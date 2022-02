Les enfants du pays aux Oscar

La flamme patriotique attise un fascinant sentiment d’appartenance, flirtant çà et là avec le chauvinisme, mais qu’importe ? Le réflexe de serrer les rangs derrière ses champions dans les grandes manifestations internationales relève du phénomène universel. Cette fièvre-là enivre comme un bon vin, l’ego en saillie par procuration. Tous pour un et un pour tous, tels des mousquetaires. En ces temps de polarisation, la fierté nationale rapproche du voisin qui vous fait enrager sur d’autres fronts. Provax et antivax unis sous un seul drapeau. Éphémère alliance, alliance tout de même.

Ainsi, aux Jeux olympiques, de farouches nationalistes québécois se rangent parfois derrière la feuille d’érable quand un Canadien monte sur le podium. Bientôt les chicanes internes reprendront de plus belle. Sur le coup, les unes des journaux nationaux mettent à l’avant-plan la glorieuse présence des couleurs du pays ou leur absence inique. Trêve des hostilités dans un secteur pointu, mais susceptible de réchauffer l’imaginaire collectif, surtout par temps sombres.

Dix nominations pour Dune

Aux Oscar, Dune de Denis Villeneuve récoltait mardi dix nominations. La nouvelle fut célébrée à pleins médias avec un enthousiasme accru dans son berceau. Reste qu’on bougonnait en voyant le nom du cinéaste exclu de la course au meilleur réalisateur ; la mise en scène n’est-elle pas la clé de son œuvre ? Hum ! Tâchons de respirer par le nez. Après tout, Villeneuve est cité comme coscénariste et Patrice Vermette à la direction artistique. Dix nominations, ce n’est pas rien…

Un film n’a pas besoin d’être tourné par un Québécois pour susciter l’identification, mais de compter des partenaires issus de nos rangs. Roger Frappier, de la boîte Max Films, est un des producteurs du The Power of the Dog de Jane Campion, en tête avec 12 citations. Cette œuvre de haut vol part favorite pour la récolte des prix majeurs le 27 mars prochain, alors on fait la fête au producteur montréalais. Quant à Dune, il devrait à tout le moins récolter de nombreux lauriers techniques. Hip ! Hip ! Hip !

Par extension, on pense aux Japonais, qui doivent sabler le champagne ou déguster le saké dans leur archipel. Non seulement, le remarquable Drive my Car de Ryusuke Hamaguchi se voit cité au meilleur film international, mais également à la réalisation et au scénario adapté. Par-dessus le marché, fait sans précédent, ce long métrage nippon atterrit dans la course au meilleur film, même si d’illustres prédécesseurs comme Akira Kurosawa l’auraient mérité avant lui haut la main.

Outre la valeur objective d’une œuvre et sa nationalité, d’autres facteurs d’appartenance peuvent déclencher la liesse collective à l’heure des qualifications et des remises de lauriers. La Néo-Zélandaise Jane Campion devenait mardi la première femme cinéaste à recevoir deux fois une nomination au volet de la meilleure réalisation ; d’abord pour sa magistrale Leçon de piano en 1993. Bien des femmes relèvent la tête quand des films importants percent leurs plafonds de verre.

Elles, si longtemps absentes des grandes tribunes d’honneur, se sentent enfin reconnues au cinéma. Rappelons qu’en 2021, la cinéaste française Julia Ducournau remportait la palme d’or à Cannes pour l’électrique Titane, tandis que le Lion d’or de la Mostra de Venise couronnait L’Événement de sa compatriote Audrey Diwan entre intimisme et force de frappe. Vrai triplé des dames si Jane Campion triomphait aux Oscar.

Le défilé de vedettes perd des plumes

Certes, le défilé de vedettes perd des plumes à Hollywood et sa domination culturelle irrite. La pandémie a désenchanté le gros gala américain. Des scandales entourant la représentation des femmes et des minorités avaient déjà ébranlé leur temple. Et puis les paillettes, après deux années de détresse covidienne, font moins rêver qu’hier. Certains zappent ailleurs.

D’autant plus que les plateformes en ligne mènent la vie dure aux salles. Par tradition séculaire, toute une symbolique nimbe le grand écran et ses stars : ce cérémonial de la sortie culturelle hors du nid, cette communion avec de purs étrangers au coude à coude… Tantôt, une émotion passe la rampe en soulevant les spectateurs à l’unisson. Tantôt, un silence collectif accueille de purs chefs-d’œuvre. On entendrait alors voler une mouche. Le charme subsiste, bien sûr, mais la montée inexorable des géants du Web, accentuée au long des confinements et des contraintes sanitaires, désacralise, hélas ! le septième art.

Le monde culturel mute à haute vitesse, sans retirer aux Oscar leur vive aura tremblante. À 94 ans bien sonnés, ils ont gagné leurs quartiers de noblesse. On les regarde de travers, fiers malgré tout de se voir conviés à la fête. La flamme patriotique a la vie dure. Et les amoureux du cinéma ne manqueraient pas, au petit écran, leur vieux rendez-vous galant pour tout l’or du monde.

