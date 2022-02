Nouvelles de Chine

Il se présente lui-même comme « le principal canal d’information entre la Chine et le reste du monde » rejoignant « presque 330 millions de lecteurs ». Reporter sans frontières le met, pour sa part, en bonne place dans ce qu’il appelle « l’appareil de contrôle de l’information en Chine ».



Il s’appelle le China Daily. Il ressemble physiquement à n’importe quel quotidien de bonne qualité et est le seul journal distribué dans le centre des médias des Jeux de Pékin.

Comme tous les journaux de tous les pays ces jours-ci, il fait la part belle aux athlètes locaux qui ont remporté des médailles et rendu fière la nation reconnaissante. Lundi, on constatait le succès des mesures déployé par le président Xi Jinping pour développer la pratique des sports d’hiver en Chine.



Mercredi, on se félicitait du fait que la délégation chinoise soit celle qui affichait la plus grande diversité ethnique et culturelle, avec notamment un jeune fondeur tibétain de 18 ans et la fondeuse ouïgoure de 20 ans, Dinigeer Yilamujiang, qui a aidé à allumer la flamme olympique à la cérémonie d’ouverture. « Nous avons beaucoup de plaisir ensemble. Nous sommes comme des frères », y déclare un athlète.



Il est évidemment aussi question de la pandémie de COVID-19, mais essentiellement pour dire que la situation est maîtrisée en Chine, sauf à Hong Kong, mais à laquelle on prête heureusement main-forte.



Le China Daily s’intéresse beaucoup à la politique. Sa manchette de vendredi rapportait que le président Xi n’économisait aucun effort pour améliorer le niveau de vie de la population et le renouveau de la nation. On apprenait aussi que le ministère de l’Éducation exigera désormais que l’équipe de direction de chaque école primaire et secondaire compte un représentant des forces de l’ordre afin notamment de « protéger les droits des élèves, prévenir la délinquance juvénile et punir les élèves qui se comportent très mal ».

En économie, le ministère du Commerce assure que la Chine se conforme aux plus hautes normes en matière de règles internationales contrairement aux affirmations américaines. On cite également des experts qui estiment que la forte croissance de la production manufacturière permettra d’atteindre les objectifs fixés dans le 14e plan quinquennal du gouvernement chinois.

En page éditoriale, les États-Unis occupent presque toute l’attention. On y dénonce notamment leur attitude belliqueuse à l’égard de la Chine, leurs efforts visant à l’isoler des autres pays occidentaux, leur alarmisme dans le dossier ukrainien, leur inflation qui menace la croissance dans les autres pays ainsi que les commentaires racistes qui y ont été entendus sur la championne chinoise d’origine américaine de surf des neiges, Gu Ailing.

Le Canada a occupé, ces dernières semaines, une place non négligeable dans les pages Monde avec son histoire de « convoi de la liberté », parfois pour parler de ses impacts économiques, parfois pour parler du rôle joué par les États-Unis dans la crise. Cela a même valu au premier ministre Trudeau d’être le sujet de la caricature du jour, mercredi. On l’y voyait appuyer des manifestants qui avaient tout l’air de casseurs à Hong Kong — en référence vraisemblablement aux manifestations prodémocratie des dernières années —, mais condamner des camionneurs mécontents armés de pancartes.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.