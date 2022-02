Une langue commune

Geneviève Guilbault, la vice-première ministre, a déploré que des manifestants puissent troubler cette année le Carnaval de Québec. Comme s’il fallait que cette fête populaire fût à jamais tenue pour flasque à force d’avoir été désossée, au fil du temps, de toute sa substance politique.

Les carnavals furent pourtant, de longue date, le fait de charivaris pétaradants. Par toutes sortes d’artifices festifs, les figures du pouvoir et les principes de leur autorité y étaient tournés en dérision, parfois jusque dans de grossières exagérations qui reposaient sur les ressorts de chansons, de libations et de célébrations endiablées.

En un temps où les camionneurs et leurs suiveurs ne s’invitaient pas encore avec leurs mastodontes au Carnaval de Québec, une telle fête servait à purger les tensions sociales à l’occasion de grands débordements populaires, dans l’espérance commune du printemps, c’est-à-dire de jours meilleurs.

En l’hiver 1694, un lieutenant du nom de Jacques de Mareuil entreprend de monter à Québec Le Tartuffe de Molière, histoire de divertir au moins ceux qui se désespèrent en leur for intérieur du pouvoir exercé par la sainte Église. La pièce est autorisée par le gouverneur Frontenac, qui l’avait d’ailleurs déjà entendu lire par Molière lui-même.

Jouer Molière ? Cela ne se fera pas, réplique le très borné Mgr de Saint-Vallier. En son nom, l’Église agite un mandement d’une main et tend de l’autre son poing. L’évêque interdit que l’on assiste à la pièce. Le comédien principal est arrêté pour impiété.

Frontenac a beau aimer le théâtre, il reconnaît la nécessité de ne pas troubler celui du pouvoir. Il laisse le conservatisme frileux de Mgr de Saint-Vallier faire son nid, comme si la Nouvelle-France pouvait rester accrochée en l’air, hors du temps, en interdisant Molière. Encouragé par ses succès de censeur, Monseigneur continuera de pester contre le théâtre. Dans ce miroir, son pouvoir refusera de se voir et d’être vu.

Né il y a 400 ans cette année, Molière n’aura jamais, de son vivant, envisagé de jouir d’une postérité rayonnante au point de voir son nom confondu avec celui de sa langue. Il sourirait à écouter des comédiens le jouer à la virgule près, lui qui se souciait si peu de l’édition de ses pièces. En revanche, que le monde d’aujourd’hui compte toujours autant de tartuffes, ces hypocrites patentés, ces gens qui présentent toujours leur fausse vertu comme preuve de leur belle rectitude, cela ne l’eût pas étonné.

S’il est bien concevable de critiquer, tant à Ottawa qu’à Québec, la confusion des pensées qui préside à des exutoires montés sur des roues de camions, il paraît tout de même mal avisé d’en nier l’expression carnavalesque sous prétexte de ne pas bien en saisir le langage. Après tout, la culture de l’asphalte, du gaz, des gros pick-up et des attroupements sur des viaducs dit bien quelque chose de notre époque.

Au milieu de tout cela, faut-il s’étonner de voir célébrer on ne plus discrètement au Canada le 400e anniversaire de Molière, pourtant reconnu comme le père d’une langue qu’on voudrait commune et en partage ? Le Canada continue de mal jouer son rôle à l’égard du français. Ce curieux pays a même tenté de profiter de l’ambiguïté de sa Loi sur les langues officielles pour s’éviter de prendre des mesures afin de protéger les francophones. La Cour d’appel fédérale vient tout juste de lui taper sur les doigts et de le rappeler à l’ordre. Est-ce en vain, encore une fois ?

Tandis que la mise en œuvre de lois aussi flasques ne suffit jamais à assurer au français son maintien dans l’ensemble canadien, le Commissariat aux langues officielles, dans un rapport qu’il a publié l’an passé, réduit pour sa part les problèmes linguistiques éprouvés par les fonctionnaires de l’État à la dimension de leur volonté individuelle ! Le commissaire aux langues officielles retient qu’il faut voir à rassurer les fonctionnaires fédéraux quant à leur capacité à parler français. Autrement dit, les fonctionnaires francophones doivent se sentir fiers, entre eux, de parler la langue de Molière. La belle affaire !

Le rapport confond allègrement, une fois de plus, l’insécurité linguistique éprouvée face à soi-même dans des groupes francophones en situation minoritaire avec des formes pourtant évidentes d’anglonormativité et de francophobie délétères qui s’exercent contre eux. Le rapport offre pourtant quantité d’exemples d’exclusions, mais sans avoir le courage de les nommer pour ce qu’elles sont. Des fonctionnaires interrogés rappellent qu’ils ne sont pas bien vus de parler français. « Si j’utilise ma langue première officielle, les gens penseront que je suis fauteur de troubles », affirme l’un de ces fonctionnaires parmi bien d’autres cités. Alors, que faire, sinon apprendre à se taire ?

« Les réponses à l’enquête révélaient clairement que les francophones n’étaient pas inquiets quant à la qualité de leur français, mais plutôt soucieux d’importuner leurs collègues et leurs superviseurs avec des communications en français », observe l’avocate des droits de la personne Anne Levesque dans une analyse riche et décapante de ce pauvre rapport.

Comment la « motivation » individuelle, pour reprendre le mot du Commissariat aux langues officielles, pourrait-elle être la clé pour délivrer les francophones d’un problème structurel ? Des propositions pareilles, insignifiantes à force d’ignorer les dynamiques de pouvoir, ont sans cesse été proposées en pure perte aux minorités du monde entier.

Alors que les défenseurs des droits de la personne critiquent à raison partout les effets du racisme, de la transphobie, du sexisme, du colonialisme, de l’âgisme, du capacitisme et de l’hétéronormativité, pourquoi le commissaire aux langues officielles se montre-t-il incapable, pour sa part, de dénoncer clairement le poids outrageant que la francophobie fait porter, encore et toujours, sur une partie substantielle de la population du Canada, au point de l’écraser et de la laminer ?