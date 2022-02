Les États-Unis constituent-ils une nation barbare ? D’après les reportages qui ont souligné l’anniversaire de l’émeute du Capitole — les images de voyous trumpistes en costumes bizarres diffusées constamment dans les médias —, on pourrait facilement le croire.

Toutefois, une « insurrection » violente dans cet édifice « sacré », quoique sensationnelle, n’est pas forcément représentative de l’état de l’âme américaine ni de son ADN civique. Déjà, la thèse d’un putsch organisé par des néo-fascistes est mince. Les faibles pouvoirs de concentration de leur chef présumé se sont manifestés clairement le 6 janvier, jour pendant lequel il est resté la majorité du temps collé devant la télévision au lieu de planifier le deuxième acte de son grand drame de téléréalité. Certes, il y a eu quelques morts parmi les manifestants et les forces de l’ordre, mais dans un pays armé jusqu’aux dents, on peut s’estimer heureux que l’assaut sur la citadelle de la république à Washington D.C. ne se soit pas transformé en massacre.

En revanche, le désordre dans le Capitole était en soi une évidence de barbarie en raison du manque d’organisation et de cohérence des instigateurs. Les barbares du 6 janvier n’avaient visiblement pas idée de ce qu’ils voulaient accomplir. C’est un ressentiment féroce qui a débordé — ce que le philosophe Jacques Rancière appelle « haïr en commun ».

En fait, la barbarie américaine la plus crue n’est souvent pas visible ; elle se cache un peu partout dans un système fédéral contenant d’énormes variations entre régions, États et comtés. Pour définir le côté barbare de la nation américaine, mieux vaut analyser les chiffres banals de notre vie quotidienne par rapport à d’autres pays présumés civilisés et démocratiques.

Un indice clé des tendances barbares dans la société est le taux de mortalité infantile : 5,8 morts pour 1000 naissances aux États-Unis, selon les dernières statistiques compilées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2019. Ce bilan classe la superpuissance numéro un en 33e place parmi les 36 membres que comptait alors l’OCDE, donc en dessous du Canada et de la Slovaquie, tous les deux à 4,5, mais au-dessus du Chili à 7 (le Japon est en tête à 1,9). Les écarts sociaux en Amérique sont tels que l’OCDE inclut dans sa liste le meilleur État où accoucher (le Massachusetts à 3,8) et le pire (le Mississippi à 8,6). N’est-il pas scandaleux qu’un bébé né dans le Mississippi ait plus de deux fois moins de chances de survie qu’un bébé né 1881 kilomètres au nord ? N’est-ce pas barbare que le président et le Congrès n’interviennent pas afin d’éliminer ce grotesque fossé ? Instinctivement irréfléchis, les barbares pensent que l’assurance maladie universelle est un complot du diable.

Autre barbarie importante : la peine de mort, imposée de façon incohérente, presque aléatoire, selon les lois et l’humeur politique de chaque État (légale dans le Mississippi, mais pas dans le Massachusetts). Donald Trump a brillé dans ce domaine — vers la fin de son mandat il a fait exécuter 13 prisonniers condamnés, de loin le record pour un seul président depuis la restauration de la peine capitale fédérale en 1988. Aux États-Unis, le soutien pour la punition ultime est bipartisan ; en tant que gouverneur et président, Bill Clinton l’a trouvée très utile pour sa carrière politique de « nouveau démocrate », et son utilisation reste un outil incontournable pour les politiciens cyniques des deux partis. Là, il y a moins de comparabilité avec les membres de l’OCDE, parmi lesquels la peine de mort est rarement appliquée. Pour faire une bonne comparaison, il faut se tourner vers les vrais confrères des Américains dans ce domaine : les Chinois, les Iraniens et les Saoudiens.

Il est paradoxal que les exécutions américaines, toujours annoncées par le gouvernement, soient claironnées par certains, alors qu’une barbarie plus répandue s’affiche en même temps dans des locaux silencieux, invisible pour le grand public. On connaît bien l’histoire sordide des « sites noirs » de la CIA, où de nombreux suspects « terroristes » ont été torturés en secret, ainsi que l’horreur de la prison d’Abou Ghraïb, en Irak, où la torture, le viol et l’humiliation des détenus furent ouvertement pratiqués devant des spectateurs militaires. Aujourd’hui, malgré la renonciation, en principe, à la torture à l’extérieur des frontières américaines, une autre méthode de torture est à l’œuvre dans les prisons intérieures avec l’isolement cellulaire. La Constitution interdit « la punition cruelle et inhabituelle », mais, depuis toujours, on sait que priver un prisonnier de la société humaine, ainsi que de l’air et de la lumière, est terriblement cruel.

Selon une étude de l’école de droit de l’Université Yale, il y avait en 2019 entre 55 000 et 62 500 personnes en isolement — en moyenne 22 heures par jour pour un minimum de 15 jours — dans les prisons fédérales et celles des États qui ont coopéré avec les chercheurs. Dans les 33 endroits sondés, on comptait près de 3000 incarcérés en isolement pendant plus de trois ans. Un célèbre témoin de cette variété de barbarie fut bilingue, binational et inspiré par la liberté à l’américaine — le marquis de Lafayette —, emprisonné dans une solitude presque continue par l’Autriche durant trois ans, après sa fuite de la Terreur en France révolutionnaire. Pour Lafayette, selon son secrétaire Auguste Levasseur, non seulement l’isolement était inutile pour réformer un être humain, mais, en outre, il « menait à la folie ». Au moins, les fous du 6 janvier ont démontré leur barbarie en plein air, à voix haute et avec fierté.

John R. MacArthur est éditeur de Harper’s Magazine.

Sa chronique revient au début de chaque mois.