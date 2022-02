Le podium de la démagogie

Jeudi dernier, la période de questions à l’Assemblée nationale s’est transformée en un véritable festival de la mauvaise foi. Je saisis l’occasion pour distribuer, comme aux Jeux olympiques, trois médailles.

Celle de bronze revient à François Legault. Dans l’échange vif qu’il a eu avec la cheffe libérale, Dominique Anglade, il a prononcé à l’anglaise le mot « libéral » (liberal) en parlant du parti. Même s’il est vrai que, par les temps qui courent, seulement un francophone sur huit pense voter PLQ, réduire le parti d’Adélard Godbout et de Jean Lesage aux seuls Anglo-Québécois est risible.

M. Legault n’obtient cependant même pas une mention pour une blague faite hors micro. Mme Anglade ayant par erreur appelé le président de l’Assemblée, François Paradis, « Monsieur le Québécois », le premier ministre a dit : « Bien sûr qu’il est Québécois, il est de la CAQ. »

Répondant à un réflexe de Pavlov désormais intégré dans la culture fédéraliste au niveau chromosomique, Mme Anglade et ses amis ont bondi sur la proie. Le leader parlementaire du Parti libéral, André Fortin, a lancé gravement : « Ce qu’il dit, c’est que tout le monde qui n’est pas caquiste n’est pas Québécois. » Ah bon ? Même les péquistes ? Mme Anglade s’est ensuite précipitée en point de presse pour enfoncer le clou : « François Legault pratique la politique de division, a-t-elle dit. Aujourd’hui, il a franchi une étape qu’un chef de gouvernement ne devrait jamais franchir. Il a dit : “Si on n’est pas caquiste, on n’est pas Québécois.” » Elle a aussi entendu ceci : « Aujourd’hui, ce qu’il a dit, c’est qu’il ne représentait pas tous les Québécois. » Elle réclame des excuses.

Le fait qu’il n’ait pas dit ça n’a pour la cheffe libérale pas la moindre importance. La turbine à indignation fédéraliste fonctionne selon un principe politique un jour expliqué par John F. Kennedy : « Il n’y a pas de fumée sans machine à fabriquer de la fumée. »

Justin Trudeau, pendant la dernière campagne, s’était d’ailleurs permis de tonner à l’endroit du chef bloquiste, en plein débat des chefs : « Non, vous ne m’accuserez pas de ne pas être Québécois, M. Blanchet. » Cette accusation n’avait nullement été portée, mais pourquoi pinailler ? Ces tirades ont parfois l’air d’avoir été répétées en petit comité, pour pouvoir être entonnées au moment opportun.

Jean-Martin Aussant en garde un souvenir vif. Député et critique de l’opposition péquiste au moment de la nomination de Michael Sabia à la tête de la Caisse de dépôt et placement du Québec, il l’avait longuement interrogé en Commission sur les finances publiques sur sa réticence à s’engager clairement à retenir au Québec les sièges sociaux d’entreprises d’ici. M. Sabia répondait qu’il avait, dans ses fonctions précédentes, favorisé le Québec. Bizarre, car M. Sabia, lorsqu’il dirigeait Bell Canada, dont le siège social est à Montréal, avait plutôt tenté de vendre l’entreprise à un investisseur ontarien. Évoquant cet épisode, M. Aussant avait opportunément rétorqué : « Ce n’est peut-être pas l’interprétation de tout le monde des intérêts du Québec. » Une remarque qui avait poussé le ministre des Finances de l’époque, Raymond Bachand, à donner à M. Sabia le signal que l’heure était venue de s’indigner. La cassette était prête. M. Sabia s’était plaint que sa québécitude ait été remise en cause et avait étalé son arbre généalogique québécois centenaire.

Anglade, double médaillée

J’attribue donc la médaille d’argent de la démagogie à Mme Anglade pour l’utilisation de cette vieille trappe rhétorique à nationalistes. Mais elle est double médaillée et décroche aussi l’or, car elle a fait encore plus fort.

La volte-face du gouvernement Legault au sujet de l’agrandissement du cégep Dawson est évidemment suspecte. Les arguments invoqués maintenant (des besoins plus pressants chez les Francos) étaient disponibles il y a quatre ans, lorsque la CAQ jugeait cet investissement prioritaire. Il est toujours bon de se rendre à la raison, même tardivement. Mais à l’approche de l’élection et alors que le gouvernement est accusé d’y aller trop « mollo » en matière linguistique, le virage est un peu raide.

Il y avait donc abondamment de viande sur cet os pour la cheffe libérale. Mais elle a choisi son angle d’attaque avec soin. Se référant à la publicité antiraciste gouvernementale, elle a demandé : « Comment on appelle un francophone qui étudie à Dawson ? » Elle est revenue en seconde question : « Un étudiant qui étudie à Dawson, comme un étudiant qui étudie au cégep Marie-Victorin, c’est un Québécois. C’est un Québécois, point. » Elle a évidemment raison, mais qui la contredit ? Mme Anglade a choisi d’introduire dans le débat sur Dawson la question de la québécitude comparée des uns et des autres. Elle reproche au premier ministre d’estimer que certains sont plus Québécois que d’autres. Air connu.

Si son argument tenait debout, il se retournerait immédiatement contre elle et son parti. Le plafonnement du financement de Dawson avait cours sous les gouvernements précédents. Les ministres de l’Éducation libéraux étaient-ils alors discriminatoires envers les étudiants de Dawson ? Les considéraient-ils comme des sous-Québécois ? En fait, si on adoptait sans inhibition le libre choix des études collégiales, il faudrait tripler le financement de Dawson, car le cégep rejette, faute de places autorisées, les deux tiers des demandes d’admission. Le débat actuel ne porte pas sur le principe du plafonnement, mais sur le degré de plafonnement.

Un chroniqueur plus intransigeant pourrait réclamer des excuses à Mme Anglade, mais il faudrait décider pour quelle raison. Pour avoir introduit la question identitaire dans un débat de financement de cégeps ? Pour hypocrisie dans la question du plafonnement ? Pour ne pas franchement proposer le déplafonnement et le réel libre choix ? Pour considérer qu’il est normal qu’une nation francophone surfinance de manière spectaculaire les établissements postsecondaires de sa minorité ? Pour surutilisation de la machine à fabriquer de la fumée ? Je n’arrive pas à choisir. Vous ?

