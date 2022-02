Un pays comme la Russie n’a pas à mettre son nez en Ukraine pour des motifs d’expansion de sa zone d’influence, juge Justin Trudeau, au diapason à cet égard de bien d’autres chefs d’État. Voici, dit-il encore, une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et des obligations de la Russie, aux termes du droit international.

Que fera donc le Canada ? La réplique sera sévère, laisse tomber le premier ministre, toujours péniblement théâtral. On imagine Poutine trembler, lui qui se comporte tout aussi grossièrement que Staline au moment d’envahir la Pologne.

Sait-on que le Canada, après la Première Guerre mondiale, s’était lui-même permis d’envahir une portion de la Russie ? Cette intervention directe du Canada sur ce territoire, la seule, mis à part sa participation à la guerre de Crimée au XIXe siècle, s’est soldée par un échec lamentable. Un échec que le Canada s’est empressé d’oublier en douce.

À quelque chose malheur est bon, dit le proverbe. Les revers du tsarisme et la montée du régime communiste constituaient, aux yeux des financiers canadiens, une belle occasion d’affaires, même s’il fallait mener celles-ci baïonnette au canon. De l’infortune politique de la Russie, ses créanciers espéraient profiter pour engraisser leurs fortunes déjà bien portantes. Vendre et acheter des marchandises du côté de la Russie, tout en se débarrassant du contrôle exercé désormais par les bolcheviks, tel était le lucratif projet de ces prédateurs. D’un pays à l’autre, d’une époque à l’autre, la mafia de ces gens-là sait que l’argent n’a pour toute odeur que la leur.

En 1919, le Canada commence par envoyer non pas l’avant-garde de son armée, mais bien un commissaire au commerce. On crée, pour l’occasion, une Commission économique sibérienne vouée à sonder les activités commerciales dans divers secteurs, dans l’intérêt du commerce canadien. Des hommes d’affaires, dont un ancien sous-directeur de la Banque de Montréal ainsi que des représentants de la Banque Royale du Canada, sont envoyés en éclaireurs tandis qu’on organise l’arrivée des militaires. Des dépêches paraissent au pays pour vanter les possibilités qu’offre cette région, sur laquelle on estime pouvoir faire rapidement main basse. Le meilleur des blés financiers peut être moissonné à profit, promet-on. À ce détail près qu’il faut d’abord y faire la guerre.

Dix corps expéditionnaires internationaux vont débarquer là, pour faire main basse sur la région. Ces contingents, armés jusqu’aux dents, viennent des États-Unis, de France, du Royaume-Uni, de Serbie, de Finlande, de Roumanie, de Turquie, de Grèce, du Japon et du Canada. Cette large coalition, fragile dans sa composition, entend d’un commun élan briser les reins de la révolution soviétique, tout en se payant au passage de sa dépouille.

À la fin de la Première Guerre mondiale, la chute du tsar de Russie inquiète ces puissances coalisées parce qu’elle remet bruyamment en cause les privilèges quasi féodaux sur lesquels s’appuient leurs pouvoirs. Tous ces pouvoirs ne se tiennent-ils pas main dans la main quand vient le temps de défendre leurs intérêts ? Bien qu’opposants durant la guerre de 1914-1918 qui vient de se terminer, le roi d’Angleterre, George V, et le kaiser de l’Allemagne, Guillaume II, n’en sont pas moins, tous deux, des petits-fils de la reine Victoria. En Russie, le tsar Nicolas II est le cousin de George V et, au troisième degré, celui de Guillaume II. La dynastie installée sur le trône en Grande-Bretagne, qui règne encore sur un empire sans précédent qui comprend le Canada, est du même sang que le roi des Belges, Albert Ier, soit la dynastie allemande des Hanovre. De nos jours, qui peut prétendre qu’entre MM. Biden, Macron, Trudeau, Johnson et consorts ne règne pas un même horizon d’intérêts communs, sanctifiés au nom de la poursuite mondialisée du développement constant de forces de prédations économiques ?

À entendre les classes dirigeantes de l’Occident donner la leçon à ce fort mauvais garçon qu’est Vladimir Poutine, on veut croire qu’elles jouissent, de ce côté-ci du monde, de valeurs qui nimbent leur jugement d’une légitimité quasi innée. Une légitimité confirmée par la sanction démocratique de leur élection, fût-elle le fait d’un système politique aussi déréglé que celui des États-Unis. Ainsi, la main posée sur le cœur, M. Joseph Biden aime faire oublier que les États-Unis ont sans cesse piétiné la souveraineté d’autres pays. George Bush fils, un de ses prédécesseurs, vient aussi de dénoncer Poutine. N’a-t-il pas, pour sa part, contribué comme pas un à rétablir le droit du plus fort et le cynisme le plus brutal en matière de relations internationales ? Non, Poutine ne s’est pas construit seul, dans son coin.

La guerre demeure une décision des riches et un combat des pauvres. Les conscrits de la guerre de 1914-1918 partaient avec des bouquets de fleurs que leur tendaient leurs belles, certains de revenir vite. Les fleurs se sont fanées, au fond de tranchées pleines de sang et de rats. De cette boucherie sans nom, ces gens avaient au moins appris qu’ils étaient toujours les premiers à être dépecés pour nourrir le festin des autres.

Pourquoi l’humanité devrait-elle oublier cette leçon et accepter de se jeter à répétition dans la gueule noire et grande ouverte de conflits menés par ceux qui les considèrent tout au plus comme de la valetaille et de la piétaille ? À Moscou, chose certaine, les manifestants contre la guerre en Ukraine ont du chien.

Au sortir de la Première Guerre mondiale, le monde ordinaire éprouvait d’une nouvelle manière son poids sur les affaires du monde. C’était bien sur leurs bras et leurs jambes — ils le sentaient à raison — que s’appuyait la puissance des nations. Et c’était d’eux encore, ils le savaient encore mieux, que dépendait la composition des bataillons. Dans plusieurs corps armés envoyés combattre en Russie, les soldats refusèrent d’avancer. Ils se mutinèrent.