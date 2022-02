À nos hôtes (ses) chinois (es)

Alors que nous nous activions à faire nos bagages, à quelques heures seulement avant le début d’un (très) long voyage de retour à la maison, et avec le sentiment du devoir accompli au terme de plus de trois semaines fascinantes, mais éreintantes aux Jeux olympiques de Pékin, on a eu une pensée pour nos hôtes.

Pas le milliard et demi de Chinois vaquant à leur vie quotidienne que nous n’avons qu’entraperçus à travers les vitres des autobus de notre bulle sanitaire, mais les milliers de bénévoles qui s’occupaient du bon fonctionnement et de notre confort dans cette bulle. Présents partout, tout le temps, dans leurs habits d’hiver bleu et blanc, ils avaient presque tous la vingtaine, étaient généralement de jeunes femmes, à l’anglais souvent fonctionnel, et la gentillesse et à la patience apparemment inépuisables.

Il est de bon ton, et toujours mérité, de saluer ces humbles « travailleurs de l’ombre », comme on dit, à la fin d’événements grandioses, parce qu’ils ne pourraient littéralement pas se tenir sans eux. Ce qu’il y a de particulier, cette fois-ci, c’est qu’en raison des règles sanitaires strictes chinoises que nous sommes aujourd’hui tellement heureux de laisser derrière nous, ces bénévoles devront encore rester enfermés dans la bulle un autre trois semaines pour avoir le droit de retourner, à leur tour, chez eux. Alors, merci pour tout, et à une autre fois plus normale, on espère.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.