Show me the money

Nommez deux des plus belles licornes montréalaises à l’heure actuelle. Ceux qui ont répondu Sauteur et Papier sont de fins connaisseurs de la scène technologique de la métropole, mais, en plus, ils ont manifestement pris soin de franciser leur réponse, puisque leurs noms en réalité sont Hopper et Paper.

Avant Noël, une entreprise française établie dans le secteur des technologies d’enseignement est venue visiter le Québec en général et Investissement Québec en particulier pour voir s’il y avait un intérêt dans la province pour ses produits. Ceux-ci semblent être de la plus haute qualité. Vus du Québec, ils ont l’avantage en plus d’être conçus par des gens issus du système scolaire français. Les dirigeants de l’entreprise savent évidemment qu’il existe des différences culturelles et linguistiques importantes d’une région à l’autre de la planète, y compris au Canada.

La proximité culturelle entre la France et le Québec fait de la province canadienne un pied-à-terre logique pour une entreprise qui espère s’internationaliser le plus rapidement possible. Son nom ? Unowhy. Son plus récent produit ? Sqool TV. Il s’agit d’une chaîne de télévision qui se consacre à l’éducation et aux sujets touchant au monde de l’école.

Des noms et des noms

La France et le Québec ne sont pas des cas à part de cette anglicisation tous azimuts. Le service d’appels vidéo Skype a été créé en 2003 en Estonie. Spotify est un service musical mondial qui a vu le jour en Suède. TikTok, pour ceux qui ne s’en seraient pas encore rendu compte, est un réseau social chinois. Bref, la liste est longue.

Le Québec compte lui aussi plusieurs exemples de start-up à succès. Hopper et Paper font partie de celles qu’on appelle des licornes, car elles sont à un stade de croissance accélérée de leur chiffre d’affaires. On pourrait également citer AppDirect et Sonder, même si ces deux-là n’ont pas leur siège social dans la province. Leurs fondateurs sont originaires du Québec. Il y a bien sûr eu la montréalaise Lightspeed avant elles.

Hopper regroupe un paquet de services associés au voyage surtout touristique, mais aussi d’affaires : son application permet de déterminer le meilleur moment pour obtenir ses billets d’avion au meilleur prix. À cela s’ajoute une série d’outils d’assurance qui protègent le voyageur de l’éventuelle annulation d’un vol de correspondance, ou autres. L’entreprise a manifestement le vent dans les voiles, et sa valeur vient tout récemment d’être établie à environ 5 milliards de dollars américains.

Paper est une jeune pousse du secteur de l’éducation qui propose des outils de suivi à distance pour les niveaux scolaires primaires et secondaires. Ses activités se passent à l’heure actuelle à peu près juste aux États-Unis et en anglais, forcément. L’entreprise y connaît énormément de succès et a vu son chiffre d’affaires exploser depuis deux ans. Paper vient de boucler une étape de financement de 270 millions de dollars américains, qui établit sa valeur à plus d’un milliard et demi. Là encore, la liste des jeunes pousses québécoises baptisées dans la langue de Shakespeare s’allonge sans cesse.

Langue d’argent

L’innovation n’a pas de frontière, mais a-t-elle une langue ? La question se pose, mais elle agace.

Trois personnalités assez connues du secteur montréalais de l’innovation ont préféré ne pas répondre quand Le Devoir leur a posé la question. En gros : il n’y a pas de bonne réponse. Soit les défenseurs de la langue se fâchent qu’on préfère Neil Young à Gilles Vigneault, soit les férus d’innovation s’exaspèrent de voir leurs ambitions planétaires freinées par leur langue dont la portée internationale est moindre qu’une autre.

L’entrepreneur montréalais Philippe Beaudoin a bien voulu répondre à la question, et il l’a fait même après avoir été averti que l’exercice était périlleux. M. Beaudoin a créé au printemps 2020 une application de recommandation de lectures appelée Waverly. Pas de panique : c’est en hommage à la rue montréalaise du même nom. L’honneur est sauf.

Philippe Beaudoin, donc, répond que l’innovation n’a pas de langue à proprement parler. Mais quand on se lance dans une nouvelle entreprise avec, en poche, très peu d’argent, il est naturel de miser sur la formule qui aura les plus grandes chances de connaître rapidement du succès. « Créer un site Web ou une application, ça coûte cher. C’est sûr qu’on peut percer à l’international en français, mais c’est plus difficile quand on part de rien. »

Se limiter à un marché plus étroit quand on n’en a pas les moyens, ça refroidit les ambitions, ajoute-t-il. « Trouver un bon nom d’entreprise est assez difficile, mais c’est aussi le premier point de contact qu’on a avec le monde. » Et quand ce monde signe le chèque qui fera vivre l’entreprise pour les deux ou trois années suivantes, aussi bien s’adresser à eux en premier.

On compte très peu, sinon pas du tout, d’investisseurs privés québécois qui vont exiger des entreprises qu’ils financent qu’elles brassent leurs affaires exclusivement en français. Eux aussi rêvent de devenir de plus grands investisseurs et préfèrent le rendement au bagage culturel.

En innovation comme ailleurs dans le monde des affaires, l’argent parle en effet plus fort que tout. Et l’argent dans les entreprises technologiques, il se trouve dans la Silicon Valley. À New York et à Boston. Peut-être à Toronto. Un peu à Montréal. Pour que l’innovation se fasse davantage en français au Québec, il faudrait que ce soit une exigence des investisseurs institutionnels. Mieux : les entrepreneurs aimeraient qu’on les aide plutôt qu’on leur ajoute des obligations, nuance Philippe Beaudoin.

Il faut poser la question autrement, ajoute-t-il : comment faire mieux rayonner le Québec à l’international ? « Sinon, ce débat-là ne finira jamais. »