Le Canada a-t-il besoin de Jean Charest?

La perspective d’une victoire de Pierre Poilievre dans la course à la chefferie conservatrice effraie les membres de l’aile modérée du parti à un point tel que certains brandissent la menace d’une scission si le député de Carleton, dans la région d’Ottawa, l’emporte. Ils ne se reconnaissent pas dans le populisme de droite incarné par M. Poilievre, qui s’est fait le champion de la cause des camionneurs qui ont bloqué les rues de la capitale fédérale pendant trois semaines ce mois-ci. Selon ses détracteurs, son discours hargneux et son impertinence chronique trahissent son manque de sérieux. Sous M. Poilievre, les conservateurs s’enliseraient davantage dans les débats stériles autour des questions de pureté idéologique. La catastrophe, quoi !

Les rivaux potentiels de M. Poilievre attendent de voir les règles qu’adoptera le comité interne du parti qui organise la course avant de se lancer dans l’arène. Ils voudraient surtout que le scrutin ait lieu en automne. Un vote plus tôt favoriserait M. Poilievre, près du quart des députés conservateurs lui ayant déjà accordé son appui. Pour espérer le rattraper, il leur faudra le temps nécessaire pour recruter des milliers de nouveaux membres du parti, et ce, partout au pays. Il y a peu de candidats potentiels en mesure d’accomplir une tâche aussi herculéenne. Selon certains conservateurs modérés, il n’y en a qu’un seul.

« Le Canada a besoin de vous, M. Charest, écrivaient cette semaine le député québécois Alain Rayes et sept autres conservateurs dans une lettre implorant Jean Charest de se présenter à la chefferie du parti fédéral. Notre pays a un urgent besoin d’un leader expérimenté comme vous pour faire face aux grands enjeux économiques. Il nous faut un homme d’État chevronné, visionnaire et rassembleur pour freiner la division et le chaos causés par les libéraux fédéraux. Il nous faut quelqu’un qui soit capable d’unir notre parti et de rallier une majorité de Canadiens, et ce, dans les deux langues officielles. » Selon plusieurs sources, le principal intéressé prendrait très au sérieux le billet doux envoyé par M. Rayes et compagnie. Cette fois, M. Charest semble jouir d’entrée de jeu d’un appui certain de la plupart, sinon de l’ensemble, des députés conservateurs du Québec, ce qui n’était pas le cas en 2020, quand l’ancien premier ministre québécois avait songé à se lancer dans la course pour remplacer Andrew Scheer. On se souvient que c’est grâce aux membres québécois du parti qu’Erin O’Toole a remporté la course à la chefferie cette année-là.

En donnant aux 338 circonscriptions le même poids, peu importe leur nombre de membres, le mode de scrutin a accordé une influence disproportionnée aux membres québécois, lesquels étaient pourtant peu nombreux en comparaison aux légions d’Albertains inscrits au parti. Jusque-là considéré comme un modéré, M. O’Toole a sciemment courtisé les propriétaires d’armes à feu et les militants antiavortement au Québec, une stratégie qui lui a permis de dépasser le candidat centriste Peter MacKay au fil d’arrivée. Cette décision est toutefois vite revenue hanter M. O’Toole. Sa tentative de recentrage du parti lors des élections fédérales de 2021 a d’ailleurs échoué en raison de ses prises de position antérieures. Et il n’a jamais pu s’en remettre.

Personne ne s’attend à ce que M. Charest commette les mêmes erreurs. S’il se lance dans la course, ce ne sera pas pour la gagner sur de fausses prémisses comme M. O’Toole. Ce sera en recrutant des milliers de nouveaux membres à travers le pays pour créer un mouvement pour un Parti conservateur ouvert et moderne de centre droit. Le glissement à gauche des libéraux fédéraux sous Justin Trudeau a créé plus d’espace sur l’échiquier politique que jamais pour d’un tel parti. Cela prendra certes un politicien très doué pour réaliser un tel exploit. La réputation de M. Charest, en cette matière, est intacte. La piètre qualité de la compétition pourrait par ailleurs l’aider énormément dans ses démarches. Ce faisant, les conservateurs pourraient affirmer haut et fort vouloir conquérir le Québec pour la première fois depuis l’époque de Brian Mulroney sans que les observateurs les accusent de rêver en couleurs.

Hélas ! À droite comme à gauche, de multiples voix se sont levées depuis la publication de la lettre de M. Rayes afin d’opposer une fin de non-recevoir à une potentielle candidature de M. Charest. Si certains l’accusent de ne pas être assez conservateur, d’autres pensent que son passage à tête du gouvernement québécois a fait de lui un paria dans l’ouest du pays, où le Québec est perçu comme un bastion du socialisme bien-pensant. Même au Québec, où est toujours vif le souvenir du scandale du financement au PLQ, lequel a mené à la défaite de M. Charest en 2012, sa candidature potentielle est tournée en dérision par des caquistes, des péquistes et des solidaires. Exception faite de la députée Lise Thériault, les libéraux provinciaux semblent vouloir éviter à tout prix la mention de son nom.

Il ne faudrait toutefois pas confondre les déclarations de certains de ses détracteurs avec l’opinion publique en général. Beaucoup de ces critiques savent pertinemment que M. Charest, s’il plonge, fera un candidat redoutable. C’est de lui que les libéraux fédéraux ont le plus à craindre.