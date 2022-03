Les Bourses rattrapées par la guerre

Volatiles mais résilientes face à l’invasion russe de l’Ukraine, les Bourses mondiales ont été rattrapées vendredi par cette incursion insane aux effets collatéraux multiples. Il y a crainte d’une récession en Europe, d’une stagflation en Amérique du Nord avec, à la clé, une dérive inflationniste qui ne cesse de s’accélérer avec la flambée des cours pétroliers et l’explosion des prix alimentaires. Ce qui semblait être confiné à la Bourse de Moscou connaît ainsi des débordements. Les Bourses mondiales reculaient fortement vendredi, particulièrement les indices européens, l’intensification des combats en Ukraine faisant craindre une récession économique là-bas alors que le débordement de l’offensive russe aux centrales nucléaires alimentait les scénarios les plus sombres.

Paris a chuté de 5 %, Francfort de 4,4 % et Milan de 6,2 %, bouclant leur pire séance et leur pire semaine depuis l’annonce du premier confinement en mars 2020. Sur la semaine, elles perdent plus de 10 % chacune. Londres, plus résistante depuis le début de l’année, a lâché 3,5 %, relève l’Agence France-Presse (AFP).

Autres signes de faiblesse en Europe, la monnaie unique, à 1,0912 $, passait sous le seuil symbolique de 1,10 $ pour un euro, un niveau plus vu depuis les premiers mois de la pandémie de COVID-19. « Les investisseurs craignent de plus en plus les risques de récession et d’escalade », commente Craig Erlam, analyste chez Oanda. « Le marché anticipe que les bénéfices des entreprises vont se replier ; il intègre désormais des éléments de récession », confirme Alexandre Baradez, analyste à IG France, selon les propos repris par l’AFP.

En Asie, après avoir perdu plus de 3 % peu après l’annonce des bombardements d’une centrale nucléaire, les places financières se sont quelque peu redressées : Tokyo a fini en baisse de 2,2 %, Hong Kong de 2,5 % et Shanghai, de 1 %.

À New York, le marché a également ouvert en baisse, puis creusé ses pertes pour ensuite voir son repli s’amoindrir, l’économie américaine étant moins exposée à la Russie. À Toronto, le S&P/TSX a été soutenu par l’influence des cours des matières premières sur l’indice de référence, affichant un gain de 0,7 % sur la séance. Le Dow Jones perdait 1,4 % en cours de séance pour terminer en recul de 0,5 %, le recul a été de 1,7 % pour le Nasdaq, de 0,8 % pour le S&P 500, qui perdait 1,6 % à un moment donné.

À l’évidence, les investisseurs maintenaient leur concentration sur la situation en Ukraine, ignorant de bons chiffres sur l’emploi. Au total, 678 000 emplois ont été créés en février après 481 000 en janvier, selon les données du département du Travail américain publiées vendredi. C’est bien plus que les 400 000 attendus par les analystes. En outre, le taux de chômage a reculé plus que prévu, à 3,8 %, après 4 % en janvier, s’approchant de son niveau historiquement bas d’avant la pandémie (3,5 %).

« Pour le marché, ce sont des indicateurs du passé qui n’ont presque plus aucune signification vu le contexte actuel », explique M. Baradez.

Dure semaine côté inflation

Sur le marché du gaz, la crainte de perturbations des exportations en provenance de Russie, qui fournit 40 % des importations de gaz européen, a propulsé les prix à leur niveau record.

Côté pétrole, le baril de Brent de la mer du Nord a clôturé vendredi à 118,11 $US, à son plus haut depuis août 2008, galvanisé par l’arrêt, de facto, des exportations russes. Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, le Brent a pris 21,9 %. À New York, le baril de West Texas Intermediate a bondi de 7,4 % vendredi, pour terminer à 115,68 $US, une première depuis septembre 2008.

