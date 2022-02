La relance culturelle, par-delà l’arc-en-ciel

Cette semaine, je suis allée voir Les dix commandements de Dorothy Dix de Stéphanie Jasmin, sous la direction de Denis Marleau, à Espace Go. La salle savourait ses retrouvailles avec la scène après le vide hivernal. Julie Le Breton, seule sur les planches, habitait, murmurante ou vibrante, un beau personnage de femme placé devant le moule craquelé de sa vie. Durant la pandémie, les théâtres auront concocté plusieurs monologues, évitant aux interprètes la galère des mesures de distanciation. Ce procédé prive plusieurs comédiens de performance, tout en offrant des morceaux de bravoure à celui ou celle qui prend en solo toute la lumière. Ainsi, le talent de l’interprète brillait d’autant plus fort mercredi soir sans le soutien de partenaires de jeu, comme une étoile sortie de sa voie lactée.

La reprise des activités, sous jauge complète dès le 28 février dans les salles de spectacle et de cinéma, paraît quasi irréelle, mais soulage après les concerts de grincements de dents entendus partout. On met le nez dehors, à moitié engourdis, tandis que le calendrier de relance de l’État québécois éclaire des voies d’avenir un peu partout. Même les grands festivals peuvent planifier des programmations d’été, puisque dès le 14 mars les événements extérieurs ne limiteront plus leur nombre de spectateurs.

Terre à l’horizon ! Repartez les moteurs et allumez les projecteurs. Mettez vos klaxons en sourdine, les camionneurs ! Y aura plus grand-chose à voir bientôt ! Circulez ! Les plus optimistes accrocheront sans doute de nouveaux arcs-en-ciel aux fenêtres. Quoique…

Nul n’avait prévu le tsunami Omicron. Alors, son essoufflement a beau entraîner des levées de barrière, des doutes subsistent dans les caboches des baladins. Le milieu culturel vit comme tout le monde dans la perspective de nouvelles mutations virales surgies sans s’annoncer. Et si le ciel allait lui retomber sur la tête…

Il veut bien y croire, mais tâte son pouls. Douloureux fut le voyage des arts au cours des mois noirs. Ouvre, ferme, entrouvre les salles de spectacle et de cinéma devant un public masqué, effrayé ou absent. Car plusieurs abonnés des sorties culturelles, confinés au foyer, ont appris à goûter leur sort. Bien tranquilles à s’enfiler un tas de téléséries, sans avoir à zigzaguer entre les cônes orange et à chercher un stationnement avant le spectacle en ville. D’autres ont gardé la frayeur des contacts humains.

Si le ciel sanitaire s’éclaircit vraiment à long terme, ceux-là seront difficiles à récupérer pour la cause. Ça prendra trois ans, peut-être cinq, avant de remettre le milieu culturel sur ses rails, prévoit-on. Tout ce public à rapprivoiser. Ce paysage à ranimer. Cette mémoire à ressusciter. Ce pep à retrouver. Les défis de la relance s’annoncent plus grands que la somme de ses parties. On envisage à peine leur ampleur, pour tout dire.

Des Québécois, trop nombreux, remettent encore en cause le caractère essentiel de l’art. Ils ne se sont pas assez chauffés à son soleil. Sans lui, les épreuves de la vie font pourtant grelotter. D’ailleurs, le froid règne. On voudrait que de riches harmonies circulent partout, afin d’alléger le fardeau de chacun. Certains créateurs cherchent à rassurer leur monde en ressuscitant les beaux jours, sous les berceuses de chansons familières. Gregory Charles ne planche-t-il pas sur une adaptation au théâtre St-Denis de La mélodie du bonheur, lancée en 1959 sur Broadway avant le film culte ? Tout un public se massera certainement devant cet hymne à la joie en parcours d’épreuves. Juste pour reprendre espoir en regardant tous ces enfants autrichiens et leur gouvernante chanter et danser. Des propositions moins allègres devraient en arracher davantage.

Il n’aura pas été si bruyant depuis le début du fléau, le peuple de la culture, avant tout sonné, inquiet pour son sort et pour celui de l’art nourricier. Tant de pots furent cassés en coulisses. Des artistes ont vacillé en cours de route, quand d’autres sombraient dans la dépression ou, pire, se suicidaient dans l’ombre. On en a vu déposer leurs guitares ou leurs tuniques étoilées pour se faire aubergistes, informaticiens ou vendeurs de motos d’occasion, laissant des trous vides à combler. Des spectacles mort-nés ont disparu en des limbes inaccessibles ou se sont vu renvoyer aux calendes grecques. Les pertes ne se mesurent pas qu’en chiffres, ni même qu’en démobilisation des troupes, mais en inspiration coupée, en précieux échanges bloqués.

Courir au cinéma, au théâtre, au concert ou au spectacle à son goût pourrait devenir un pari collectif de retour à la civilisation. Rêvons, mes frères. Si on s’y mettait, chantait Ferland. Dans l’espoir que les artistes ne soient pas seuls à semer les fleurs du chemin, mais qu’il se trouve aussi des gens pour les cueillir.