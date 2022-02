Signe des temps, le mot est prononcé à la perfection par ma fille de cinq ans. Ayant visité, depuis l’automne, toutes les déclinaisons des algorithmes décisionnels possibles en cas de « symptômes », elle est devenue une habituée du mot, de la période d’observation de 24 heures et des tests rapides. Elle joue aussi seule « comme une grande », par tranches de demi-heures entrecoupées de retrouvailles, tandis que je tape sur mon clavier, écris sur notre santé mentale collective ou écoute, sur Zoom, la mise en mots de la souffrance incarnée chez une personne qui me raconte.

Habitée par des sentiments d’absurdité et de culpabilité parentale lors de ces journées de conciliation-travail-famille-version-pandémie, je me réfugie souvent dans les souvenirs de mes années 1980, où l’ennui était moins dramatique, tandis que je découvrais ce qui allait plutôt devenir à la fois un refuge, un lieu de ressourcement, une manière de me guérir de tout et, ultimement, une profession. Mon espace créatif, cette parole de l’intérieur, ne peut, encore aujourd’hui, surgir en moi que si l’autre m’est, en quelque sorte, absent.

Si je ne minimise en rien les affres psychologiques que cette pandémie peut causer à nos enfants, je me plais parfois à penser qu’il y a aussi, peut-être, quelques possibles créés par ces nouvelles contingences, notamment une régression d’un pendule qui, depuis quelques années, avait atteint une forme d’excès en cette figure du parent — ou adulte — totalement et entièrement voué à l’enfant.

« Hélicoptère », « overparent », ou encore « empiétant », ce parent que je reconnais parfois en moi-même, en amitié ou en consultation ne reçoit rien de mon jugement, mais bien une bienveillante invitation à tourner la caméra vers lui ou elle, au lieu de la garder fixée sur le visage en gros plan de sa progéniture bien-aimée. Lorsque ce père ou cette mère se raconte sur le divan, on lui découvre bien souvent des blessures d’enfants qui se sont mues en une posture parentale compensatoire qui, par la suite, ne s’est trouvée que renforcée par les diktats dominants de l’époque.

Déterminés à ne surtout pas faire vivre à nos enfants ce qui nous aurait été source de souffrance, nous voilà en train de créer, sans le vouloir, évidemment, une forme inattendue et entièrement nouvelle de souffrance.

Mais n’est-ce pas l’aventure parentale universelle que celle-ci ? Penser « faire mieux que », avant d’accepter plus humblement que, comme ceux qui nous précèdent dans la lignée, nous n’aurons su que « faire de notre mieux » ?

Cette prétention bien contemporaine à habiter une posture parentale irréprochable contribue même, on peut le penser, à une certaine obstruction de l’espace de parole ainsi qu’à un ralentissement de la maturation psychoaffective chez certains enfants et adolescents. Ne restent alors parfois que le corps et ses symptômes, agissant tels de véritables résistants, pour réclamer la tombée des dialogues plaqués appris dans les guides et l’établissement d’une parole vraie, sans fard, qui exigerait à tous d’assumer ses ombres, aussi.

En clinique de l’enfance comme dans celle de l’adulte, il arrive que le corps parle et réclame, au-delà de ce qui est conscientisé dans le contenant familial, justement un peu « d’air », d’espace ou encore de possibilité de critiquer ce parent pourtant si « ajusté ».

Les symptômes dits psychosomatiques existent et s’incarnent bien au-delà d’un imaginaire folklorique réducteur composé d’images en noir et blanc de femmes souffrant « d’hystérie de conversion » sous le regard de Charcot et de Freud ou encore de manuels aux couvertures new age qui nous inviteraient à « écouter notre corps »

On a mal au ventre, au cœur ou aux poumons, qui nous semblent comprimés. On ne dort pas ou alors trop. On développe des tics, des migraines ou encore des compulsions diverses qui impliquent bien le corps, notre rapport intime et personnel à ce bout de nous que l’on traîne parfois sans l’habiter le moins du monde.

Malheureusement, dans la mouvance actuelle de médicalisation des souffrances psychologiques, les symptômes sont souvent lus et traités comme étant des phénomènes presque « étrangers » à la vie intérieure. Pourtant, il est tout à fait raisonnable de les comprendre aussi en tant que portes d’entrée vers des mondes singuliers, qui sont liés, non pas de manière causale, mais de manière « globale » à ce qui souffre dans l’individu qui les exprime. À ce sujet, à déguster, autant sur le plan visuel que sur celui de la signifiance, la sublime bédé de Catherine Ocelot, à qui j’ai emprunté le titre de cette chronique.

Et pour voir une adolescence filmée à ras le corps, rattrapez Euphoria, qui en est déjà à sa deuxième saison sur HBO.

Nous cherchons souvent là où la lumière est allumée, dit la vieille anecdote de celui qui a perdu ses clés dans le sombre bois tout en les cherchant encore sous le lampadaire. Et la lumière du primat du biologique se fait particulièrement aveuglante dans notre époque.

La semaine prochaine, je ferai relâche, afin de passer du temps avec mes enfants. Ils ne diront quand même pas que je n’étais pas là pour eux !