Conséquences : au Canada, le prix de l’essence a ainsi atteint les 2 $ le litre en Colombie-Britannique. Son prix moyen touche 1,80 $ le litre au Québec. Aux États-Unis, le prix du gallon d’essence ordinaire en Californie dépassait les 5 $US, du jamais vu.

À ces pressions inflationnistes venant des cours énergétiques s’ajoutent les effets d’une surchauffe des prix sur la scène immobilière. Les données de février de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec publiées jeudi précisent que les ventes de propriétés dans le Grand Montréal ont reculé de 12,5 % par rapport à février 2021. On parle d’une neuvième diminution annuelle consécutive qui ne parvient toutefois pas à infléchir le cours des prix des propriétés. Le prix médian affichait une hausse entre 16 % et 20 % sur un an, selon le type de propriété. Et la surenchère est demeurée bien présente, particulièrement dans les secteurs hors de l’île de Montréal, où elle touchait en février plus de 50 % de toutes les transactions immobilières résidentielles, souligne l’association.

Le tout est à insérer dans le contexte d’un marché des produits agricoles enchaînant les hausses de prix record, avec une nouvelle marque établie en février. La jauge de référence des prix mondiaux des produits alimentaires a progressé en février, pour atteindre son niveau le plus haut, la plus grande contribution à cette hausse étant à mettre au compte des huiles végétales et des produits laitiers, a indiqué vendredi l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. L’Indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 140,7 points en février, soit 3,9 % de plus qu’en janvier, 24,1 % de plus que sa valeur d’il y a un an et 3,1 points de plus que son niveau atteint en février 2011.

Il faut ajouter que ce nouveau sommet en février ne prend que partiellement en compte les effets du conflit en Ukraine sur les marchés. Oxford Economics calcule que l’action militaire russe pourrait ajouter 4,5 points de pourcentage à la croissance des prix alimentaires mondiaux, qui devraient croître de plus de 14 % cette année.

Risque de stagflation

Si l’on craint désormais une récession en Europe, le mot stagflation compose de plus en plus de scénarios de ce côté-ci de l’Atlantique. La flambée des prix énergétiques et des distorsions sur les chaînes d’approvisionnement ont engendré un choc d’offre que vient amplifier la pénurie de la main-d’œuvre. S’y greffe désormais la probabilité d’un dérapage inflationniste s’inscrivant davantage dans la durée. Dans son Rapport sur la politique monétaire publié en janvier, la Banque du Canada voyait l’inflation telle que mesurée par l’indice des prix à la consommation demeurer autour des 5 % au cours du premier semestre, pour terminer l’année à environ 3 %, au fur et à mesure que les distorsions sur les chaînes d’approvisionnement s’estomperont. L’inflation devrait ensuite s’établir autour de 2,25 % au cours du deuxième semestre de 2023 pour rester près de la cible de 2 % en 2024.

C’était avant l’offensive guerrière de la Russie. Désormais, il faudrait plutôt tabler sur une inflation dépassant les 6 % au deuxième trimestre pour terminer l’année autour de 4 %, soit le double de la cible de la banque centrale, nous dit Oxford Economics.

Et c’est sans compter l’imprévisible.

2 $ le litre d’essence au Canada Le prix de l’essence a franchi vendredi le cap des 2 dollars le litre en Colombie-Britannique, au moment où les Canadiens continuent de voir les chiffres grimper à la pompe cette semaine. Le prix du litre d’essence dans tout le pays atteignait en moyenne 1,69 dollar en fin de matinée, comparativement à 1,65 dollar la veille, selon le site web spécialisé GasBuddy.com. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a poussé les prix du pétrole à des niveaux jamais vus depuis huit ans. Les compagnies pétrolières évitent le brut russe et les sanctions excluent certaines banques russes du système de paiement mondial SWIFT, ce qui perturbe gravement ses exportations. La Russie produit 10 % de l’approvisionnement mondial en pétrole.