Lèse-majesté chez les libéraux

À en juger par les réactions de certains commentateurs à la sortie en règle du député libéral Joël Lightbound contre son propre gouvernement, nous sommes encore très loin de la fin de la « politisation » de l’enjeu de la vaccination dénoncé par le député. Si M. Lightbound demeure pour le moment membre du caucus libéral à Ottawa, c’est sans doute parce que le premier ministre Justin Trudeau ne veut pas générer davantage de sympathie pour le député de Louis-Hébert en l’évinçant du parti, comme il l’avait fait en expulsant Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott des rangs libéraux en 2019. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la dissidence est dorénavant tolérée au sein du Parti libéral. M. Lightbound connaîtra sa sentence en temps et lieu.

Certains interlocuteurs ont soupçonné M. Lightbound d’agir lui-même au nom de motifs politiques, et de craindre de perdre sa circonscription lors des prochaines élections. D’autres l’ont accusé d’hypocrisie pour avoir choisi de dénoncer maintenant la « stratégie » des libéraux de « diviser » les Canadiens alors qu’il semblait solidaire de cette même stratégie lors de la dernière campagne électorale. D’autres encore ont rejeté les critiques de M. Lightbound en disant que les non-vaccinés méritaient carrément l’ostracisation que les libéraux essaient de leur infliger.

Il faut toutefois replacer l’intervention de M. Lightbound dans son contexte. Le climat social s’est passablement détérioré au Canada depuis la dernière campagne électorale. Plusieurs villes canadiennes sont actuellement assiégées par des manifestants, incités certes par des extrémistes qui exploitent leur grogne, mais qui témoignent aussi d’une frustration réelle. Ce qui semblait être une stratégie politique parmi d’autres il y a quelques mois est devenu nuisible au vivre-ensemble. Il aurait fallu y mettre fin. C’est le contraire qui s’est passé.

Les libéraux fédéraux n’ont pas été les seuls à tenter de jeter tout le blâme de la prolongation de la pandémie sur le dos des non-vaccinés et des conservateurs qui s’opposent à la vaccination obligatoire. Mais M. Trudeau est allé beaucoup plus loin que d’autres politiciens en assimilant les non-vaccinés à des gens infréquentables, indignes du respect de leurs concitoyens. Il y a eu d’abord sa déclaration à l’émission de Julie Snyder lors des derniers jours de la campagne électorale, lorsqu’il a traité des gens « farouchement opposés à la vaccination » de « souvent misogynes, souvent racistes ». Il en a remis durant les premiers jours de l’occupation des rues d’Ottawa par les camionneurs transfrontaliers opposés à l’obligation vaccinale en semblant associer l’ensemble des manifestants à une frange de racistes et de complotistes. M. Trudeau a commis une grave erreur en pensant qu’au prétexte que plus de 80 % des Canadiens sont vaccinés, ils seraient à l’aise avec de telles généralisations.

En effet, l’arrivée du variant Omicron a bousculé les certitudes et semé les doutes par rapport à la vaccination. Selon une étude effectuée en Colombie-Britannique, par exemple, alors que les non-vaccinés comptaient pour les deux tiers des hospitalisations durant la précédente vague du variant Delta, ce sont des gens plus âgés qui ont reçu deux doses du vaccin qui remplissent la plupart des lits d’hôpitaux depuis deux mois. La vaccination demeure de loin notre meilleur outil contre la pandémie, en réduisant les risques de développer une forme grave de la COVID-19. Mais qu’on le veuille ou non, les arguments en faveur de la vaccination obligatoire n’ont plus la même résonance auprès de la population, étant donné la transmission du variant Omicron par des personnes doublement vaccinées.

Cela explique en partie ce pour quoi les campagnes visant à inciter les gens à recevoir une dose de rappel semblent s’essouffler. Jeudi, un peu plus de 30 000 doses de vaccin ont été administrées au Québec. Seulement 46 % des Québécois admissibles ont reçu une troisième dose du vaccin, un chiffre semblable à ceux des autres provinces. La politisation de la vaccination semble avoir contribué à une certaine lassitude de la population.

Presque partout en Occident, les autorités de santé publique font les mêmes constats. Que les restrictions sanitaires ont montré leurs limites. Que la proportion de la population qui appuie les restrictions diminue de jour en jour. Qu’il faut apprendre à cohabiter avec un virus qui ne disparaîtra pas de sitôt. Que la vaccination demeure indispensable, mais ne peut pas protéger tout le monde dans toutes les circonstances. Que nos systèmes de santé doivent s’y adapter.

Voilà le contexte dans lequel est intervenu M. Lightbound. Il a parlé pour plusieurs de ses collègues en se disant mal à l’aise avec l’approche de son gouvernement envers les non-vaccinés, une approche « qui divise et qui stigmatise ». Il n’en demeure pas moins que son intervention a fait très mal à son chef. Et dans la dynastie libérale, de tels actes de lèse-majesté ne sont généralement pas pardonnés.