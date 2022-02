L’expo qui fait du bien

Même si les musées gardaient leurs portes ouvertes en pleine vague Omicron, certains habitués se sentaient moins tentés de s’y pointer le nez. Revoici la vie culturelle en bouillonnement, comme une sève en hiver. Petites et grosses bottes cheminent de concert rue Sherbrooke. Avec arrêt au 1380.

Au cours de la semaine de relâche, des parents en quête d’activités traînent leurs enfants au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) admirer L’heure mauve, l’expo du Suisse Nicolas Party destinée à toute la famille. Pure aubaine à une époque qui multiplie indûment les mises en garde dans le champ artistique. Trop de nus par-ci, trop de sang par-là ! Certains voilent le chaste visage de leur progéniture devant des tableaux estimés offensants. Circulez, n’arrêtez pas ! Ces enfants-là ont pourtant droit au pire sur les médias sociaux, mais qu’importe ? Nos sociétés n’en sont pas à une contradiction près…

En tout cas, dans cette exposition-là — la première d’envergure entièrement orchestrée par la nouvelle administration après les remous que l’on connaît —, rien pour ergoter. Feu vert clignotant aux jeunes de 7 à 77 ans. Et plus, si affinités. Vraie fête de la couleur, des sens et du pop que cet ensemble harmonique de toiles, de sculptures, de murales au pastel et à l’huile. Dans une forêt de symboles menaçants mais domptés, la nature puise aux sources de l’onirisme et de la poésie. Des visions du Douanier Rousseau reviennent nous hanter, des forêts d’Emily Carr aussi.

Que cette exposition postpandémique tombe à point nommé ! Imaginée en amont, mais présentée aux heures frémissantes du renouveau 2022. Et si plusieurs adultes étaient redevenus un peu enfants eux-mêmes après tant de mois sous tension sanitaire… Ils ont soif d’élégance, de douceur, de mélodies rassurantes pour reprendre leur souffle, veulent retrouver l’univers du conte avec ou sans les mots magiques : « Il était une fois ». On n’aime pas tout. Certains traits apparaissent trop schématiques. Reste que les portraits de femmes aux champignons ou au serpent enchantent l’œil par leurs dégaines insolites et leurs galbes ourlés. Insectes et grenouilles semés çà et là font sourire. Des grosses têtes sculptées assez rudimentaires, des fresques peintes in situ défient l’arc-en-ciel de leurs pigments sonores autant que saturés, en correspondances baudelairiennes. Le visiteur plonge à travers des grottes ou des coquillages en apnée. Les montagnes y sont sacrées.

Des œuvres des collections du MBAM, en général fort inspirantes, mises en parallèle par l’artiste à côté des siennes, ramènent le voyage pictural au temps où les fleurs et les animaux sauvages se sentaient mieux préservés qu’aujourd’hui. Des chansons interprétées par Pierre Lapointe, compositions personnelles ou classiques d’ici et d’ailleurs, à écouter sur cellulaire, ballades au fil de la balade, réconfortent à qui mieux mieux. La complainte Where Have All the Flowers Gone?, de Pete Seeger, retentit en allemand dans le sillage des interprétations de Marlene Dietrich.

Ne bousculez pas les rescapés de la COVID-19 ! Bercez-les, plutôt. Ici, les visiteurs avancent le nez en l’air dans un univers enchanté qui réchauffe un moment. L’heure mauve est rouge, jaune, verte, corail, orange ou bleu cobalt. Parfois vraiment mauve aussi. Ce parcours muséal fait du bien. Et même si, en sourdine, sur les murs, coquillages et crustacés se disent menacés par les déchets des humains, ils n’affichent pas toutes les couleurs du plaidoyer, laissant au spectateur le soin d’y greffer des ultimatums écologiques à sa guise. Les nombreuses références de l’artiste nous assurent que le monde tourne toujours, qu’hier n’a pas effacé toutes ses traces, que demain fera son lit sur des piliers qui tiennent encore debout. Que les provax et les antivax se reparleront bientôt sans se lancer des noms par la tête. Que les murs de nos villes ne seront plus pris d’assaut par des hordes barbares ivres de frustration, d’incompréhension et de douleur.

Une exposition donne parfois le pouls du jour. Proclamant : je suis l’esthétisme dont vous avez besoin, ici, maintenant. Je suis l’élixir qui enivre assez pour amortir ce poids pesant sur vos épaules, malgré la neige ou le verglas qui tombent au-dehors et la mauvaise humeur collective flottant à leurs côtés. Quand L’hymne au printemps de Félix Leclerc, par la voix de Pierre Lapointe, fait chanter aux crapauds la liberté et non la « libarté », chacun se plaît de nouveau à croire à des lendemains possibles.

J’ai connu des expos plus décapantes, plus corrosives, à l’assaut de nos ultimes replis. Celle de Nicolas Party m’a montré le besoin d‘harmonie et de sérénité qui étreint le public après une longue épreuve. Car elle dévoilait tout autour les visages d’humains meurtris qui s’y rinçaient l’œil pour chercher un éclat de lumière perdu.