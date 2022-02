Dissuader Poutine

« Si vis pacem, para bellum. » Si tu veux la paix, prépare la guerre. Attribué aux Romains, ce vieil adage qui horripile les pacifistes a trouvé sa confirmation dans certains épisodes de l’histoire humaine.

La guerre froide des années 1945-1989 entre l’Est et l’Ouest était une confirmation apparente, du moins provisoire, de sa validité. « L’équilibre de la terreur » avait alors fourni à l’Europe de l’Ouest quatre décennies de paix et de prospérité sans précédent.

Avec un maître mot : « dissuasion ». Empêcher l’autre d’agir, le convaincre de se retenir, en développant sa propre force, en l’organisant et en la faisant voir avec transparence.

À plus petite échelle, ne voit-on pas un tel équilibre de la dissuasion se profiler, à l’ombre de l’affrontement et de la guerre des nerfs que Vladimir Poutine impose depuis quelques mois aux Ukrainiens, mais aussi aux Européens et aux Américains, en massant progressivement plus de 130 000 soldats lourdement armés sur trois des quatre flancs de l’Ukraine ?

Le pari fait ces jours-ci, de façon assez tonitruante par les autorités américaines (mais qui ne sont pas seules), ne repose pas sur une dissuasion brute, à l’ancienne. Il n’implique pas seulement l’exhibition de forces réputées équivalentes à celles de l’adversaire — ou encore (dans le cas des armes nucléaires) la peur d’une « destruction mutuelle assurée ».

Même si la quantité d’armements et d’équipements fournis à l’Ukraine par les Occidentaux depuis 2014 n’est pas négligeable (on parle de quelques milliards de dollars), il reste clair aujourd’hui que les Occidentaux et l’OTAN n’iront pas « mourir pour Kiev ». Et que l’armée ukrainienne, même renforcée depuis sept ans, et profondément motivée face à une possible attaque russe, ne serait sans doute pas à la hauteur s’il y avait, par malheur, invasion massive.

La dissuasion façon 2022, pour tenter d’arrêter l’armée de Poutine en Ukraine, a deux autres noms : la « dénonciation préventive » et l’alarmisme calculé.

Car c’est une véritable stratégie de l’alarmisme « surjoué » qui a été déployée par les États-Unis ces dernières semaines.

« Ça y est, ils s’en viennent, ils arrivent, ils vont le faire… et même peut-être demain » : avertissement répété, martelé sur tous les tons à Washington et à Londres. On l’a aussi entendu, sotto voce, du côté des pays baltes, de la Pologne… Mais nettement moins, ou pas du tout, à Paris, à Berlin ou à Kiev, où ces avertissements ont même pu provoquer de l’irritation.

Ainsi, les Britanniques avaient annoncé, il y a trois semaines, que Moscou tenait déjà, sous la main, son remplaçant de Volodymyr Zelensky à la présidence ukrainienne… On avait même son nom (l’ex-député ukrainien prorusse Ievgeniï Mouraïev).

On a parlé de la préparation de fausses attaques antirusses… « arrangées » par le camp prorusse pour justifier une riposte militaire dans le Donbass. Début février, le département d’État américain disait détenir des informations sur une vidéo bidon concoctée par les services russes, servant d’excuse à une invasion.

Souvent, ces déclarations n’étaient pas étayées. Sur l’air de « Nos services nous ont rapporté que… et croyez-nous sur parole,, c’est vrai ! » Le 3 février, Ned Price, du département d’État, a pris ombrage du scepticisme de certains journalistes qui lui demandaient des preuves : « Si vous doutez de la crédibilité du gouvernement américain, et que vous voulez trouver du réconfort dans l’information publiée par les Russes… »

Pure rhétorique, à côté de la question. Cette vidéo, on ne l’a jamais vue. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’intox russe ni de possibles coups fourrés en préparation (du genre « fausse attaque du golfe du Tonkin » — comme celle qui avait justifié, en 1964, l’entrée des Américains au Vietnam)… bien sûr que c’est possible !

L’intox n’est pas le monopole d’un seul camp. Même si, dans le cas qui nous occupe, un camp la manie sans doute mieux et plus souvent que l’autre. Il faut dire que, depuis le début des années 2010, les Russes sont des précurseurs et des leaders mondiaux en matière de « guerre hybride », de sabotages informatiques, fake news, trolls et compagnie…

Tout ça pour dire que ce roulement de tambours alarmiste autour d’une invasion « appréhendée » de l’Ukraine, avec force détails et répétitions continuelles… a pu avoir un effet dissuasif, déstabiliser les dirigeants russes. Ils ont été obligés de démentir et de ridiculiser (à leur manière habituelle) ces rumeurs et « fausses nouvelles »… qui n’en sont peut-être pas nécessairement.

Ils se sont fait servir, en quelque sorte, leur propre médecine… mais cette fois avec un exercice de super-transparence !

L’histoire n’est pas écrite. Les plaques tectoniques bougent à l’échelle mondiale. Un jeu de souque à la corde, d’intimidations mutuelles, impliquant l’Europe, les États-Unis, la Russie, la Chine. Les Européens dans leur désunion, les Ukrainiens dans leurs aspirations occidentales frustrées, les Russes inconsolables de leur empire perdu : qui en fera les frais ?

Rien n’est joué. Mais on peut dissuader Poutine, et certains s’y essaient habilement.

François Brousseau est chroniqueur d’affaires internationales à Ici Radio-Canada. francobrousso@hotmail.com