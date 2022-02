Un grand saut dans la fin du monde

Les images qu’on en avait eues étaient spectaculaires. On n’a pas été déçus, en début de semaine.

La haute rampe colorée qui sert aux épreuves de grand saut en ski acrobatique et en surf des neiges a été plantée en pleine ville de Pékin, au milieu de ce qui était auparavant une aciérie avec ses impressionnantes tours de refroidissement, ses hautes cheminées et ses immenses installations de production de béton et d’acier qui donne au lieu des airs de fin du monde. Pour renforcer le côté surréel du lieu qui a été converti en quartier branché, on y a prévu un plan d’eau au milieu duquel ont été construits des pavillons chinois traditionnels rouges et or reliés par des promenades couvertes et accessibles par un pont de pierre blanche en forme d’arc. Au sommet d’une colline trône une pagode surplombant le tout.

Construite à partir de matériaux récupérés de l’ancienne usine, la rampe de 64 mètres de haut et de 164 mètres de long est la première structure permanente de grand saut au monde. À ses pieds, les voies d’accès aux tribunes de presse sont de tels dédales que les représentants du Devoir se sont retrouvés malgré eux, et à la plus grande horreur des services de sécurité, dans l’autre bulle sanitaire des Jeux, au milieu des athlètes qui ne doivent normalement pas être approchés à moins de deux mètres. Pour rien arranger au côté dystopique des lieux, les autorités semblent avoir jugé nécessaire de dépêcher sur place un nombre anormalement élevé de policiers habillés en noir.

Fantasme de réalisateur de films catastrophes, le grand saut de Shougang offre un écrin à la fois dramatique et urbain qui devrait plaire à ses adeptes jeunes et cools.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.