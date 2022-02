Je suis trop jeune pour avoir fréquenté le collège classique, mais j’entends parler de cette institution depuis mon enfance. Mon père, issu d’un petit milieu agricole désargenté, avait dû se contenter, à regret, de neuf ans de scolarité et admirait les hommes qui, comme il le disait, « avaient fait leur classique ». Il voyait là un gage d’érudition et de compétence.

La mémoire du cours classique, pourtant, demeure fortement contrastée. Dans ses vigoureuses Lettres à l’abbé Baillargé (BQ, 2003), publiées en 1893, l’écrivain Louis Fréchette trace un portrait au vitriol de l’institution. Selon lui, ces collèges n’apprennent pas aux jeunes à lire, à écrire et à compter, enseignent très mal l’anglais et les sciences et nourrissent affreusement les pensionnaires, en plus de les encadrer et de les punir trop sévèrement.

Alors, qui a raison ? Mon père, avec sa vision idéalisée d’un classique qu’il n’a pu faire, ou Fréchette, avec son éreintement en règle ? Les travaux d’histoire sur le sujet ne permettent pas vraiment de trancher. Claude Galarneau, un expert en la matière, notait, en 2001, que « ceux qui ont fréquenté un collège-séminaire se disent souvent heureux d’y avoir fait leurs études et croient volontiers qu’il aurait fallu le conserver ». L’historien ajoutait toutefois que cette mémoire heureuse s’accompagnait de dures critiques envers l’institution, qui ne scolarisait qu’environ 5 à 6 % de la population étudiante.

En 2000, dans La mémoire du cours classique (Éditions Logiques), Claude Corbo jetait un passionnant éclairage sur le sujet en étudiant une centaine de témoignages d’anciens élèves. Dans certains cas, l’enthousiasme est au rendez-vous. L’historien Marcel Trudel, l’écrivain Jacques Ferron et le politicien Georges-Émile Lapalme évoquent des années lumineuses.

Le portrait général, cependant, est plus nuancé et semble même dominé par les teintes sombres. S’ils soulignent les bienfaits de la discipline de vie qui régnait dans les collèges et se réjouissent de la richesse de la formation humaniste reçue, les anciens, en revanche, déplorent la piètre qualité de l’enseignement de la religion et de la philosophie, l’incompétence de nombreux enseignants, l’encadrement abusif et la fermeture au monde extérieur.

Dans un compte rendu de l’ouvrage de Corbo, l’historien Nive Voisine notait toutefois qu’après 1950, des réformes avaient permis de corriger certaines des lacunes montrées du doigt et en appelait au témoignage des étudiants de cette époque pour compléter le portrait.

Dans Les derniers des vrais (GID, 2021, 186 pages), André M. Lépine répond à l’appel. Diplômé du dernier cours classique de l’histoire du Québec (1962-1970) au Séminaire de Joliette, celui où enseignait l’abbé Baillargé à la fin du XIXe siècle, Lépine raconte le crépuscule de cette institution. Le témoignage est précieux, parce qu’il éclaire une réalité mal connue, mais il est malheureusement gâté par un style rugueux à la syntaxe souvent incertaine et par un enrobage éditorial négligé.

Chez Lépine comme chez les autres anciens, le contraste domine. On ne sait trop, à le lire, s’il a aimé ou non son expérience. En conclusion, il se livre à une défense du cours classique. Il fallait, bien sûr, démocratiser l’éducation comme on l’a fait dans les années 1960, mais cela aurait dû se faire en procédant à « de simples ajustements » au cours classique, écrit Lépine, plutôt qu’en imposant un nouveau système « déficient, anémié, anémique et inutile » qui diplôme quantité d’analphabètes. Les cours de latin et de grec, ajoute l’ex-séminariste nostalgique, « manquent gravement dans le système d’éducation du Québec ».

Dans le récit qui précède, pourtant, les moments de grâce ne pullulent pas. S’il évoque avec émotion les plaisirs de la camaraderie, la passion du sport étudiant et la découverte du cinéma de qualité, grâce à ce qui fut le premier cours du genre dans l’histoire de cette institution, créé à l’initiative, entre autres, du professeur Claude R. Blouin, toujours actif comme écrivain aujourd’hui, Lépine n’oublie pas la face plus sombre de son expérience.

Il se souvient de la « nourriture immonde, dégoûtante » servie au réfectoire, du mépris des prêtres-professeurs pour les « fils de farmer » comme lui, de la hiérarchie des classes sociales érigée en système par les élèves — les fils d’avocats et de médecins ne se mêlent pas aux fils d’ouvriers ou de cultivateurs —, d’un enseignant aux mains baladeuses et de nombreux professeurs incompétents. En fin de parcours, il remercie ses maîtres et amis qui lui « ont appris à apprendre » au Séminaire, tout en soulignant que, rendu en Philo 1, il n’allait pas souvent à ses cours.

Alors, la disparition du classique, une perte ? Un souvenir émouvant, peut-être, mais il était temps, à la fin, de passer à autre chose.