Les fenêtres

Retourner à ce que l’on a été ces dernières années : voici tout ce à quoi se résument, dirait-on, les attentes de la post-pandémie, non seulement pour ceux qui manifestent contre les mesures sanitaires, mais aussi pour tous les autres, qui en espèrent patiemment la fin, chacun dans son coin.

Ah, si seulement la vie pouvait redevenir comme avant !

Combien de fois avez-vous entendu cela ?

C’est comme si nous en étions venus à croire que notre condition passée avait de quoi nous enthousiasmer… Franchement, étions-nous si bien que cela ? Cette vision étroite de l’avenir immédiat, qui ne demande qu’à réemprunter l’étroit sentier du passé, est-ce bien le seul chemin que nous ayons trouvé pour nous conduire vers plus de liberté ?

Depuis des années, dans un étalage arrogant de bonne conscience et d’autosatisfaction, la classe dirigeante enjoint à la population de croire que tous ses problèmes sont d’abord d’ordre individuel et culturel, plutôt que collectif et matériel. Pour les suites de cette pandémie, ce principe du chacun pour soi apparaît à la veille d’être érigé, encore une fois, en modèle de solution universelle.

Force est de constater que la culture de l’organisation collective s’est effondrée, au plus grand bonheur de tous ceux qui profitent de divisions exacerbées. Regardez un peu comment vous êtes traités.

Vous avez des soucis financiers récurrents parce que votre salaire est trop bas ? Il vous est inculqué, par un savant matraquage, d’apprendre à épargner plutôt que de revendiquer un salaire plus élevé.

Votre emploi vous stresse au possible parce que les cadences et les exigences n’ont cessé de croître ? Appréciez la délicatesse de votre employeur, qui, loin de changer cette situation, s’évertue à vous convaincre d’apprendre à mieux la supporter. Soyez plus souple, plus ouvert, plus apte à vous déposer dans les formes nouvelles d’une entreprise qui se réinvente, dans la gloire de changements dont jamais les tenants et les aboutissants ne sont discutés. Allons, ne soyez pas goujat ! Votre employeur fait des efforts. Il s’est même adjoint les services de firmes-conseils de renom pour vous enseigner, à l’heure de votre lunch, les façons de mieux gérer vos tensions, sans pour autant trouver bon de remettre en cause les fondements de votre condition. Qui oserait parler d’aliénation devant tant de bonne volonté mise à vous expliquer que vous devez admettre que les temps ont changé ? Apprenez à mieux vous conduire, à être en phase avec la précarisation généralisée, la dérégulation et la décentralisation à tous crins.

Il en va au fond de même avec la pandémie. Cette crise n’est pas encore terminée que, déjà, il vous est suggéré d’en porter la suite sur vos épaules. Apprenez donc à vivre avec le virus ! Voici le mot d’ordre qui commence à être seriné. Cela se fera à la décharge de l’État, qui continuera, comme avant, à confondre les institutions sociales avec les chaînes de montage de Toyota et la culture commune avec la consommation de masse. À Québec, cela conduit à la défense, bec et ongles, d’une invraisemblable liaison automobile avec Lévis. Pour quelques milliards de dollars que paieront les générations à venir, les conditions réelles de l’existence de chacun demeureront strictement inchangées. À Montréal, vous pourrez voyager dans le REM, selon un axe qui doublera tout au plus celui d’un métro déjà existant, dont le tracé est, depuis longtemps, jugé insuffisant. Le REM permettra aux Montréalais de vivre encore et toujours au milieu d’une laideur d’autant plus absurde qu’elle est futile. Pour les régions, à condition de patienter, Internet finira par arriver jusqu’au bout de votre rang. Tandis que les villages se vident, Internet arrive. N’y a-t-il pas de quoi chanter devant l’avancée de tels progrès ?

Le rappel à l’ordre lancé contre les « convois de la liberté » et autres débordements trouve sa contrepartie dans ce désordre généralisé induit par la classe dirigeante dans le système social et politique. L’inflation peut rugir, les services de santé s’effriter, l’enseignement s’effondrer tout comme les bâtiments scolaires, notre environnement se disloquer, des citoyens se retrouvent mobilisés dans une lutte… contre les mesures de contrôle d’une pandémie !

Pourquoi tout un monde populaire sacrifie-t-il sa vie afin qu’une poignée de puissants puissent continuer d’en tirer le plus grand profit ? Pourquoi notre société apparaît-elle exiger si peu de l’avenir, dans un refus apparemment obstiné de porter un regard critique sur les dérives du capitalisme ?

Notre grille de lecture du monde est-elle à ce point pervertie par l’idéologie du laisser-faire pour que nous réclamions et nous félicitions, même au chapitre de la santé publique, d’être laissés à nous-mêmes ? Une clique de politiciens opportunistes se sert en tout cas des gens qui le croient comme d’un marchepied pour élever leurs ambitions. En cultivant sous leurs yeux une mythologie réactionnaire, une large partie de la population se retrouve sur le carreau, à force d’être ainsi encouragée à choisir les politiques les plus masochistes.

Notre société s’est habituée à obtempérer à l’idée qu’il lui fallait baisser les bras et laisser faire les gestionnaires qui lui recommandent de s’atomiser, d’être malléable, de ne pas trop remettre en question la fiscalité avantageuse des puissants, les maigres mesures de sécurité sociale, les réglementations déficientes en environnement, les services médicaux déstructurés, le peu d’attention consenti aux personnes âgées, la faiblesse du réseau d’enseignement. Quand c’est une précarité pareille qui se voit confondue avec la liberté, il y a quelque chose de tordu qui ne va plus.

Cette société manque d’air frais autant que les écoles misérables fréquentées par ses enfants. Ouvrez vite les fenêtres.