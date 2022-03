Est-ce la fin du monde, Monsieur ?

En visionnant cette courte et bouleversante vidéo montrant des élèves du secondaire en Ukraine se préparant à un bombardement (bit.ly/3HHPNB6), j’ai pensé à Michael Shermer, l’éminent sceptique. En effet, celui-ci racontait récemment comment, élève en Californie dans les années 1960, le vendredi était pour lui et les autres enfants le jour où on se préparait à l’explosion d’une bombe atomique… en se réfugiant sous les pupitres. Cela offrait, à n’en pas douter, une grande protection. La guerre froide, immanquablement, entrait à l’école. Comme le fait celle, très chaude, qui se déroule en Ukraine.

Le récent et terrifiant rapport du GIEC cogne aussi en ce moment à la porte des salles de classe — bien entendu à des degrés divers selon l’âge des élèves et bien d’autres facteurs. La question de savoir comment parler de ces sujets se pose inévitablement.

Là encore, tout dépendra de l’âge des élèves et on prendra en considération, entre autres, le souci de ne pas les bousculer ou les stresser inutilement ainsi que le désir de donner des réponses compréhensibles, ce qui dépend de ce que savent les destinataires. Imaginez-vous qu’un élève plutôt jeune vous demande : « Est-ce que c’est la fin du monde ? »

Un document utile (en anglais…) pourra vous aider à réfléchir à ce sujet souvent complexe et difficile (bit.ly/3txGej4).

Mais voici des choses qu’on peut faire en classe à propos de ces terrifiants sujets. Je vous laisse décider à quel niveau et à quel âge ce que je propose serait pertinent.

L’actualité et le curriculum

Politique. La menace du recours au nucléaire par l’ennemi a paru, il y a peu, comme une manière d’éviter une guerre atomique : on se disait qu’y avoir recours le premier amènerait l’ennemi à répliquer de même et déboucherait donc sur la certitude de la destruction des partis en cause. Cela s’est appelé mutually assured destruction. Ou MAD. Ce l’était.

D’autant qu’il y a dans tout cela, comme dans les affaires humaines en général, des facteurs imprévisibles qui peuvent jouer et déclencher des effets non désirés et éminemment redoutables — en ce cas une guerre nucléaire. On l’a d’ailleurs parfois évitée de justesse.

Ce danger nous guette cette fois encore en Ukraine. Shermer rappelle justement ce facteur d’incertitude et ce qu’il implique (bit.ly/3IIitet) et incite à craindre le pire.

On le lit, puis on en parle en classe.

Pensée critique et nouveaux médias. La guerre en cours est particulièrement propice à la propagation de fausses nouvelles. Voyez cette couverture du magazine Time qui associe Poutine à Hitler (bit.ly/3IKLN4g).

Est-ce une vraie couverture ? Une fausse ? Amusez-vous à chercher la réponse. Ensuite, on passera en revue, en classe, des moyens de naviguer de manière plus sécuritaire.

Voici déjà trois trucs simples et fort utiles : on ne clique pas trop vite sur les liens que nous propose Google et on les regarde sur deux ou trois pages avant de le faire ; on ouvre un lien au sujet du lien qu’on va consulter avant d’y aller ; et on va voir ce qu’on dit du sujet sur les pages de discussion de Wikipédia.

Ces stratégies et les autres qu’on étudiera sont plus indispensables que jamais en temps de guerre.

Science. Les cours de science sont l’endroit idéal pour parler du dernier rapport du GIEC et des terribles effets de la désinformation sur le débat public concernant ce gravissime sujet.

Une chose importante à connaître pour lutter contre la désinformation scientifique est cette utile taxinomie appelée FLICC (associée, en anglais, à « fake experts, logical fallacies, impossible expectations, cherry picking, conspiracy theories ») que tout le monde devrait avoir pris le temps d’examiner (bit.ly/3tsg9C1).

On le fera ensemble au prochain cours.

Philosophie. On a parfois parlé en classe de Bertrand Russell (1872-1970), cet immense logicien et philosophe. La lutte contre le nucléaire a occupé une part importante de son militantisme durant les dernières années de sa vie.

En 1955, lui et Albert Einstein publient un célèbre manifeste contre le nucléaire. (Un extrait en français est offert ici : bit.ly/3IJrxQB.)

Il se termine par ces mots : « Il dépend de nous de progresser sans cesse sur la voie du bonheur, du savoir et de la sagesse. Allons-nous, au contraire, choisir la mort parce que nous sommes incapables d’oublier nos querelles ? L’appel que nous lançons est celui d’êtres humains à d’autres êtres humains : rappelez-vous que vous êtes de la race des hommes et oubliez le reste. Si vous y parvenez, un nouveau paradis vous est ouvert ; sinon, vous risquez l’anéantissement universel. »

Qu’en pensez-vous ?

Littérature. Le thème de la guerre chez Jacques Prévert (1900-1977) pourrait faire méditer et sourire tout à la fois, ce qui sera sans doute bienvenu.

« Quelle connerie la guerre », est un mot de lui bien connu, autant que son : « À cette époque c’était la paix c’est-à-dire la guerre ailleurs. »

Mais on pourra s’amuser, je veux dire rire jaune, avec le passage suivant, dit par Poincaré dans la pièce La bataille de Fontenoy : « À la guerre comme à la guerre ! / Un militaire de perdu, dix de retrouvés !! / Il faut des civils pour faire des militaires !!! / Avec un civil vivant, on fait un soldat mort !!!! / Et pour les soldats morts, on fait des monuments !!!!! / Des monuments aux morts !!!!!! »

On aimerait bien que soit déjà implanté le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise.

Ce serait le lieu idéal pour parler de tout ça…