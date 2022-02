Votre chauffe-eau sauvera Hydro-Québec

Laisseriez-vous à Hydro-Québec les commandes de votre chauffe-eau ? Car foi d’Hydro-Québec, la maison québécoise devra être intelligente et connectée si la province veut atteindre ses objectifs de réduction d’émissions polluantes. La société d’État vient de lancer un concours pour trouver les solutions innovantes qui l’aideront à atteindre cet objectif. Et, accessoirement, qui sauront séduire les ménages québécois, jusqu’ici peu intéressés.

Ce sera là tout un défi. On ne peut pas dire que les appareils et les accessoires pour la maison qui sont destinés à améliorer l’efficacité énergétique connaissent un succès monstre dans la province à l’heure actuelle. La première réaction d’à peu près tout le monde au Québec est de hausser les épaules par rapport aux questions liées à l’énergie. Le Québec est un peu victime de son succès : l’hydroélectricité est propre et elle demeure relativement abordable.

On oublie que l’électricité épargnée dans les maisons et les immeubles facilitera la transition vers l’électrique d’autres secteurs, comme le transport. Sur la route, les Québécois continuent d’être des consommateurs de pétrole parmi les plus gourmands sur la planète.

L’enjeu est double : réduire la consommation d’hydrocarbures fait diminuer l’empreinte environnementale de la province et, si cette consommation se tourne vers des énergies produites au Québec, sa balance commerciale en bénéficie elle aussi.

Cela dit, de plus en plus de ménages se montrent soucieux de la situation. Durant les grands froids de janvier, Hydro-Québec a fait un appel à tous : gardez votre consommation d’énergie à un minimum. La société d’État dit avoir ainsi pu retrancher 400 mégawatts de la demande en électricité sur cette période, soit l’équivalent de la production d’une centrale hydroélectrique de taille moyenne. Concrètement, ce sont 400 mégawatts que le Québec n’est pas allé acheter à l’extérieur de la province, auprès de fournisseurs qui, eux, possèdent peut-être des centrales au diesel ou même au charbon.

Ce n’est pas banal. Chez Hydro-Québec, la conclusion est simple : si on pouvait déployer les technologies qui permettraient d’étirer sur toute l’année ce genre d’économies, on rendrait le réseau public beaucoup plus efficace qu’il l’est à l’heure actuelle.

Écrêter le pic

C’est en partie pourquoi InnovHQ, la filiale d’Hydro-Québec qui vise à stimuler l’innovation dans le secteur énergétique au-delà ce que fait déjà l’Institut de recherche en électricité du Québec, a lancé fin janvier son premier Prix de l’innovation énergétique.

Les entrepreneurs intéressés ont jusqu’au 28 février pour soumettre leur candidature. InnovHQ cherche des solutions concrètes prêtes à être mises en marché et touchant à l’efficacité énergétique ou à l’électrification des transports.

Aussi bien le spécifier tout de suite : ceux qui comptent soumettre l’idée d’un chauffe-eau connecté peuvent retourner à la planche à dessin. Hilo, une autre filiale d’Hydro-Québec, qui propose justement des accessoires connectés pour la maison, entame ces jours-ci la commercialisation de son propre chauffe- eau intelligent. Celui-ci se désactive aux moments jugés opportuns, mais est conçu de manière à éviter la prolifération de bactéries (légionellose) qui est susceptible de se produire quand l’eau devient trop froide trop longtemps.

Après les systèmes de chauffage, le chauffe-eau est l’appareil domestique le plus énergivore. Il peut représenter 20 % de la facture mensuelle d’électricité.

Alors, après le calorifère et l’eau chaude, que reste-t-il à améliorer dans la maison québécoise typique ? « Tout ce qui aide à consommer moins ou mieux va nous intéresser », dit Christine Brasseur, vice-présidente Stratégie et innovation d’InnovHQ. Un exemple ? Des outils capables d’informer les consommateurs québécois des avantages de consommer moins. « Le Québec a une situation privilégiée grâce à son énergie à bas prix, poursuit Christine Brasseur. C’est vrai qu’il y a moins de leviers pour forcer le changement. Nous avons un devoir d’informer le public et de vulgariser les défis à venir pour le Québec en matière énergétique. »

Un de ces défis est de régulariser la consommation d’énergie pour qu’elle soit le plus stable possible d’une heure à l’autre, d’une journée à l’autre, d’une saison à l’autre. Les gens chez Hydro-Québec ont une expression pour illustrer cela : il faut « écrêter le pic ». Le pic est cette heure de pointe énergétique où tout le Québec est sous la douche, devant les fourneaux ou dans la piscine.

Quand on ajoutera bientôt des centaines de milliers de véhicules électriques qui seront tous branchés en même temps au retour du boulot, si rien n’est fait pour amortir la demande sur une plus grande partie de la journée, ce pic risque de prendre des allures du mont Everest.

Faire le ménage

Hydro-Québec va recevoir au printemps un coup de pouce des géants des technologies. Ceux-ci se sont enfin entendus sur une norme qui facilitera l’utilisation par un seul et même ménage des appareils connectés de différents modèles ou marques.

Car jusqu’ici, équiper son logement d’ampoules W-Fi, de thermostats intelligents et d’autres accessoires domestiques connectés revenait à entrer dans une secte : une fois un premier produit acheté, il est presque impossible de considérer des produits d’une autre marque ou d’une autre génération. Par exemple, très peu d’appareils compatibles avec les produits Apple le sont aussi avec ceux d’Amazon ou de Google.

Cela va changer cette année avec l’introduction d’une norme appelée Matter, qui vise à faire le pont entre ces environnements fermés. Amazon, Apple, Google, IKEA et Samsung, entre autres, promettent d’harmoniser leurs produits à l’aide de cette norme.

Dès cet été, il n’y aura donc pas qu’Hydro-Québec pour inciter les consommateurs à rendre leur résidence plus intelligente. Au moins, cette fois pourrait être la bonne : la norme Matter rendra le marché plus concurrentiel, et les appareils coûteront moins cher, dit-on.

Si, en prime, ils pouvaient réduire la facture mensuelle d’électricité, tout le monde y gagnerait. Même Hydro-Québec.