvres.

Il y a cinq ans, pour y accompagner sa pièce, Michel Marc Bouchard a fait un séjour en Ukraine. Il revoit en pensée Oksana, blotti dans les bras de son amoureux russe. Ce dernier les conduisait à travers le pays jusqu’à l’aéroport en leur évoquant l’histoire et la relation inaltérable entre l’Ukraine et la Russie.

Des vers de Prévert me revenaient en mémoire : « Oh Barbara / Quelle connerie la guerre / Qu’es-tu devenue maintenant / Sous cette pluie de fer / De feu d’acier, de sang / Et celui qui te serrait dans ses bras / Amoureusement / Est-il mort disparu ou bien encore vivant. »

Sur sa page Facebook, traduite en ukrainien et partagée là-bas par des dizaines d’amis, l’homme de théâtre avait rendu hommage au début de l’invasion de Poutine à ceux qui étaient devenus des intimes. « Lorsqu’on rencontre un Ukrainien, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais il sera votre ami pour toujours. » Et d’y évoquer les interprètes, les journalistes, les metteurs en scène, les galeristes, les traducteurs, les directeurs de festivals et autres, appréciés, jamais oubliés, désormais assiégés.

L’art rapproche

Cette semaine, le dramaturge envoyait via les médias sociaux une bouteille à la mer à une dizaine d’artistes, journalistes ou personnalités de la scène culturelle ukrainienne. Les interrogeant sur leur vie, la culture de guerre, l’avenir de l’art si fragile à l’heure des bombardements. Tous ont répondu. « Ils ont besoin qu’on parle d’eux », m’affirmait Michel Marc Bouchard au bout du fil. Allons-y donc !

À travers l’ensemble de leurs témoignages, il sentait passer le souffle de la résilience, tout en voyant sourdre ici et là un étrange et poignant sentiment d’affirmation. « Enfin, l’humanité connaît l’Ukraine. Elle apprend les noms de nos villes. Nous ne serons plus perçus comme une province de la Russie », lançaient en substance plusieurs d’entre eux. Il m’a relayé leurs répliques.

L’art est toujours vivant au front des batailles. Il vit, souffre, témoigne, rit et défie l’envahisseur. La jeune artiste Kateryna reproduit des tableaux de la Renaissance reliés aux photos du conflit actuel. Des vidéos souvent humoristiques, virales sur la Toile, aident la population à garder le moral, si faire se peut.

Des voix décrivent l’évacuation en lieu sûr de collections muséales, dont celles du Musée national d’Ukraine à Lviv. Mais celui d’Ivankiv voué aux traditions locales, a été incendié. Il abritait entre autres 230 tableaux de Maria Primachenko (1908-1997) peintre naïve renommée pour ses toiles colorées alliant l’humour et le surréalisme. Des villageois sont parvenus à sortir de là des peintures et des disques durs, cachés dans leurs maisons. Reste à voir la liste de ce qui fut sauvé et perdu.

Bien des bâtiments historiques, dont maintes églises, furent bombardés, des théâtres détruits, mais des habitants de plusieurs villes ont enveloppé les vitraux des églises et des pièces d’art public pour leur protection. Le responsable du Forum culturel de Lviv coordonne aujourd’hui la soudure des structures antichars, sculptures de l’heure. Des créateurs se font rédacteurs ou graphistes dans leur guerre de l’information sur Internet. D’autres conçoivent des affiches.

La Russie a été une puissance culturelle impérialiste, s’appropriant des artistes ukrainiens. Ceux-ci veulent être reconnus à leur juste valeur dans leur histoire et leur modernité. Bohdan,un ami de Michel Marc Bouchard, lance un appel aux sympathisants étrangers. Apprenez à connaître la culture ukrainienne : ses livres, ses films, ses peintures, sa musique, ses graphismes.

« La guerre qui restera avec nous pour toujours est également un défi, une incitation, et aussi effrayant que cela puisse paraître, l’opportunité de donner naissance à des œuvres exceptionnelles », renchérit avec le courage de l’espoir la critique de théâtre Irina. Car une des clés de la résilience ukrainienne est le combat pour sa culture. Devant les chars, on l’entend d’ici crier : me voici !