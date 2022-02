La lecture sensible et l’école

Un sujet a beaucoup fait jaser cette semaine : l’apparition chez nous de ce qu’on appelle la « lecture sensible ». Elle consiste à demander à des personnes spécialisées dans cette tâche de relire un manuscrit avant publication pour y déceler ce qui, étant donné ce qui est dit ou présumé de certains groupes ou personnes, pourrait blesser ou rendre mal à l’aise des gens.

Cette pratique existe depuis quelques années déjà aux États-Unis, où je l’observe attentivement. Comme on le devine, elle fait débat.

Certains y voient une avancée vers plus de justice dans la représentation que donne la littérature de groupes souvent minoritaires et dont on parle peu ; d’autres s’inquiètent de la possible censure qu’ils voient poindre ; d’autres encore soupçonnent que cette pratique limiterait la capacité de la littérature à pleinement jouer ce rôle qu’elle a de nous dévoiler le monde et nous-mêmes ; et d’autres enfin voient surtout dans tout cela un calcul économique des éditeurs qui craignent les boycottages des œuvres qu’ils publient.

Tout ça, qui est déjà complexe quand il s’agit d’œuvres destinées aux adultes, le devient encore plus quand il s’agit d’ouvrages destinés aux jeunes et aux enfants. Ce qui fait que ces débats arrivent immanquablement à l’école, comme le montre l’exemple états-unien.

On fait quoi avec Huck ?

Là-bas, les vives controverses suscitées par le roman de Mark Twain Les aventures de Huckleberry Finn, unanimement reconnu comme un chef-d’œuvre, sont devenues exemplaires de ces questions.

L’action, qui se déroule avant la guerre civile qui mettra fin à l’esclavage, raconte la fuite d’un jeune garçon blanc (Huck) et d’un esclave (Jim) et les aventures qu’elle leur fait vivre. Twain utilise à de très nombreuses reprises le mot en n. Certaines écoles l’ont banni pour cela ; d’autres le font lire tout de même, avec mises en garde et explications ; d’autres font lire la version corrigée que propose un éditeur, où le mot en n est remplacé par « esclave ».

Ce sont là de trop vastes questions pour une simple chronique. Mais je tiens à dire mon espérance que ces lectures sensibles de livres destinées aux enfants à l’école tiendront compte de ce qu’est cette institution et de ce que cela implique.

École et émotions

Personne ne contestera qu’on puisse, et même qu’on doive interdire certains ouvrages à certaines catégories d’âges et que cela vaut aussi pour ce qu’on lit ou oblige à lire à l’école. Par exemple, le fait qu’une œuvre soit jugée incompréhensible pour un certain âge est un argument possible, et c’est d’ailleurs celui qu’invoquait Jean-Jacques Rousseau pour demander qu’on n’enseigne pas les fables de La Fontaine aux plus jeunes (une mauvaise idée, selon moi…).

La sensibilité, par quoi je veux ici entendre les émotions que suscite ou peut susciter une œuvre, peut aussi être invoquée pour interdire. Cela, je pense, sera convenu par tout le monde et a de facto été pratiqué depuis toujours.

S’agissant de l’école, tout cela prend cependant un tour particulier parce que cette institution transmet des savoirs et prépare à la vie adulte et citoyenne. À l’école, on va ainsi ressentir de nouvelles émotions suscitées, nourries par le savoir, sans lequel elles seraient inaccessibles.

Voici Raphaëlle, 13 ans, qui vient de comprendre comment Euclide s’y est pris pour prouver qu’il y a une infinité de nombres premiers. Elle vit une forte nouvelle émotion devant la froide beauté des mathématiques. Elle commence à penser à étudier dans ce domaine : le cas échéant, ce ne sera pas sa dernière grande émotion sur ce terrain-là.

Prenez encore, justement, la littérature. Ce n’est que si on nous a appris, disons, ce que sont un sonnet, une rime riche et d’autres choses encore qu’on pourra apprécier tel ou tel poème. Sans ces savoirs, vous n’avez pas accès à certaines beautés. Mais les ayant connues, vous pouvez échanger, débattre sur elles, avec d’autres qui sont parfois en désaccord avec vous — comme vous le ferez adulte comme citoyen sur tant de sujets.

Il en va de même en histoire, disons celle de la guerre civile et de l’esclavage pour un jeune Américain. Il sera sans doute choqué, bousculé, outré par ce qu’il découvrira, mais, et c’est important, il vivra tout cela dans le cadre de l’école, qui offre un contexte qui se veut (et qui est, on l’espère) sécuritaire, attentif à l’âge des élèves, à ce qu’il est possible de leur dire et à leurs réactions. L’école est en ce sens un riche lieu d’éducation aux émotions : on les apprivoise, on comprend le lien qu’elles entretiennent avec les savoirs, dont elles dépendent en partie. Par elle, on se prépare à les rencontrer dans la vraie vie et dans le monde virtuel.

Je pense que toute lecture sensible des œuvres destinées aux écoles devrait prendre sérieusement en compte tout ce qui précède.

Pour en revenir à Huck, je me souviens d’une remarque faite par un auteur et universitaire afro-américain spécialisé sur le sujet, David Bradley, qui m’avait beaucoup frappée. Quand on lui a demandé si l’édition où le mot en n est retiré n’avait pas l’avantage de faire lire le livre à qui pourrait être offensé par lui au point de ne pas le lire, il répondait : « Ce n’est plus Huckleberry Finn qu’on lit, alors ! », ajoutant qu’on perd par exemple ce riche, instructif et émouvant moment où, ayant découvert que Jim est plus fidèle que les Blancs du Sud aux valeurs chrétiennes dont ils se réclament pourtant, Huck revient vers lui en disant de leurs poursuivants qui s’approchent : « Ils viennent pour nous. » Et non : « Ils viennent pour toi. »

Ce nous, mot en n, semblait alors à Bradley, dans son contexte original, prendre tout son sens…