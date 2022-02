Les Chinois aiment les sports de contact, mais pas celui auquel on pense

Au premier match de l’équipe de hockey féminine chinoise, contre la République tchèque, la semaine dernière, il avait plus d’ambiance et de bruit sur les bancs des deux équipes que dans le public de quelques centaines de Chinois venus assister à l’affrontement. L’animatrice de foule a eu beau s’agiter et s’époumoner, le public semblait rester froid au spectacle en dépit d’une prestation honnête de leurs porte-couleurs.

Un peu plus tôt dans la journée, les quelques dizaines de personnes qui s’étaient déplacées pour assister au curling mixte s’étaient montrées un petit peu plus animées, applaudissant sagement lorsque leur équipe réussissait un bon coup.

Cela a été une tout autre histoire lundi soir (lundi matin, heure de l’Est) au Palais omnisport de la capitale, où se déroulaient les épreuves du 500 m femmes et du 1000 m hommes en patinage de vitesse courte piste. Gonflées à bloc après avoir vu, deux jours auparavant, leur équipe de relais mixte remporter l’or, les centaines de Chinois qui occupaient toutes les places disponibles en cette ère de distanciation sociale n’avaient pas besoin d’un animateur de foule. Chaque fois que l’un de leurs athlètes effectuait un dépassement ou prenait les devants dans une course, on les entendait pousser des exclamations de joie et applaudir vigoureusement. S’il était, au contraire, victime d’un accrochage ou d’un dépassement un peu trop musclé à leur goût, elles faisaient tomber un lourd silence dans l’enceinte. L’annonceur a même dû rappeler à l’ordre certains spectateurs trop enthousiastes pour qu’ils cessent de déconcentrer les athlètes en criant des encouragements juste avant le signal de départ.

Bon joueur, le public a aussi applaudi les trois patineuses étrangères, dont la Québécoise Kim Boutin, qui ont précédé sa favorite lors de la finale du 500 m féminin. Mais il a explosé de joie lorsque le Hongrois qui croyait avoir remporté l’autre finale a été disqualifié et que les médailles d’or et d’argent sont finalement revenues à deux fils du pays.

Il semble bien finalement que les Chinois aiment les sports de contact sur glace. Mais pas celui auquel on pense généralement.

