La longue passe

Depuis deux ans, la pandémie de COVID-19 a réussi à déplacer des Jeux olympiques (Tokyo) et a obligé les deux meilleures équipes de hockey de l’Amérique à sauter sur la glace en plein mois de juillet. Au cours de la même période, dans la NFL, la plupart des stades étaient remplis au maximum de leur capacité et on voyait moins de masques sanitaires dans les estrades que de déguisements carnavalesques du genre de la meule de cheddar dont se coiffent les partisans des Packers de Green Bay. Au pays du ballon ovale, plus que jamais, the show must go on… Et, comme pour souligner cette évidence, le 56e Super Bowl se tiendra, dimanche, dans la capitale du star system américain, dans un stade flambant neuf de 5 milliards de dollars, d’une capacité maximale record de 100 000 spectateurs.

Cette sorte de surenchère est consubstantielle à la grand-messe de février. Et chacun a ses raisons d’assister à l’hyperévénement, car il y a plusieurs Super Bowl : culinaire, publicitaire, musical… C’est la grosse « toute garnie » du téléphage enragé ordinaire. Mais concentrons-nous maintenant sur l’aspect strictement sportif de la chose.

Dire que le football à quatre essais est le plus intellectuel des sports d’équipe fait figure, je le sais bien, d’affirmation outrancière en cette patrie du poussage de puck au fond de la zone. C’est pourtant la vérité, et elle explique sans doute pourquoi c’est un professeur et critique de littérature, Robert Saletti, qui, à la fin du dernier millénaire, couvrait ce sport dans les pages (oui, oui) de votre Devoir. « Le football, j’en mange », écrivait Saletti en 1995.

Photo: AP

C’est certainement le sport où la stratégie joue le plus grand rôle. Le football offre un alliage unique de complexité mentale et de brutalité, cette dernière étant toutefois compensée par une attitude le plus souvent loyale, voire chevaleresque. Une telle célébration de la force brute mariée à la précision pourrait bien avoir quelques effets collatéraux : l’omniprésence de l’institution militaire dans le marketing de la NFL finit par devenir un peu gênante. Et aucune autre ligue majeure, à ma connaissance, ne voit autant de ses joueurs se faire épingler pour des comportements agressifs et criminels à l’extérieur du terrain. Hormis ces pommes pourries, le tableau impressionne : quelque 1700 grands garçons qui pèsent en moyenne 90 kilos et qui ont tous leur diplôme universitaire.

Les différences (de moyens, de philosophie) sont toujours un ingrédient prometteur des grands affrontements sportifs. Or le Super Bowl LVI va mettre aux prises deux organisations aux antipodes. D’un côté, les Rams de Los Angeles qui se sont « paquetés une équipe » dans l’espoir de disputer la joute suprême devant leur public, et ça a fonctionné. Ils ont d’abord dopé leur attaque aérienne en allant chercher Matthew Stafford, un surdoué qui mangeait son pain noir à Detroit depuis douze ans, puis en lui offrant une cible de qualité de plus en Odell Beckham Jr., controversé, caractériel et inconstant, bref en quête de rédemption.

Un autre échange leur a permis de mettre la main sur Jalen Ramsey, un des meilleurs demis de coin de la NFL. Et comme si Aaron Donald ne terrorisait pas déjà assez les gardes et les quarts-arrière des autres équipes, ils lui ont adjoint le meneur du front défensif qui, en 2016, avait décroché le titre à lui tout seul pour les Broncos en ne faisant qu’une bouchée du pauvre Cam Newton des Panthers : le bon vieux Von Miller. Newton en avait vu, des étoiles.

En face de ces gaillards, des Bengals venus de nulle part et que personne n’attendait au SoFi Stadium dimanche. Et c’est précisément ce qui les rend dangereux. Depuis plus d’un mois que ces tigres, déjà comblés par leur première victoire des séries éliminatoires en trois décennies, se présentent sur le terrain sans la proverbiale pression qui est le lot des favoris : les Chiefs, les Bucs… et les Rams. Dimanche, Joe Burrow, ce quart jeunot dont le calme de glace rappelle à certains le légendaire sang-froid d’un autre « Joe Cool » (Montana, quatre victoires au Super Bowl), va affronter, en Stafford, un vétéran affamé.

Photo: AP

Les deux hommes ont le bras qu’il faut pour lancer la longue passe capable de transformer l’allure d’une rencontre, et des receveurs aussi explosifs que Cooper Kupp (Rams) et Ja’Marr Chase (Bengals) pour l’attraper. Entre l’intimidante défensive des Béliers et la chambranlante ligne offensive des Bengals, là devrait se jouer le match.

Maintenant qu’il a annoncé sa retraite, la succession de Tom Brady pourrait devenir un enjeu ce week-end. Que dire de plus à son sujet ? Tom, au hockey, aurait été Wayne Gretzky et Gordie Howe en un seul homme.

Dimanche, sur la plus grande scène du monde — là où, si on échappe une passe « dans le numéro » ou qu’on rate un botté de placement facile pour faire perdre notre équipe, ça se passe devant 100 millions de paires d’yeux multipliées par des reprises et des ralentis à l’infini —, s’il fallait qu’un Joe Cool de 25 ans trouve une manière de gagner, on penserait forcément à cet autre jeune homme qui, il y a exactement vingt ans, au même âge, largement négligé par les parieurs, renversait les puissants Rams (!) pour remporter le premier de ses incroyables sept Super Bowls. Mais non. Les Rams par un touché.