L’art sur la ligne de feu

L’art peut-être une arme, un outil de propagande, un atout diplomatique, un chant de pacification universel, mais aussi une feuille au vent quand le bruit des bottes et le grondement des chars l’envoient revoler au vent. Malheur aux Ukrainiens ! Malheur au peuple russe, qui n’a pas fini de payer pour les erreurs criminelles de son chef suprême !

La Russie, régime autocratique, a engendré des artistes exceptionnels en musique classique comme au ballet, en littérature, également des sportifs et des joueurs d’échecs de haut niveau. Depuis l’invasion de l’Ukraine, participer à des compétitions internationales, diriger des concerts hors du giron russe, exposer ses œuvres à l’étranger n’est plus possible.

Il faut être allé en Russie pour comprendre à quel point la population marche sur des œufs avec une liberté d’expression en berne et des privilèges achetés par le silence. Des grands talents s’associent au système, tantôt par ambition, tantôt par amour de l’art, du sport ou du jeu. Certains s’y brûlent les ailes, comme le cinéaste Nikita Mikhalkov, qui aura égaré sa touche en se rapprochant de Poutine.

Cette semaine, mon collègue Christophe Huss témoignait dans Le Devoir de la chute du maestro d’origine ossète Valery Gergiev, dont la glorieuse carrière en Russie se double d’une reconnaissance immense sur l’arène internationale.

Après l’invasion de l’Ukraine, le château de cartes s’est effondré autour de lui. Non grata au Carnegie Hall de New York, aux orchestres philharmoniques de Paris, de Munich, de Rotterdam, à la Scala de Milan et ailleurs. La soprano Anna Netrebko tomba elle aussi en disgrâce à l’Opéra de Zurich, après s’être déclarée opposée à cette guerre tout en estimant injuste d’obliger les artistes et les personnalités à renier leur patrie.



L’agent européen en Allemagne de Gergiev chez Felsner Artists publiait sur Facebook un texte mi-figue, mi-raisin en lui montrant la porte : « Il est devenu impossible pour nous, et clairement malvenu, de défendre les intérêts du maestro Gergiev, l’un des plus grands chefs d’orchestre de tous les temps, un artiste visionnaire aimé et admiré par beaucoup d’entre nous, qui ne veut pas, ou ne peut pas, mettre fin publiquement à son soutien longtemps exprimé à un régime qui en est venu à commettre de tels crimes. »

Le maestro ne saurait se dissocier du tyran du Kremlin sans risquer son poste à la direction du Mariinsky, la fierté de sa vie.

Il impressionne, ce théâtre à Saint-Pétersbourg. Construit en 1860 sous le tsarisme, en perte de vitesse durant l’Union soviétique, sa salle immense et mythique de ballet d’opéra et de concert aura retrouvé son renom sous l’égide de Valery Gergiev, qui en assura aussi l’expansion. Aller au Mariinsky, c’est admirer la perfection stylistique des danseurs et du lieu, en regardant trôner dans l’ancienne loge impériale, les jeunes oligarques arrogants aux vêtements tape à l’œil. L’alliance de l’argent, du pouvoir et de l’art semblent à son apogée sous ses lustres. Il est vrai que déjà, sous l’Union soviétique, certains artistes, de Barychnikov à Noureïev, faisaient le pari de l’exil. Mais pas toujours si simple de quitter sa patrie aimée autant que haïe.

Admirables sont les résistants ukrainiens, également les Russes, simples citoyens, artistes, journalistes qui osent protester au pays contre cette guerre. Chez nous, des antivax ont eu beau qualifier leurs gouvernants de fascistes, ils n’ont jamais vécu sous la botte de Poutine. En démocratie, ça paraît facile de montrer du doigt les artistes et les athlètes russes qui refusent d’abjurer le régime. Surtout quand l’Occident condamne l’invasion ukrainienne sans s’impliquer à fond, tant chaque joueur risque gros.

Le Festival de Cannes annonçait cette semaine qu’à moins d’un dénouement du conflit acceptable par l’Ukraine, il n’accueillerait pas les délégations russes officielles ni quiconque lié à ce gouvernement, lors de son édition de mai. Sans mettre pour autant son veto sur les films et leurs auteurs ; otages eux-mêmes d’une dictature. Louise Penny qui publie avec Hillary Clinton État de terreur, dévoilait ses tiraillements à Tout le monde en parle. Après l’invasion de l’Ukraine, elle songeait à déchirer son contrat d’édition en terre russe, puis s’est ravisée. Leur thriller était déjà traduit là-bas en alphabet cyrillique et elle pensait aux citoyens du pays combattant le régime. D’où sa décision de transférer les profits russes dans un fonds de soutien ukrainien.

Se révolter contre cette guerre n’empêche pas de saisir la complexité des enjeux en cours. Et si, en plein assaut, il paraît impossible à plusieurs pays d’accueillir les artistes et athlètes russes, tâchons du moins d’entrevoir leurs positions pénibles avant de jeter la pierre. Que ferions-nous à leur place ? Oui, moi. Oui, vous.