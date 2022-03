Même avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le chancelier allemand, Olaf Scholz, était à la recherche de solutions de rechange à l’énergie russe dont dépend son pays. Le résumé de l’appel entre le premier ministre Justin Trudeau et le chancelier social-démocrate, tenu le 13 février dernier, indique, en effet, que les deux chefs de gouvernement ont discuté « d’une éventuelle coopération future dans le domaine du gaz naturel liquéfié ». Depuis que Vladimir Poutine a mis à exécution sa menace d’envahir l’Ukraine, le sevrage du gaz naturel et du pétrole russes est devenu impératif pour le gouvernement de coalition que mène M. Scholz. Et dans un discours extraordinaire, livré dimanche dernier au Bundestag, il a opéré un virage à 180 degrés en abandonnant les politiques étrangères et énergétiques allemandes menées de longue date. Parmi les initiatives annoncées : la construction « rapide » de deux terminaux de gaz naturel liquéfié qui doivent faciliter l’importation de plus de 15 millions de tonnes de la ressource par année.

Le premier ministre albertain, Jason Kenney, n’a pas tardé à saisir l’occasion pour lancer un plaidoyer en faveur de l’énergie de sa province. « Je demande au gouvernement fédéral et au gouvernement du Québec de travailler avec nous pour créer une politique claire afin de développer les exportations de l’énergie canadienne, a-t-il dit en début de semaine. Je crois que c’est une urgence pour la paix et la stabilité mondiales. » Il ne s’agit pas d’un nouvel argument. L’industrie pétrolière et gazière canadienne l’a longtemps avancé en prétendant que la vraie « énergie sale » n’est pas celle qui provient de l’Alberta — comme l’avait laissé entendre François Legault peu après son élection en 2018 —, mais plutôt celle des pays non démocratiques — surtout l’Arabie saoudite et la Russie, respectivement les deuxième et troisième principaux producteurs de pétrole au monde — qui bafouent des droits de la personne, financent le terrorisme et font fi des normes environnementales.

L’invasion russe en Ukraine donne effectivement des munitions aux observateurs critiques qui dénoncent l’hypocrisie des politiciens canadiens mettant des bâtons dans les roues de l’industrie canadienne des énergies fossiles, alors que des dictateurs comme M. Poutine et le prince saoudien Mohammed ben Salmane s’enrichissent grâce à l’expansion de la production pétrolière dans leur pays. Quoi qu’on en dise, la demande mondiale de pétrole n’est pas en train de s’estomper. Malgré tous les efforts visant la réduction de la consommation d’énergies fossiles, tout indique qu’elle va continuer à augmenter dans les années à venir, avant d’atteindre un sommet quelque part en 2040 ou 2050. Le plan allemand qu’a dévoilé M. Scholz prévoit même une hausse de la consommation de charbon à court et à moyen terme au pays afin de compenser une réduction du gaz naturel importé de Russie. L’importation de gaz naturel canadien permettrait à l’Allemagne et aux pays de l’Europe de l’Est de mettre fin plus rapidement à leur consommation de charbon, qui demeure considérable.

« Nous devrions raviver le projet GNL Québec au Saguenay, a lancé cette semaine dans un gazouillis l’ancien attaché de presse de Stephen Harper Carl Vallée. N’a-t-on pas l’obligation morale d’aider l’Europe à s’approvisionner ailleurs et ainsi saper l’avantage énergétique des Russes ? » L’idée même semble avoir fait sursauter le gouvernement de M. Legault, lequel, rappelons-le, avait rejeté la proposition de GNL Québec de construire un complexe de liquéfaction au Port de Saguenay avant même que les dernières études d’impact environnemental soient achevées. « L’avis donné au sujet de GNL Québec est définitif, a laissé tomber le ministre caquiste de l’Environnement, Benoit Charette. Il n’est donc pas possible de revoir notre décision quant à ce projet. » Du moins pas avant les élections provinciales, en octobre prochain.

Une coalition de groupes environnementaux accuse l’industrie pétrolière et gazière de se servir de la crise en Ukraine afin de plaider pour une expansion massive des combustibles fossiles canadiens en sachant que la réalisation d’un projet de gaz naturel liquéfié pourrait prendre une décennie ou plus. C’est le cas notamment de LNG Canada, le seul projet lié à cette ressource en cours de construction au Canada. Le chantier est situé à Kitimat, en Colombie-Britannique, et l’entrée en fonction du terminal est prévue pour 2025. « L’instrumentalisation du conflit par l’industrie fossile et ses alliés politiques montre leur très mauvaise lecture de la situation, alors que c’est précisément la dépendance des États au gaz sale de la Russie qui a contribué à la position de pouvoir de Vladimir Poutine, a souligné l’analyste des politiques climatiques chez Équiterre, Émile Boisseau-Bouvier. Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique sont la solution pour assurer aux États une plus grande sécurité et une vraie indépendance. »

Le débat est loin d’être clos. Selon beaucoup d’experts en géopolitique, il ne viendrait que de commencer. L’invasion de l’Ukraine amène presque tous les pays européens à revoir leurs politiques énergétiques à travers un tout autre prisme. Ils jettent un regard vers le Canada. Les promoteurs des projets de gaz naturel liquéfié au Québec et dans les provinces atlantiques en prennent acte pour reprendre leurs efforts destinés à convaincre Ottawa de les appuyer. Restez à l’écoute.