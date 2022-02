Ce convoi qui fait tomber les chefs

Le mouvement de protestation contre les restrictions sanitaires qui a fait boule de neige à travers le pays cette semaine a propulsé le Canada sous les projecteurs des médias internationaux comme rarement dans son histoire. Un pays réputé pour sa fadeur politique est devenu soudainement une source d’inspiration pour les populistes de droite à travers l’Occident. « Les covidosceptiques français salivent devant les images de camions du “Freedom Convoy” canadien », a-t-on écrit cette semaine dans Libération. Le réseau de télévision américain Fox News a consacré plusieurs heures d’antenne au « Convoi de la liberté » dès que les premiers camionneurs ont quitté la Colombie-Britannique en début de semaine dernière à destination d’Ottawa, où des milliers de sympathisants bruyants se sont joints à eux au grand dam des résidents de la capitale, normalement d’une tranquillité totale en hiver.

Pour Erin O’Toole, l’arrivée de ce convoi devant le parlement canadien a précipité sa chute comme chef du Parti conservateur du Canada. Si quelques députés conservateurs se sont associés à la cause des camionneurs, la plupart ont eu le bon sens de flairer le danger inhérent à un tel geste, alors que les porte-parole du mouvement, dont certains provenaient d’une frange d’extrémistes de droite, revendiquaient le renversement du gouvernement. Ils ont été horrifiés lorsque M. O’Toole a fait volte-face en s’engageant à rencontrer des représentants des camionneurs. Plusieurs députés centristes qui avaient appuyé M. O’Toole lors de la course à la chefferie conservatrice en 2020 ont décidé sur-le-champ qu’il avait trahi leur confiance pour la dernière fois. Les modérés n’étaient pas à l’origine de la lettre déposée en début de semaine qui réclamait un vote au sein du caucus sur le leadership de M. O’Toole. C’est plutôt de l’aile droite du parti qu’a émané cette vague de contestation. Mais des dizaines de députés se sont finalement joints à leur cause afin de se débarrasser d’un chef qui n’avait manifestement rien appris de sa défaite lors des élections de septembre dernier.

Le départ de M. O’Toole laisse néanmoins le Parti conservateur dans une position encore plus fragile. Le risque d’éclatement de la formation politique s’accroît de jour en jour. Des commentateurs au Canada anglais sont arrivés à la conclusion que l’union de la droite canadienne en 2003, lors de la fusion de l’Alliance canadienne et du Parti progressiste-conservateur, fut une erreur. La prochaine course à la chefferie déterminera si ce mariage peut, ou doit, être sauvé.

Un danger évident pour Justin Trudeau

Si Justin Trudeau peut rire dans sa barbe devant la débandade des conservateurs, le mouvement des camionneurs constitue pour lui aussi un danger évident. Le premier ministre libéral a fait preuve d’une arrogance certaine en traitant des manifestants de « porteurs de chapeaux d’aluminium ». Interrogée jeudi en Chambre sur la stratégie du gouvernement pour mettre fin au siège des camionneurs, la vice-première ministre, Chrystia Freeland, a de nouveau condamné « clairement la profanation du Monument commémoratif de guerre et le recours à des symboles de haine » par certains manifestants. Mais il n’en demeure pas moins que l’exaspération des Canadiens devant l’occupation du centre-ville d’Ottawa par des manifestants va se répercuter sur la popularité du gouvernement Trudeau si ce dernier ne réussit pas à dénouer l’impasse. Selon un sondage de la firme Abacus Data, le tiers des Canadiens disent avoir beaucoup en commun avec les protestataires, un taux plutôt étonnant étant donné les images peu flatteuses de ce mouvement que renvoient les grands médias du pays. M. Trudeau a commis une erreur de jugement en essayant de mettre tous les manifestants dans le même panier de complotistes.

Jeudi, M. Trudeau a écarté l’envoi des Forces armées pour aider la police d’Ottawa et la GRC, qui essaient de chasser les camionneurs des environs du parlement. L’impasse rappelle celle qui est survenue au début de 2020, lorsque des manifestants autochtones opposés à la construction du gazoduc Coastal Gas Link, en Colombie-Britannique, avaient bloqué des voies ferrées à plusieurs endroits pendant plusieurs semaines. M. Trudeau favorisait une résolution négociée pour convaincre les manifestants de lever les barricades en 2020, et il avait mandaté le ministre Marc Miller pour s’asseoir avec les opposants au projet Coastal Gas Link. Or le premier ministre refuse maintenant tout dialogue avec les manifestants à Ottawa qui demandent la fin de toutes les restrictions sanitaires, en commençant par l’obligation vaccinale des camionneurs qui traversent la frontière canado-américaine. Son refus donne de l’oxygène à un mouvement de contestation aux mesures sanitaires qui envahit maintenant d’autres villes canadiennes.

Que M. Trudeau le veuille ou non, ce qui se passe à Ottawa et ailleurs est devenu son problème — et pas parce que la cheffe intérimaire conservatrice, Candice Bergen, l’a voulu ainsi dans un courriel qu’elle a envoyé à ses députés cette semaine. M. Trudeau a provoqué ce mouvement en imposant une mesure sanitaire hautement discutable. Le président Joe Biden a adopté une mesure similaire pour les camionneurs américains, et certains prétendent qu’il l’a fait à la demande d’Ottawa. Or, les représentants du monde des affaires des deux côtés de la frontière furent unanimes à dénoncer cette mesure, qui perturbe les chaînes de distribution nord-américaines. Un convoi de camionneurs se prépare maintenant à bloquer les rues de Washington en début de semaine. Et M. Biden peut remercier son homologue canadien pour cette visite.