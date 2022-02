La généalogie de l’amour

Dans cette série sur le corps, impossible de ne pas évoquer l’immense question de l’éros, surtout en ce jour de Saint-Valentin.

Soumis à la même logique réductrice que les contes de Grimm sous la « coupe Disney », Éros, ce dieu pourtant entièrement amoral, est devenu ces derniers jours un chérubin mignon et inoffensif, collé sur les fenêtres du CPE, distribuant aux enfants paillettes rouges et bonbons à la cannelle. On le célèbre aussi dans sa dimension consumériste, proposant aux couples majoritairement hétéronormés et monogames de « ranimer » la flamme, le temps d’un souper au restaurant ou d’une fin de semaine à l’hôtel.

Éros et ses déclinaisons de plus en plus — heureusement — diversifiées et inclusives s’étalent pourtant dans nos vies en un large spectre d’expériences, ayant à la fois cette propension à nous projeter dans une impression soudaine d’accéder au divin, puis à nous jeter dans l’abîme de nos enfers personnels, parfois dans un espace temporel infiniment court.

Si Éros convoque une part immense d’ombre, dans son point de bascule offert aux rapports de pouvoir, à l’objectivation de l’autre et aux assouvissements les plus désincarnés d’humanité, il se fait aussi le lieu de la plus haute expression du raffinement dont les humains sont capables.

Sur cette interface de l’éros entre l’intime et le social, tendez l’oreille à ce balado (https://www.binge.audio/podcast/le-coeur-sur-la-table) qui aborde brillamment cette nécessaire conversation sociale sur la déconstruction des modèles de domination intériorisés, la refonte de l’éthique du consentement et l’éclatement de l’institution du couple monogame. On y parle même d’une « révolution romantique » qui, si elle ne nous évite pas les douleurs de l’amour, peut bien nous épargner une dilution de notre chemin personnel dans celui du mythe dominant de notre époque.

Parce qu’il nous élève, nous broie, nous tue et nous rend vivants tout à la fois, Éros est, d’un point de vue psychologique, d’abord et avant tout une énergie impliquée dans la transformation, et, de ce fait, c’est dans les récits singuliers que nous pouvons appréhender le plus de sa puissance et de ses paradoxes.

« Comme une vague trop grosse, je m’en viens me briser »

Installés dans une des pièces de mon musée imaginaire, ces mots de Desjardins et quelque chose de l’éros sont amalgamés en une sorte d’escale inévitable dans le parcours amnésique de ma généalogie personnelle de l’amour. Comme vous, j’ai archivé plus ou moins consciemment une série d’artéfacts résiduels de ces élévations-suivies-de-chutes caractéristiques du sentiment amoureux qui, littéralement, nous « passent par le corps ».

Selon les époques, les cadrages et les évocations, me viennent en mémoire une série de gros plans à la Terrence Malik : des cheveux qui embrassent une nuque de la plus belle manière qui soit, des empreintes laissées sur ma propre peau par une clavicule, un goût de « lipsyl » à la cerise, le son d’un rire enfermé dans un écrin minuscule posé sur une table de chevet, ou encore le rappel exact de cette manière précise dont la lumière embrasse une silhouette, pour la détacher du reste. Il y a aussi, dans mon musée, des courants d’air répertoriés par dates, en hommage à cette faculté qu’ils ont eue, au diapason avec un ralentissement du temps, de transformer le vent et l’espace entre moi et l’autre en une grande déclaration de guerre à la stabilité de ma vie.

Les constructions intérieures de l’éros, si elles sont le siège de bien des blessures, recèlent aussi leur lot de splendeurs et de poésie pour tout archéologue du psychisme humain qui s’affaire à les révéler. Thème central de bien des démarches psychothérapeutiques, la fameuse « compulsion de répétition » freudienne, si elle se fait parfois désespérante, peut aussi être comprise comme cette inlassable tentative de retourner sur la scène originelle de nos théâtres amoureux, dans l’espérance d’en changer enfin le dernier acte. Dans cette optique, le ressenti amoureux, qu’il soit illusoire, projeté ou consumé dans la « vraie vie », a bien cette potentialité transformatrice indéniable, pour peu qu’on y invite la conscience. Ne reste compulsif que ce qui se répète sans qu’on ne le conscientise, le digère, le souffre et l’intègre.

Pensons à ce que déclenchent en nous les grands torrents post-séparations, les embrassades tendres posées sur des cicatrices physiques et psychiques, les révélations de puissance trouvées dans des jouissances auparavant interdites ou inconnues!

Mais pensons aussi à tous ces planchers qui nous ont accueillis, roulés en boule contre le vide qui nous aspirait par le ventre, à ces trains de larmes qui nous amaigrissaient sur des jours entiers, à combien la torture de la rupture est trop souvent banalisée dans les récits de la modernité amoureuse. Il faudrait « passer vite à autre chose », régler les conditions de garde, les biens matériels et accrocher nos illusions sur d’autres corps et d’autres figures. On escamote souvent l’étape de la désintégration de soi qu’implique pourtant toute grande transformation authentique lorsqu’elle nous « passe par le corps ».

Dans les récits de bien des gens, l’éros, dans sa pleine densité expérientielle, participe certainement de l’aventure fondamentale du devenir soi.

Appel aux récits Racontez-moi votre généalogie de l’amour.

nplaat@ledevoir.com