Le cavalier de l’insoluble

Il faudrait l’intercession combinée des fantômes de Napoléon et de Jeanne d’Arc, ses héros, pour que la nouvelle vedette de la politique française, Éric Zemmour, soit élu président de la République française en mai. Mais cette élection n’est qu’une étape vers un assaut présidentiel plus vraisemblable de M. Z lors de l’élection suivante, en 2027. Son principal atout tient en un concept, le « Grand Remplacement », et un chiffre : 61 % des Français y croient. Et le sondeur Harris Interactive a été précis. Il s’agit du risque que « les populations européennes, blanches et chrétiennes soient menacées d’extinction à la suite de l’immigration musulmane, provenant du Maghreb et d’Afrique noire ». Selon cette thèse, relayée constamment par Zemmour, on serait à quarante ou cinquante ans seulement de la mise en minorité des Français non musulmans.

Le concept ne résiste pas à l’analyse. Globalement, les musulmans forment, selon les calculs induits — car le recensement français interdit de faire préciser l’origine ethnique —, de 3 % à 8 % de la population. Les projections qui les rendraient bientôt majoritaires présument que la totalité des immigrants provenant de pays musulmans sont croyants et le resteront. C’est faux. Au point d’entrée, 80 % le sont (une partie choisit de venir en France justement pour quitter leur environnement religieux). À la génération suivante, les incroyants passent de 20 % à 35 %. L’autre variable porte sur la fécondité plus forte chez les immigrées musulmanes (de 3 à 4 enfants par femme) que chez les autres (moins de 2). Or, dès la deuxième génération, ces femmes adoptent le comportement moyen, donc moins de deux enfants. Cela casse la dynamique fantasmée du « Grand Remplacement ». (Le meilleur déboulonnage du concept que j’aie trouvé est ici : bit.ly/libé) Comment expliquer la popularité d’un concept aussi farfelu ? La démographe Michèle Tribalat explique : « Son succès vient de son pouvoir d’évocation de certaines situations vécues. Elle a un sens figuré qui évoque l’effondrement d’un univers familier que vit, ou craint de vivre, une partie de la population française : disparition de commerces, et donc de produits auxquels elle est habituée, habitudes vestimentaires, mais aussi pratiques de civilité, modes de vie… »

Le « séparatisme » islamique

La concentration de musulmans dévots dans des quartiers est désignée en France de façon très désagréable (pour moi, du moins) de « séparatisme ». Il s’agit du développement d’enclaves urbaines où, une fois franchie une rue ou un boulevard, on se croirait en Iran, en Arabie ou en Afghanistan. Des lieux où la majorité des femmes sont voilées et absentes des cafés ou des places. Des lieux où l’imam règle les conflits selon les préceptes de la loi islamique. La langue commune y est souvent l’arabe et, sur les écrans plasma, on vit le soir au rythme des images venues de contrées ou règne le croissant d’or. L’émission d’affaires publiques Zone interdite y a consacré, le mois dernier, une émission. Sa présentatrice, menacée de mort, est sous escorte policière.

Combien y a-t-il de ces enclaves ? L’an dernier, dans un document classé « secret-défense », la Direction générale de la sécurité intérieure en a recensé 150. Le problème n’est pas le fait, assez courant, d’être regroupé dans la ville par ethnie ou par religion. Il réside plutôt dans le taux d’adhésion ou de rejet de la norme commune. L’islamisme radical présente, selon les mots d’Emmanuel Macron, « une volonté revendiquée, affichée, une organisation méthodique, pour contrevenir aux lois de la République et créer un ordre parallèle, ériger d’autres valeurs, développer une autre organisation de la société, séparatiste dans un premier temps, mais dont le but est de prendre le contrôle complet ». En décembre, un sondage IFOP révélait les progrès de cette approche : les deux tiers des élèves musulmans du secondaire estiment que les normes et règles édictées par leur religion « sont plus importantes que les lois de la république ». C’est énorme. Le fait est que de la frange islamique radicalisée sourd quelques fois par an, en France, un crinqué qui décide ici d’attaquer au couteau un gendarme, là de faire rouler un camion sur la foule, là encore de décapiter un professeur.

La méthode Zemmour

Depuis deux ans, l’État français multiplie les actions pour identifier et expulser les éléments les plus radicaux de ces communautés. Mais leur existence est un fait acquis, un problème insoluble. D’ici à l’élection de 2027, Zemmour chevauchera le malaise ainsi créé et pourra, avec le départ probable de sa rivale Marine Le Pen, fédérer les inquiets.

C’est lui qui porte avec le plus de force la conviction que le « Grand Remplacement » est en marche et qu’il en détient le remède. Élu, il ferait valider par référendum le principe de l’immigration zéro, la réduction massive du droit d’asile, le renvoi dans son pays d’origine de tout immigrant ou détenteur de la double citoyenneté reconnu coupable d’un délit et de tout immigrant qui chôme depuis plus de six mois. Admettons que ces mesures permettent, à la marge, de réduire l’influx de nouveaux musulmans, si tant est qu’elles soient applicables (les pays d’origine refusent bruyamment de reprendre leurs ressortissants lorsque la France veut les leur renvoyer).

Que ferait Zemmour pour les enclaves existantes ? On ne voit guère qu’une mesure, fort partielle : interdire le port de tout signe religieux sur la place publique, sauf pour le clergé ! On n’ose songer au problème d’application de l’interdiction Zemmour. Cette volonté de contrôle ne pourrait évidemment conduire qu’à un braquage. Zemmour, prétendant éviter la « guerre civile » serait assurément le déclencheur de conflits brutaux (localisés) et d’une recrudescence d’un terrorisme islamiste vengeur.

Mais voilà, il n’en a cure. Cela n’arriverait que s’il devenait président. Dans l’intervalle, le pourrissement de la situation, l’absence de réponse crédible, ou du moins satisfaisante, des élites politiques, mettent la France en marche, non vers le « Grand Remplacement », mais vers la zemmourisation.



