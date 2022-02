Les allumettes

Richard Desjardins et Henri Jacob, tous deux à la tête de l’Action boréale, n’y vont pas de main morte. Dans une nouvelle lettre ouverte, ils observent qu’il faut dix semaines au gouvernement du Québec pour accorder un permis de coupe à une compagnie forestière. En revanche, il a fallu dix ans, notent-ils, pour créer de nouvelles aires de forêt protégées. Pourtant, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a pu les faire disparaître d’un trait de crayon en moins de temps qu’il n’en faut pour transformer une épinette en allumettes.

Pierre Dufour, le ministre en titre, est qualifié de bel incompétent par l’Action boréale, en des termes moins gentils, il est vrai. Que ce ministre, en particulier, soit ainsi montré du doigt est sans doute exagéré. Ce groupe voué à la défense de la biodiversité qu’est l’Action boréale le reconnaît d’ailleurs volontiers. Après tout, le ministre Dufour, un ancien conseiller en voyage et en tourisme, n’est pas moins qualifié que bien d’autres de ses prédécesseurs. N’avoir jamais mis le nez dans un plan d’aménagement forestier avant de se retrouver catapulté en position de décision, voilà qui tient, chez nous, de la règle plus que de l’exception. Aussi Desjardins et Jacob caricaturent-ils à peine la réalité en écrivant que, dans ce ministère, d’une certaine manière, « l’incompétence est devenue un critère de sélection », c’est-à-dire l’expression d’une dynamique qui dépasse les personnes.

Le royaume de la forêt compte pour plus de la moitié du territoire québécois. Ce sont 92 % de cette immense superficie, soit environ 835 000 km2, qui constituent un bien collectif confié à l’État. L’équivalent de près de deux fois la surface de la Suède, là où on fait pourtant plus avec bien moins. Est-ce notre mentalité de colons qui nous enjoint de continuer à malmener nos forêts naturelles tout en nous en félicitant ?

En 2019, le ministre Dufour avait répété, même en étant désavoué par des scientifiques, que couper la forêt québécoise encore plus vite promettait d’« améliorer » la capture du carbone dans un dessein environnemental… Au chapitre des déclarations pseudo-écologiques, ce ministre d’opérette disputait en quelque sorte la palme du loufoque aux promoteurs immobiliers du mégacentre commercial Royalmount. Ceux-ci avaient soutenu que les plantes en plastique, puisqu’elles ne nécessitaient ni eau ni entretien, étaient plus écologiques…

Qui peut bien croire, demande l’Action boréale, que le MFFP entend « protéger la forêt » ? Dans les faits, il apparaît voué d’abord à sécuriser l’approvisionnement de puissantes compagnies forestières, pour autant que celles-ci acceptent de ne pas se goinfrer beaucoup plus qu’il ne leur est déjà trop permis. Celles qui exagèrent, au milieu du banquet qui leur est offert, reçoivent une petite tape sur les doigts, en attendant leur prochaine autorisation à avaler un autre coin de pays, grâce à une subvention consentie pour les y aider.

Un des tentacules de la puissante entremise forestière Rémabec, dont la richissime famille Saputo est désormais actionnaire à 50 %, vient d’être condamné à une amende de 120 000 $. Il a dépassé de 75 % les normes de rejet dans l’atmosphère d’une chaudière qu’il exploite. Il s’agit là de l’amende environnementale la plus salée infligée au cours des dernières années à une entreprise du genre. Mais pas de quoi défriser un chiffre d’affaires qui se compte en centaines de millions.

La forêt appartient à une triste tradition d’exploitation. Au XIXe siècle, les chênes géants et les longs pins blancs, débités sommairement, s’en allaient en quasi-totalité vers l’Angleterre. Le pouvoir colonial, sur le plan tant financier que politique, a trouvé ses assises dans cette exploitation qui a su, progressivement, faire des petits dans d’autres coteries. Les moulins à scie, attachés à des rivières aménagées, ont englouti les arbres et recraché les poissons. Ils finirent par produire les papiers fins sur lesquels les actionnaires ont vu s’imprimer leurs dividendes.

En 2004, le rapport Coulombe concluait que nos forêts clairsemées étaient surexploitées et décimées. Pourtant, la « vénération absolue du gouvernement envers l’industrie forestière perdure », notent Desjardins et Jacob. Oui, la monoculture, l’exploitation accélérée et une confiance aveugle en l’avenir continuent d’être prisées.

Après s’être intéressé d’un peu plus près, ces dernières années, à la gestion déficiente du patrimoine bâti au Québec, le Vérificateur général pourrait bien mettre aussi son nez dans ce qui apparaît comme le triste résultat de décennies de laisser-faire en matière de conservation de la forêt. En 2017, le Vérificateur général constatait déjà, en tout cas, que le Ministère ne sait même pas si ses investissements sylvicoles ont donné les résultats escomptés. En attendant, la biodiversité de nos forêts continue d’être pulvérisée.

Dans le Nord, d’immenses territoires sont irrigués par de plus en plus de chemins forestiers. Les loups y circulent de plus belle. Et le caribou forestier est à la veille de disparaître pour de bon. Les sept caribous qui restaient en Abitibi, après des tergiversations infinies, ont fini par être parqués sur l’équivalent de quelques terrains de football. Est-ce pour les protéger de la très méchante nature qu’il a ainsi fallu les enfermer ?

Dans les années 1960, les meutes de loups étaient empoisonnées à la strychnine, prétendument pour protéger la nature contre leurs crocs. Si bien qu’au sud du Québec, il n’y a plus de loup. La nature s’y trouve pourtant déréglée plus que jamais. Qui, des loups ou de ceux qui en ordonnent la mort, a les dents les plus longues ? Au ministère des épinettes et des allumettes, on aime depuis trop longtemps jouer avec le feu, tout en se prenant pour Dieu. Cela suffit, non ?