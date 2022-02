En résistance balzacienne

Je voudrais vous parler de Balzac. Bien sûr, le moment coïncide avec la sortie dans nos salles d’Illusions perdues de Xavier Giannoli, adapté librement d’un célèbre roman de l’auteur de La comédie humaine. Non seulement le film est à la fois somptueux, élégant, percutant et défendu par de grands interprètes, mais il peut donner l’envie aux amateurs de plonger dans le livre à sa source. Soudain, images et mots se répondent. On se dit : tiens ! Le cinéaste a mis l’accent sur ceci, mais gommé cela. Quel va-et-vient passionnant !

J’ai souvent l’impression que le véritable acte de résistance consiste à refuser la dictature de l’air du temps qui racornit l’esprit et l’invite à toutes les polarisations. L’épisode pandémique nous condamnait-il vraiment à puiser nos principales nourritures culturelles dans des téléséries ? Il aura aussi donné à certains (j’en suis) l’occasion de relire leurs classiques. Ainsi Illusions perdues, sa suite Splendeurs et misères des courtisanes et sur la lancée, Le père Goriot qui les préfigurait, retrouvés sur les rayons dormants de ma bibliothèque, m’ont procuré des heures d’enchantement.

Le cynisme de Balzac, copieusement étalé dans ces trois romans, offre de troublants échos à nos modernités désenchantées. Nous voici entraînés dans le Paris et la province française de la première moitié du XIXe siècle. Place aux descriptions fascinantes des rues et des venelles, aux envolées psychologiques sur les intentions secrètes de personnages qui portent à rire ou à hurler. Les écrivains possèdent les préjugés de leur société et de leur temps, mais les meilleurs parviennent souvent à les transcender. Ceux qu’on appelle les géants. Ces géants qui appartiennent à tous. Pas juste aux Français.

Déjà grande lectrice dans ma jeunesse, j’avais entendu un adulte assurer qu’acquérir les subtilités de notre langue n’était pas nécessaire aux enfants destinés à travailler de leurs mains. Ce qui présupposait un système d’éducation à plusieurs vitesses, dont le plus bas niveau échoirait d’office aux fils et aux filles d’ouvriers. Du haut de mes 14 ans, je sentais que cette personne-là avait tort, sans posséder tous les arguments pour attaquer son discours.

Amoureuse de la langue, il me semblait que tous devraient avoir accès aux outils complexes du français afin de l’honorer sur notre sol. Aussi pour permettre l’accès universel à des œuvres littéraires exigeantes, qui composent le socle de l’humanité. Celles-ci ne nous extirpent-elles pas de nos cocons par l’exploration du vaste monde d’hier en miroir d’aujourd’hui, à coups d’expressions et de mots parfois tombés en désuétude ou jamais en usage au Québec ? L’exercice permet de s’amuser avec la langue, loin du pensum, dans l’aire du jeu. Estimer que la seule lecture des œuvres québécoises suffit à garnir nos bagages tient par ailleurs de l’hérésie, car les vrais lecteurs sont omnivores par nature et curieux de tout. On connaît sa société en la comparant aux autres, non en adoptant une simple position de repli.

La théorie entendue dans mon enfance a fait boule de neige. À quoi bon explorer les méandres du français quand quelques centaines de mots permettent de se faire comprendre, en franglais ou pas ? lance-t-on désormais partout, même si ces théories nous ont menés collectivement droit au mur. Nul besoin d’aimer et de maîtriser sa langue pour passer ses examens, obtenir un diplôme, fonctionner, travailler et s’exprimer avec plein de fautes sur les médias sociaux.

Au Québec, on a persuadé tout un peuple depuis des décennies que les subtilités linguistiques n’étaient destinées qu’aux élites à déboulonner et que le monde ordinaire n’avait pas assez de jarnigoine pour s’y retrouver. Ainsi forge-t-on une colonie d’analphabètes fonctionnels. Pourtant, tout est question d’attitude, de message lancé, de refus de s’agenouiller devant la suprématie culturelle américaine. Encore faut-il vouloir y croire.

Même l’Académie française a fini par pondre un rapport alarmant sur la multitude de mots anglais réinventés ou pas qui parsèment à une vitesse inédite le sabir institutionnel ou communicationnel dans l’Hexagone. L’ahurissant autocolonialisme anglophone encouragé là-bas depuis des lunes, sans même l’excuse de la proximité géographique ou d’une conquête ancienne, est le fruit du pur snobisme et de la haine de soi dans une société pourtant si riche. Au secours !

L’un dans l’autre, il est évident que bien des lecteurs, en France et surtout ici, ne peuvent lire Balzac, Proust ou Flaubert, faute de références linguistiques et historiques suffisantes pour les décoder et parce que la grande littérature n’a plus la cote dans notre monde d’écrans. Aussi parce que l’anglais a déjà étendu son empire. Alors on a baissé de facto les bras. Et c’est d’une tristesse à pleurer.